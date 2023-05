Les accents parfaits pour un jardin d’automne, les citrouilles sont idéales pour la couleur, les graines, la décoration et plus encore. Voici comment faire pousser des citrouilles et des courges, de la préparation à la récolte.

A l’automne, les stars du potager sont les citrouilles et les courges. Lorsque d’autres légumes ont dépassé leur apogée, ceux-ci atteignent tout juste leur apogée.

Les citrouilles sont particulièrement polyvalentes : vous pouvez les cultiver pour la décoration, les transformer en tartes et faire rôtir leurs graines pour les collations. De plus, ils sont juste amusants à regarder grandir. Leurs vignes s’étendent sur le jardin, leurs fleurs sont colorées et leurs fruits ajoutent des touches d’orange et de blanc qui sont les accents parfaits pour un jardin d’automne.

Les courges n’ont peut-être pas tout à fait le pouvoir vedette des citrouilles, mais elles sont tout aussi amusantes à cultiver. Bien qu’ils ne soient généralement pas utilisés pour la nourriture, ils sont parfaits pour les décorations, les projets d’artisanat et même pour faire pousser vos propres éponges. Les courges ne doivent pas être récoltées avant qu’elles ne soient complètement mûres, c’est-à-dire à la fin de l’automne, de sorte qu’elles ajoutent de l’intérêt au jardin lorsque d’autres plantes se fanent.

Variétés de citrouille et courge

Le choix de la citrouille à cultiver dépend de ce que vous voulez en faire éventuellement. Vous pouvez faire pousser des citrouilles qui pèsent plusieurs centaines de livres, comme Atlantic Giant, Big Moon et Prizewinner, ou des variétés miniatures, comme Jack-B-Little et Wee-B-Little, qui tiennent dans la paume de la main. Les citrouilles de taille moyenne, comme Connecticut Field, Jackpot et Trick or Treat, se situent entre ces deux gammes et sont bonnes pour la sculpture.

Les citrouilles à tarte ont l’avantage d’avoir à la fois une chair savoureuse pour la cuisson et des coquilles faciles à découper. Ils pèsent généralement entre 8 et 12 livres, bien que des variétés plus petites comme Baby Pam et Small Sugar pèsent 6 à 8 livres. Autumn Gold est un bon choix pour les saisons de croissance plus courtes. Alors que l’orange est la couleur traditionnelle des citrouilles, les citrouilles blanches telles que Casper et Lumina peuvent ajouter une présence « fantomatique » à votre jardin.

Les courges se divisent en deux catégories : les ornementales et les coquilles dures. Les courges ornementales, les variétés Cucurbita pepo ovifera, produisent les petites courges souvent utilisées dans les présentoirs décoratifs. Ils se distinguent par des fleurs jaunes qui fleurissent pendant la journée.

Les courges à coque dure, Lagenaria siceraria, sont populaires pour l’artisanat, comme en témoignent des noms tels que Bird House, Long Handle Dipper, Large Bottle et Wren House. Ils sont généralement plus gros et plus lourds, et leurs fleurs blanches fleurissent la nuit. Un dernier choix est le Luffa cylindrique, également connu sous le nom de luffa, gourde en torchon ou gourde éponge végétale.

Exigences relatives à la citrouille et à la courge

Les citrouilles et les courges sont des cultures de temps chaud. Ils aiment un sol riche qui se draine bien, beaucoup d’eau et de longues journées chaudes au soleil. Il n’est pas rare qu’une citrouille pousse à partir d’un tas de compost.

Les deux ont également besoin de beaucoup d’espace. Même les plus petites variétés de citrouilles ont des vignes de 6 pieds de long et des vignes de 20 pieds de long sont courantes. Les vignes de courge peuvent atteindre 10 à 15 pieds, mais vous pouvez les former pour qu’elles poussent sur des treillis et sur des tonnelles. Les courges peuvent être lourdes, en particulier les courges à coque dure, donc tout support doit être solide.

Comment faire pousser des citrouilles

Les citrouilles aiment un sol chaud (environ 65 degrés F.), alors commencez-les à l’extérieur à la fin du printemps; vous pouvez commencer à l’intérieur deux à trois semaines plus tôt si votre saison de croissance est courte. Pour les types de vigne (vérifiez le paquet de graines), construisez des collines espacées de 6 à 8 pieds. Commencez avec cinq à six graines par colline, plantées à 1 pouce d’intervalle et à 1 pouce de profondeur. Si vous transplantez des semis, placez deux plants par butte.

Les types de douilles peuvent être placés en rangées espacées de 3 pieds. Semez trois à quatre graines à 1 pouce de profondeur et à 2 pieds de distance, puis éclaircissez à une à deux plantes dans chaque grappe.

Une fois que le sol est chaud, généralement à la fin du printemps, plantez les graines de courge à l’extérieur. Vous pouvez les démarrer à l’intérieur plus tôt, mais plantez-les dans des pots de tourbe car ils n’aiment pas que leurs racines soient dérangées lors du repiquage. Semez des graines ou placez des transplants à 2 pieds de distance dans des rangées de 5 pieds de distance, ou semez des graines dans des collines (deux plantes ou semis par colline) à 4 à 5 pieds de distance dans des rangées de 7 pieds de distance.

Une fois établies, les citrouilles et les courges ont des besoins similaires. Les deux aiment beaucoup d’eau tout au long de leur saison de croissance, et les citrouilles en particulier n’aiment pas les feuilles mouillées. Créer des bassins d’arrosage ou des sillons, ou utiliser l’irrigation goutte à goutte, est un bon choix pour les deux. L’ajout de paillis aidera également à garder l’humidité et à supprimer les mauvaises herbes.

Fertilisez les citrouilles régulièrement une fois que les fleurs se sont formées. Les producteurs de courges diffèrent sur le besoin d’engrais, mais en ajouter une fois qu’ils commencent à former des vignes ne fera pas de mal. Pour garder les citrouilles ou les courges hors de la saleté, ce qui peut entraîner des taches brunes ou de la pourriture, glissez un morceau de contreplaqué ou de mousse sous chaque fruit pendant sa croissance.

Les ravageurs et les maladies peuvent être un problème pour les deux cultures. Ils sont particulièrement vulnérables aux pucerons, aux coléoptères du concombre, aux punaises de la courge et aux foreurs de la vigne de la courge. Ils peuvent également développer des problèmes de champignons, tels que l’oïdium.

La meilleure défense est de garder le jardin propre et les plantes en bonne santé avec une bonne circulation d’air. Ramassez les insectes à la main ou posez des pièges. Ou envisagez d’introduire des coccinelles dans votre jardin, elles peuvent s’occuper naturellement des pucerons. La pulvérisation avec des jets d’eau ou de savon insecticide aide également. Pour l’oïdium, retirez les plantes infectées, augmentez la circulation de l’air et vaporisez un mélange de bicarbonate de soude ou d’ail. Pour les problèmes graves, essayez les fongicides au savon de cuivre, le neem ou le soufre.

Une citrouille d’Halloween géante

Vous n’êtes peut-être pas prêt à gagner un prix national, mais vous pouvez facilement avoir les plus grosses citrouilles du quartier à l’Halloween. Certaines variétés de citrouilles, telles que Atlantic Giant et Prizewinner, sont les préférées des producteurs géants, mais ce n’est pas tant la variété que la méthode de culture qui produit de très grosses citrouilles.

Vous devrez commencer par les bases : un endroit ensoleillé, un sol fertile avec un bon drainage et beaucoup d’eau. Les plus grosses citrouilles sont produites lorsque le fruit n’a pas de compétition pour les nutriments, alors commencez par ne laisser que deux tiges principales sur la plante. Une fois que les fruits commencent à gonfler, retirez tous sauf un de chaque tige. Fertilisez régulièrement une fois les fleurs apparues et gardez la plante bien arrosée.

Pour encourager davantage le développement des racines, ce qui encourage la plante à absorber plus d’eau et de nutriments, créez une colline de 4 pouces de large tous les deux pieds le long de chaque tige afin que la vigne puisse s’enraciner.

Récolte des citrouilles et courges

Les citrouilles sont prêtes à être récoltées après trois à quatre mois. Il peut être tard dans la saison de croissance, mais avant le premier gel dur. Les coquilles doivent être dures et la couleur doit être uniforme partout. Coupez les tiges avec des cisailles, en laissant environ 2 pouces attachées, et soulevez doucement les fruits.

Les citrouilles peuvent être conservées pendant un certain temps, mais ne les apportez pas immédiatement dans un endroit frais. Au lieu de cela, laissez-les dehors au soleil ou à l’intérieur dans un endroit chaud et bien ventilé pendant une semaine ou deux. Ensuite, stockez-les à une température plus fraîche, autour de 50 degrés F.

Les courges peuvent persister pendant un certain temps dans le jardin, et certains producteurs dans des climats plus doux les laisseront en place en hiver. Ils sont prêts à être cueillis lorsque les vrilles à côté de leurs tiges sont mortes et que les tiges sont devenues brunes. Coupez les courges des vignes avec un couteau bien aiguisé ou des ciseaux, en laissant 2 à 4 pouces de tige attachée. Manipulez les courges avec précaution, car elles peuvent facilement se meurtrir. Nettoyez à l’eau et au savon et séchez soigneusement.

Placez les courges ornementales dans un endroit sombre et bien aéré (en vous assurant qu’elles ne se touchent pas) pendant environ une semaine jusqu’à ce que la surface soit sèche, que la peau durcisse et que la couleur soit fixée. Ils peuvent être posés sur des plateaux ou suspendus pour sécher. Une fois la surface sèche, conservez les courges dans un endroit sombre et chaud avec une bonne circulation d’air pendant au moins quatre semaines.

Surveillez également les courges. Si de la moisissure apparaît à l’extérieur, essuyez-la; s’ils commencent à se décomposer ou à se ratatiner, ou si des points mous apparaissent, jetez-les. Si elles sont posées à plat, retournez-les une fois par semaine. La courge est sèche lorsqu’elle est plus légère que lors de la récolte et que les graines vibrent à l’intérieur.

Les courges à coque dure sont séchées de la même manière, mais le processus prend beaucoup plus de semaines, voire plusieurs mois.

Une fois les courges sèches, nettoyez-les soigneusement à l’eau savonneuse. Si vous envisagez de peindre des courges à coque dure, vous pouvez utiliser du papier de verre très fin ou de la laine d’acier pour les nettoyer, mais vous risquez de laisser des rayures. Si vous ne peignez pas, vous pouvez simplement les enduire de cire en pâte.

