Comment faire pousser des baies

Aucune gâterie de jardin ne correspond tout à fait à la cueillette de baies succulentes de vos propres vignes de baies. Ce guide expert vous aidera à cultiver vos propres baies délicieuses.

Les baies populaires pour les jardins familiaux comprennent les variétés de mûres et les framboises, qui poussent sur les cannes ; les myrtilles, qui poussent sur les buissons ; et les fraises, qui peuvent être cultivées comme plantes basses sur les collines ou comme couvre-sol, ou dans des pots ou des paniers suspendus.

Une fois établis, les baies de canne et les bleuets fourniront des fruits pendant des années. Les fraises, cependant, devront être remplacées après plusieurs années. Chaque type de plante a ses propres besoins de croissance et d’entretien.

Mûres & Framboises

Les mûres poussent comme des types traînants, avec de longues cannes qui doivent être dressées sur une clôture ou un treillis, et des types dressés, qui peuvent se soutenir mais sont plus propres s’ils sont attachés à un montant.

Les deux types portent des fruits lors de la croissance de la deuxième année. Les framboises peuvent se supporter elles-mêmes, mais font mieux si elles sont également supportées sur un montant. Les mûres et les framboises préfèrent un sol riche et bien drainé en plein soleil avec une bonne circulation d’air, bien que les framboises se portent mieux dans les régions où les étés sont frais et humides et les hivers froids. Évitez les sites qui ont été plantés avec d’autres baies de canne à sucre, aubergines, poivrons, pommes de terre, fraises ou tomates.

Sortir les mûres au printemps. Retirez toutes les cannes faibles ou malades, puis placez-les à environ un pouce plus profondément qu’elles n’ont été cultivées dans la pépinière. Coupez-les à 10 pouces et gardez le sol au maximum. Pour les types érigés, coupez les nouvelles cannes à environ 3 pieds de haut en été. Le printemps suivant, enlevez toutes les cannes cassées ou malades et coupez les branches latérales à environ 12 pouces. Coupez les cannes au sol une fois qu’elles ont fini de fructifier. Laissez pousser les plantes rampantes la première année. Le printemps suivant, retirez les cannes faibles ou malades, puis taillez les cannes à environ 5 pieds ou enroulez-les autour du support. Une fois que vous avez récolté les fruits, coupez les cannes fructifères jusqu’au sol.

Sortir les framboises à racines nues au début du printemps. Les framboises en contenants peuvent être disposées à n’importe quel moment sauf l’été. Retirez toutes les cannes faibles ou malades et plantez-les à environ un pouce ou deux plus profondément qu’elles ne poussaient à la pépinière. Laissez de l’espace entre les plantes. Coupez les cannes à 5 à 6 pouces. Au début du printemps, avant que les nouveaux bourgeons ne gonflent, ajoutez du paillis autour des plantes et gardez le sol humide, mais essayez d’éviter les arrosages aériens, qui peuvent entraîner des maladies fongiques. Vous n’aurez besoin de fertiliser que si les plantes ne se portent pas bien.

Tailler les framboises rouges et jaunes d’été au début du deuxième printemps, avant le gonflement des bourgeons. Coupez toutes les cannes malades, faibles ou cassées et taillez les autres à environ 5 pieds et 6 à 8 pouces de distance. Une fois les fruits récoltés, coupez les cannes fructifères jusqu’au sol.

Tailler les framboises rouges et jaunes d’automne après avoir porté des fruits à l’automne en coupant le tiers supérieur de chaque canne qui a porté des fruits. L’année suivante, après que les cannes aient porté une deuxième récolte, coupez-les au sol.

Framboises violettes et noires, qui poussent en touffes avec des cadres arqués, doivent être coupés sur le dessus le premier été où ils sont plantés pour encourager une croissance plus large. Coupez les variétés noires à 2 pieds et les variétés violettes à 2 1/2 pieds; si vous les cultivez sur une tonnelle, gardez-les environ 6 pouces de plus. Le deuxième printemps, retirez les cannes faibles, mortes ou malades, puis retirez les autres cannes afin d’avoir environ huit cannes dans une colline ou des cannes espacées de 6 à 8 pouces d’affilée. Raccourcissez les branches latérales à pas plus de 10 pouces pour les framboises noires et 14 pouces pour les framboises violettes. Après la récolte, coupez toutes les cannes qui ont porté des fruits.

Myrtilles, comme les mûres, ne produiront pas de récolte la première année mais seront des producteurs fiables et même prolifiques pour les années à venir. Contrairement à la plupart des autres produits comestibles, les myrtilles aiment les sols très acides. Plantez-les dans un endroit ensoleillé avec un sol riche et bien drainé en automne ou en hiver dans les régions au climat doux et au début du printemps ailleurs. Pour le meilleur départ, taillez le buisson à trois ou quatre pousses fortes et espacez-les de 4 à 7 pieds en rangées espacées d’au moins 8 pieds. Ajoutez du paillis; Les racines des bleuets sont peu profondes, ce qui aide à retenir l’humidité.

Arrosez régulièrement les bleuets pendant la saison de croissance; ils ont besoin de 1 pouce d’eau par semaine. L’irrigation goutte à goutte est la meilleure; évitez les arrosages aériens. Fertilisez légèrement après la deuxième année avec un engrais formulé pour les azalées et les rhododendrons.

Tailler les plantes pour les empêcher de produire trop de fruits. Retirez toutes les cannes anciennes et traversantes. Après la troisième année, coupez les cannes qui poussent vigoureusement pour favoriser les branches latérales.

Comment faire pousser des fraises

Les fraises sont peut-être les baies les plus populaires et les plus faciles à cultiver. Les pépinières et votre agence de vulgarisation coopérative auront les meilleures variétés pour votre région. Les fraises de juin ont une saison plus courte mais généralement la meilleure taille et le meilleur goût. Fraises remontantes de l’été à l’automne.

Les fraises préfèrent un endroit ensoleillé avec un sol riche, bien drainé et acide. Évitez les sites où des aubergines, des poivrons, des pommes de terre, des framboises ou des tomates ont été plantés au cours des trois dernières années. Plantez soit en collines, ce qui donne de grandes et belles baies, soit en rangées, qui finiront par pousser ensemble pour former un couvre-sol. Lors de la plantation, maintenez la base de la couronne au niveau du sol. Le fait de pincer les premières fleurs aidera à renforcer la plante ; retirez les coureurs si vous avez planté dans des collines.

Arrosez régulièrement les plantes, en leur donnant au moins 1 pouce par semaine. Fertilisez légèrement les plantes de juin au début du printemps, puis abondamment après la récolte; les fraises remontantes ont besoin d’une alimentation constante mais légère. Les limaces, les escargots, les acariens et les charançons du fraisier peuvent causer des problèmes. les fraises peuvent également être sujettes à l’oïdium, à la brûlure et à la flétrissure verticillienne.