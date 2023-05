Comment faire pousser des arbres fruitiers

Cultiver vos propres fruits et baies signifie que vous aurez les plats les plus mûrs et les plus frais disponibles pendant la saison de croissance. De plus, les plantes elles-mêmes peuvent jouer plusieurs rôles dans le jardin. Les arbres fruitiers ajoutent de la couleur printanière avec leurs fleurs et fournissent de l’ombre tout au long de l’été. Les baies de canne, telles que les mûres de Boysen et les framboises, peuvent servir de haie de jardin, tandis que les fraises peuvent former un couvre-sol solide.

Contrairement aux jardins de légumes et d’herbes aromatiques, qui sont plantés pour une seule saison, les fruits et les baies font partie intégrante de votre paysage (à l’exception des melons, qui sont des annuelles). Les emplacements de plantation sont essentiels, tant pour la santé des plantes que pour l’aspect général de votre paysage. Vous devrez également tailler et façonner les plantes pour les maintenir dans les limites et assurer la production future de fruits.

Les arbres fruitiers que vous pouvez cultiver dépendent en fin de compte de votre climat. De nombreux arbres fruitiers, comme les poiriers, ont besoin d’un certain froid hivernal ou d’un certain nombre d’heures lorsque la température est basse. D’autres encore, comme les abricots, ne supportent pas les gelées de fin de saison. Certains arbres fruitiers, comme les pêchers, se portent mieux avec des étés secs. Les hauts d’été et les bas d’hiver peuvent également déterminer quels arbres fruitiers pousseront dans votre région.

Une autre considération est la pollinisation. Les arbres comme les cerises et les pommes ne développent traditionnellement des fruits que lorsqu’ils sont plantés à proximité d’une autre cerise ou pomme, ce qui permet une pollinisation croisée. Dans le passé, cela signifiait que soit vous deviez planter deux arbres, soit vous aviez besoin de voisins avec les mêmes arbres fruitiers.

Heureusement, les producteurs ont développé des variétés de tous les types de fruits qui peuvent supporter des conditions moins qu’idéales. Cela comprend les arbres fruitiers qui ont besoin de moins de froid hivernal ou qui peuvent supporter des températures hivernales plus froides, et les arbres qui peuvent s’autopolliniser. Ils ont aussi souvent greffé deux variétés sur un porte-greffe pour permettre la pollinisation croisée, et deux variétés du même fruit sur un arbre. Les pépinières locales et les agents de vulgarisation des coopératives peuvent vous orienter vers les arbres qui feront le mieux dans votre région.

Ce dont vous n’avez pas besoin pour faire pousser des arbres fruitiers, la plupart du temps, c’est beaucoup d’espace. De nombreux arbres fruitiers sont naturellement plus petits que les arbres d’ombrage. De plus, les variétés naines et semi-naines facilitent l’installation d’arbres dans des jardins plus petits, et leur taille plus petite facilite la récolte des fruits. D’autres options pour cultiver des arbres fruitiers dans un petit espace comprennent la taille d’été, la plantation d’un porte-greffe avec plusieurs variétés de fruits greffés dessus, la plantation de plusieurs variétés naines dans un trou et l’espalier des branches de certains fruits, comme les pommes, contre un mur ou pour former une clôture.

Cultiver des arbres fruitiers

Presque tous les arbres fruitiers ont les mêmes besoins fondamentaux d’un endroit ensoleillé et d’un sol bien drainé. Si vous vivez dans une région où l’été est frais, vous voudrez peut-être planter des abricots, des pêches et des nectarines là où ils seront abrités.

Les arbres fruitiers sont généralement disponibles en conteneurs ou à partir de racines nues. Plantez le porte-greffe à racines nues en hiver ou au début du printemps dès que le sol peut être travaillé; faites tremper les racines pendant au moins 4 heures avant la plantation et coupez les racines cassées ou endommagées. Plantez des arbres dans des conteneurs à tout moment, de l’automne à la fin du printemps.

Pour planter un arbre à racines nues, creusez un trou aussi profond que les racines de la plante et deux fois plus large. Effilez les côtés du trou afin qu’ils s’évasent vers l’extérieur en bas. Créez un monticule au centre, placez la motte dessus et étalez les racines.

L’union des bourgeons, une zone en forme de nœud sur le tronc d’un arbre greffé, doit être de 2 à 3 pouces au-dessus du sol. Ajoutez de la terre et tassez au fur et à mesure. Lorsque le trou est presque rempli, arrosez abondamment et ajustez la hauteur de l’arbre pour que l’union des bourgeons reste au-dessus du sol. Finissez de remplir le trou puis créez un bassin d’arrosage autour de l’arbre et arrosez à nouveau.

Pour planter à partir d’un contenant, creusez un trou comme vous le feriez pour une plante à racines nues. Construisez un petit monticule au fond du trou de plantation, retirez la plante du récipient et placez-la au-dessus du monticule. Le haut de la motte doit être à environ 2 pouces au-dessus du sol environnant. Ajoutez le sol que vous avez creusé, en le raffermissant au fur et à mesure.

Lorsque la cale est presque remplie, arrosez abondamment puis continuez à remplir jusqu’à ce que le sol du trou de plantation soit au même niveau que le sol environnant. Créez un bassin d’arrosage et arrosez abondamment le sol. Remarque : Les jeunes figuiers peuvent être attaqués par les spermophiles ; alignez le trou de plantation avec une doublure de quincaillerie ou une cage de gopher pour éviter tout dommage.

Prendre soin des arbres fruitiers

L’arrosage régulier est la condition la plus importante pour les arbres fruitiers; les bassins d’arrosage fonctionnent bien pour s’assurer que les racines sont bien trempées. Le paillis aidera à garder le sol humide et à prévenir les mauvaises herbes; assurez-vous simplement de le tenir éloigné du tronc de l’arbre.

Appliquez de l’engrais au printemps; utilisez un engrais à faible teneur en azote pour les pommes et les abricots et un engrais équilibré pour les figues, les pêches, les poires et les prunes. Continuez à nourrir les poires asiatiques, les poires et les prunes tout au long de la saison de croissance.

Les fruits individuels sont sensibles à différents ravageurs et maladies. Si une maladie particulière est particulièrement répandue dans votre région, comme le feu bactérien, recherchez des variétés résistantes aux maladies. Dans tous les cas, essayez d’arrêter les infestations de ravageurs et les maladies avant qu’elles ne deviennent trop graves.

Nettoyez les fruits et les feuilles tombés et gardez les outils de taille propres. Enlevez les branches et les feuilles malades pour empêcher les maladies de se propager. Les approches non toxiques contre les ravageurs, telles que la cueillette à la main et la pulvérisation d’eau ou de savon insecticide, peuvent souvent résoudre un problème avant qu’il ne devienne incontrôlable.

Pour certains problèmes, tels que l’enroulement des feuilles de pêcher, vous devrez peut-être utiliser un spray dormant en hiver. Vous devrez peut-être également placer un filet sur les fruits en développement pour empêcher les oiseaux, les écureuils et autres animaux nuisibles d’attraper les fruits avant vous.

L’éclaircissage des fruits immatures aide à augmenter la taille des fruits et empêche également les branches de devenir si chargées de fruits qu’elles se cassent. Laissez 2 à 3 pouces entre les abricots, 4 à 6 pouces entre les prunes japonaises et 8 pouces entre les pêches et les nectarines. Les pommes doivent être suffisamment amincies pour empêcher les branches de se casser. Les cerises, les figues, les poires et les prunes européennes n’ont généralement pas besoin d’être éclaircies. Si votre arbre a un seul tronc central qui continue jusqu’au sommet, enlevez tout fruit qui s’y développe pour l’empêcher de se plier.

Remarque : La plupart des fruits ont meilleur goût lorsqu’ils sont laissés à mûrir sur l’arbre. L’exception est les poires; ils doivent être cueillis lorsqu’ils sont verts et laissés mûrir sur l’arbre. Vous saurez qu’une poire est prête à être cueillie lorsqu’elle se détache facilement de la branche.

Tailler les arbres fruitiers

L’élagage fait plus que simplement donner aux arbres une forme agréable. Cela peut faire une différence dans votre production de fruits et la santé globale de l’arbre.

Lorsque les arbres sont jeunes, taillez pour établir la forme générale de l’arbre, mais ne taillez pas trop ou vous retarderez la production de fruits.

Vous pouvez former des arbres à une seule tige centrale solide (appelée tige centrale) ou à une forme plus ouverte en forme de vase, qui peut généralement être maintenue beaucoup plus courte. Vous devez également supprimer toutes les branches faibles ou croisées.

La taille se fait généralement en hiver, lorsque les arbres sont en dormance. Si vous espalez un arbre fruitier, c’est à ce moment que vous ferez les coupes pour former les branches.

La taille d’été des arbres fruitiers aidera à garder les arbres forts, facilitera l’accès aux fruits et empêchera les arbres nains et semi-nains de dépasser leur espace. La taille d’été ne doit être effectuée que lorsque les arbres sont matures et uniquement dans les climats qui ne subissent pas de gelées précoces à l’automne.

Comment faire pousser des agrumes

Si vos températures hivernales ne descendent jamais en dessous de 22 degrés F., vous pouvez cultiver des citrons, des citrons verts, des oranges, des mandarines, des pamplemousses et d’autres agrumes. Votre récompense sera un arbre ou un arbuste à feuilles persistantes avec des fleurs très parfumées et des fruits sucrés.

Les plants d’agrumes n’ont presque pas besoin d’être taillés et poussent dans une grande variété de sols. Beaucoup de gens les cultivent même comme plantes en pot ou comme plantes d’intérieur.

Plantez des agrumes à partir de conteneurs ou de racines nues au printemps, après le dernier gel. Ajoutez un engrais à libération contrôlée dans le trou de plantation et retirez tous les fruits de la plante avant de la mettre dans le sol.

L’union de la greffe, un anneau gonflé bas sur le tronc, doit se trouver à environ 3 pouces au-dessus du sol environnant. Dans les climats chauds, vous voudrez peut-être blanchir le tronc pour protéger l’écorce des coups de soleil.

Une fois plantés, les agrumes sont généralement faciles à entretenir. Arrosez profondément deux fois par semaine la première année, à moins que la pluie ne le fasse pour vous, puis une fois par semaine par la suite. Si des gelées sont prévues, arrosez les plantes pour aider à protéger les racines. Nourrissez régulièrement avec un engrais formulé pour les agrumes de la fin de l’hiver à la fin de l’été dans les régions qui gèlent en hiver; vous pouvez fertiliser en automne dans d’autres régions.

Taillez pour éliminer toute croissance indésirable ou faible, ou pour façonner la plante. Les infestations de ravageurs et de maladies sont généralement légères et peuvent facilement être maîtrisées.