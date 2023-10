Comment faire du compost à la maison

Introduction

Le compostage présente de nombreux avantages. Évidemment, vous recevez de l’engrais gratuitement. Mais c’est aussi un excellent moyen d’intéresser les enfants et les adultes à la nature. De plus, cela évite que les restes de nourriture ne finissent dans les décharges, ce qui réduit les gaz à effet de serre responsables du changement climatique.

Cela ne demande pas beaucoup d’efforts ni de temps, et vous pouvez même le faire à l’intérieur d’un appartement. Mais il faut un peu de planification pour réussir, notamment en choisissant un bon emplacement dans votre jardin et le bon bac à compost.

Pour cela, vous pouvez en fabriquer un à partir de matériaux comme le bois, les parpaings ou le grillage. Ou vous pouvez en acheter un pour l’extérieur ou l’intérieur. Il existe des modèles électriques, et vous pouvez également composter avec des vers. Quel que soit votre choix, envisagez d’en avoir deux, afin que l’un puisse composter pendant que l’autre se remplit.

J’ai créé des bacs à compost dans de nombreux environnements. Dans les endroits où il fait chaud et pluvieux, comme la Floride, le compostage est un processus plus rapide. Dans le désert de l’Ouest, cela demande plus d’efforts car le tas doit rester humide.

Ici, au Colorado, cela prend plus de temps, car le froid inhibe le processus. C’est aussi plus compliqué ici à cause des ours. Pour leur éviter des ennuis, nous avons envoyé nos restes de nourriture les plus alléchants et les plus parfumés au compost communautaire, au lieu de les mettre dans notre tas domestique.

Où que vous habitiez, voici quelques étapes simples pour fabriquer votre propre compost à la maison.