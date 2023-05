Comment éviter d’acheter un gouffre financier

Un guide de l’expert en rénovation domiciliaire Don Vandervort pour trouver le bon réparateur

Bien que le film soit parfois hilarant, la réalité de se mettre au-dessus de votre tête est plus une tragédie qu’une comédie.

D’une manière générale, une maison entièrement « ensemble » coûte plus cher qu’une maison à rénover et offre moins de possibilités d’augmenter sa valeur. C’est pourquoi les acheteurs d’une première maison optent souvent pour une maison à rénover. Une nouvelle couche de peinture et d’autres améliorations de l’attrait extérieur augmentent presque toujours le prix pour l’acheteur. Obtenir beaucoup signifie souvent acheter une maison qui a besoin de TLC. Le défi consiste à trouver une maison qui est fondamentalement saine mais qui peut être améliorée à un prix abordable de manière à augmenter sa valeur, sa beauté et son confort.

Une maison avec des problèmes structurels majeurs, un câblage de qualité inférieure, une mauvaise plomberie, un chauffage inefficace, des problèmes de drainage ou des toxines telles que l’amiante ou la moisissure noire pourrait devenir ton gouffre d’argent.

Avant d’acheter une maison, vous devriez engager un inspecteur en bâtiment qualifié pour l’examiner et vous remettre un rapport détaillé. Mais avant de faire une offre et de dépenser plusieurs centaines de dollars pour un inspecteur en bâtiment, voici quelques éléments que vous pouvez vérifier vous-même pour déterminer si un réparateur supérieur vaut le prix d’admission.

La structure de la maison

Plus important encore, la maison doit reposer sur une fondation solide : un mur de fondation et une semelle de périmètre en béton armé d’acier.

La structure de la maison doit être droite, carrée et solide. Lorsque vous regardez la maison de loin, elle doit être droite et non penchée ou renflée par endroits. Lorsque vous installez des murs extérieurs, ils doivent apparaître droits et d’aplomb.

Les sols doivent être plats, de niveau et solides. Des sols inégaux ou non nivelés – et des portes qui ne pivotent pas à droite ou ne s’insèrent pas correctement dans les montants – indiquent souvent un tassement ou d’autres problèmes structurels. Lorsque vous sautez doucement de haut en bas au centre d’une grande pièce, le sol ne doit pas être élastique. Si c’est le cas, les solives de plancher peuvent avoir besoin d’un soutien supplémentaire.

Fissures

Les grosses fissures sont des drapeaux rouges. Les grandes fissures en forme de V dans la fondation sont souvent des signes graves de problèmes structurels qui peuvent nécessiter des travaux de fondation coûteux. Les murs intérieurs avec des fissures diagonales ou nettes et irrégulières peuvent être des signes de mouvement ou de tassement causés par un sol instable ou des problèmes de drainage, qui peuvent être difficiles à résoudre.

Ne vous inquiétez pas des fissures murales mineures dans les coins au-dessus des fenêtres et des portes et des fissures verticales alignées avec les poteaux muraux – vous pouvez généralement simplement les remplir et les peindre.

Drainage

Les gouttières et les descentes pluviales doivent efficacement évacuer l’eau de la maison, et le terrain doit être nivelé pour éloigner les eaux de ruissellement des fondations. Sinon, la maison pourrait être endommagée par un mauvais drainage. Si la maison a eu des problèmes de drainage dans le passé, elle en aura probablement à l’avenir, à moins que les causes sous-jacentes n’aient été traitées. S’il y a un sous-sol ou un vide sanitaire, recherchez des signes d’inondation, comme de l’humidité ou des traces d’eau sur les murs de fondation.

Là où des signes d’humidité existent, la moisissure peut se développer. Certains types de moisissures sont inoffensifs et faciles à éliminer, tandis que d’autres peuvent nécessiter une réduction coûteuse. Une inspection professionnelle est nécessaire pour la moisissure.

Plomberie

Déterminez si la maison est complètement plombée avec des tuyaux d’alimentation en eau en cuivre. Les vieux tuyaux en acier se resserrent avec des dépôts, ce qui diminue la pression et le débit de l’eau.

Si la maison semble être équipée de tuyaux en acier et que vous ne voyez pas de nouveaux tuyaux en cuivre sous les planchers ou dans le grenier, vous pouvez effectuer un test dans la salle de bain la plus éloignée du chauffe-eau. Allumez le bec de la baignoire à fond, puis ouvrez les robinets du lavabo de la salle de bain et tirez la chasse d’eau. Si le débit du bec de la baignoire ralentit considérablement, la maison devra peut-être être re-canalisée.

Système électrique

Déterminez si la maison a un vieux panneau de service électrique principal sous-dimensionné. La mise à jour vers un nouveau panneau de service capable de gérer les besoins électriques modernes coûte généralement 3 000 $ ou plus.

Si le disjoncteur principal ou le panneau de la boîte à fusibles a une capacité inférieure à 100 ampères, il est sous-dimensionné pour une famille typique. De plus, la maison devrait avoir un service de 220 volts. S’il y a trois fils principaux allant du poteau de la compagnie de services publics au « mât » électrique de la maison qui dessert le panneau électrique, la maison a probablement un service de 220 volts. Seuls deux fils entrant dans le mât indiquent un service de 110 volts. Vous pouvez également chercher dans la cuisine, la buanderie ou le garage des prises électriques de 220 volts destinées aux gros appareils comme un four électrique ou une sécheuse.

Chauffage et refroidissement

Vérifiez l’âge et le type de système de chauffage et si toutes les pièces sont chauffées. Si le système de chauffage est très obsolète, son remplacement coûtera plusieurs milliers de dollars. Si vous envisagez d’installer le courant alternatif, il serait préférable de le faire lorsque vous remplacez la fournaise.

Vérifiez l’isolation du grenier et des murs. L’installation de plus d’isolant dans un grenier n’est normalement pas un gros travail, mais l’isolation des murs existants peut être coûteuse. Pour voir si les murs extérieurs sont isolés, vous pouvez retirer un couvercle de prise électrique et regarder à côté du boîtier électrique (faites attention à ne pas toucher les fils dénudés ou les bornes électriques de la prise.)

Le toit

Vous pouvez souvent savoir si un toit fuit en vérifiant le plafond et le grenier pour les taches d’eau. La plupart des réparations de toit sont peu coûteuses, mais le remplacement d’un toit peut être coûteux. Essayez donc de discerner si le toit durera plusieurs années. Si nécessaire, vous pouvez utiliser une paire de jumelles pour inspecter le toit depuis le sol.

La toiture en fibre de verre (composition) d’asphalte est de loin le type le plus courant. Lorsqu’elle devient cassante et que les bardeaux perdent leurs cristaux minéraux de la surface, la toiture doit être remplacée.

Les bardeaux de bois et les bardeaux de fente sont au-dessus de la colline lorsqu’ils sont mal coupés ou complètement absents. Dans les zones sujettes aux incendies, la plupart des toitures en bois ne sont pas résistantes au feu.

D’autres matériaux, tels que la tuile, la tuile en béton, l’ardoise et le fibrociment durent longtemps. Si le toit est recouvert de l’un d’entre eux, c’est probablement correct.

L’architecture

Enfin et surtout, cela aide vraiment si la maison a de « bons os », c’est-à-dire une disposition générale et une apparence architecturale qui ont du sens. S’il contient des éléments d’un style reconnaissable, comme Craftsman ou Cottage, c’est encore mieux. La symétrie, l’équilibre et d’autres éléments de conception peuvent être les éléments de base pour créer une maison vraiment spéciale.

Cet article, écrit par Don Vandervort de HomeTips, a été initialement publié par USNews.com