Comment étendre un circuit électrique

L’extension d’un circuit électrique n’est pas un processus compliqué, mais le travail nécessite de la précision.

Même si vous venez de donner un coup de jeune à votre maison, vous découvrirez peut-être la nécessité d’ajouter une nouvelle prise, un interrupteur ou un luminaire à un circuit existant. Dans la plupart des cas, le moyen le plus simple consiste simplement à étendre le circuit électrique là où les revêtements de mur, de plafond et de sol existent déjà.

Sélection d’une source d’alimentation

À l’exception des boîtiers de commutation qui n’ont pas de fil neutre et d’appareils commandés par interrupteur à la fin d’un circuit, pour étendre un circuit, vous pouvez simplement puiser dans ce circuit à n’importe quelle prise, interrupteur, appareil ou boîte de jonction facilement accessible. Cependant, assurez-vous que ce que vous branchez est suffisamment grand pour accueillir les nouveaux fils et que la boîte a un trou défonçable à travers lequel vous pouvez enfiler le nouveau câble. De plus, vous voudrez trouver le chemin le plus simple à travers les murs, les plafonds et les sols pour faire passer les fils.

Avant de commencer tout projet de câblage, assurez-vous de couper l’alimentation électrique de la zone. Confirmez que le circuit est mort en utilisant un testeur de circuit (également connu sous le nom de testeur de néon). Vous devez suivre plusieurs étapes avant d’installer le câblage lors de l’extension d’un circuit, et il est peu probable que vous entriez en contact avec des fils électriques au début du processus. Néanmoins, pour des raisons de sécurité, assurez-vous que le circuit est hors tension dès le début des travaux.

Se préparer pour une nouvelle boîte de logement

La première étape pour trouver où se trouve le circuit existant consiste à évaluer le cadre sous-jacent. Cela peut être fait de plusieurs façons :

Mesurez pour trouver les poteaux muraux sur des centres de 16 ou 24 pouces.

Recherchez les trous de clous ou les bosses de vis là où le revêtement mural était fixé aux montants.

Utilisez un détecteur de montants électronique, de loin le moyen le plus efficace et le plus précis de trouver les montants de mur cachés.

Après avoir localisé une zone qui, selon vous, fonctionnera, percez un petit trou d’essai à l’endroit où vous souhaitez placer la boîte. Ensuite, prenez une longueur de fil rigide de 9 pouces, pliez-la à un angle de 90 degrés et insérez-la dans le trou. Faites tourner le fil ; s’il ne peut pas tourner un cercle complet sans heurter quelque chose, percez un autre petit trou d’essai à quelques centimètres et réessayez. Continuez d’essayer jusqu’à ce que vous trouviez un espace dégagé.

Si vous ajoutez une nouvelle boîte dans une pièce qui en contient déjà, essayez de placer la nouvelle à la même distance du sol que celles existantes. Les boîtes de prises sont généralement placées à 12 à 18 pouces du sol et les boîtes de commutation sont généralement placées à 48 pouces du sol.

Découper un trou dans le mur

Une fois que vous avez localisé un espace approprié pour le réceptacle, il est maintenant temps de percer un trou pour celui-ci. Certaines boîtes de logement sont livrées avec un gabarit de découpe. Si ce n’est pas le cas, tenez simplement le réceptacle à l’endroit où vous souhaitez l’installer et tracez-le autour, en omettant les ailes ou les supports saillants. Une fois le mur marqué, utilisez une scie à gypse ou une scie sauteuse pour percer le trou.

1Insérez le câble à travers un trou défonçable dans la boîte. Percez le trou défonçable avec le bout d’un tournevis et dévissez-le proprement.

2Fixez le câble à un boîtier métallique soit avec des serre-câbles intégrés, soit avec des connecteurs de câbles métalliques. Laissez toujours 6 à 8 pouces de câble dans la boîte avec laquelle effectuer la connexion.