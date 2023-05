Un guide illustré étape par étape vous montre comment enlever la garniture intérieure sans endommager la garniture ou le mur.

Si les moulures et les garnitures sont gravement endommagées, il est préférable de les remplacer. Ce travail n’est pas particulièrement difficile, mais il faut un peu d’expérience pour effectuer des coupes précises à l’aide d’une boîte à onglets. Si ce n’est pas quelque chose que vous avez fait auparavant, vous feriez probablement mieux d’appeler un menuisier ou un ébéniste de finition pour faire le travail.

Si vous enlevez des moulures et des garnitures dans le cadre d’une rénovation avec l’intention de les réutiliser, vous pourrez peut-être économiser quelques dollars en faisant le travail vous-même.

Si la peinture lie la moulure au mur, utilisez un couteau utilitaire pour marquer la peinture le long des bords de la moulure. Ensuite, utilisez un couteau à mastic rigide pour séparer légèrement la moulure du mur et créer un espace pour un levier. Faites glisser le couteau à mastic d’avant en arrière jusqu’à ce que vous frappiez les clous de finition qui maintiennent la moulure au mur, puis suivez ces étapes.

Comment supprimer la plinthe

1 Insérer un levier à un ensemble de clous et placez un morceau de bois derrière la barre pour protéger le mur. Soulevez doucement vers l’extérieur pour incliner la moulure loin du mur et desserrer les clous. Passez à la prochaine série de clous et répétez le processus jusqu’à ce que vous ayez desserré la moulure sur toute sa longueur.

2 Parfois les ongles ne se desserrent pas, et faire levier fera passer les clous à travers la moulure. Si les clous sont coincés, utilisez un jeu de clous pour les enfoncer environ aux trois quarts de l’épaisseur de la moulure. Vous n’avez pas besoin d’aller jusqu’au bout.

3 Travaillez avec une paire de leviers pour retirer la moulure, sauter les barres à tour de rôle pour éloigner progressivement la moulure du mur sans la fissurer ni la casser. Une fois la moulure retirée, utilisez un marteau ou un levier pour enlever les clous qui restent dans le mur. Étiquetez chaque pièce au fur et à mesure que vous la retirez afin de savoir où la remplacer plus tard.

Retrait de la garniture de porte et de fenêtre

Les garnitures de porte et de fenêtre sont souvent clouées avec un petit clou aux coins en onglet. Si vous faites levier à ces points, le bois peut se fendre. Tout d’abord, utilisez une mini-scie à métaux pour couper les clous au niveau du joint. Si vous finissez par fendre la garniture lorsque vous la retirez, collez-la simplement ensemble, puis placez un élastique autour de celle-ci ou collez-la avec du ruban adhésif jusqu’à ce que la colle sèche.