Comment encadrer les murs d’un placard

Instructions de bricolage étape par étape sur la façon d’encadrer les murs d’un nouveau placard intégré

Avant de commencer cette étape du projet, voir Comment construire un placard. Assemblez les plaques et les montants pour l’encadrement de chaque mur sur le sol, puis inclinez les murs en place, en encadrant chaque mur selon le dessin ci-dessous.

Pour que vous puissiez l’incliner vers le haut, le mur doit en fait être plus court que la distance entre le mur et le plafond. Notez que la semelle a été découpée là où elle enjambe l’ouverture de la porte – vous la couperez après avoir érigé le mur.

L’ouverture brute de la porte nécessite un goujon central et un goujon de coupe de chaque côté, un en-tête sur le dessus et des goujons infirmes entre l’en-tête et la plaque supérieure.

Coupez les montants sur toute la longueur à une longueur égale à la hauteur du plafond moins 3 3/4 pouces (pour les plaques supérieures et semelles de 1 1/2 pouce d’épaisseur et le dégagement nécessaire de 1/4 pouce).

Clouez des goujons courts « infirmes » dans la plaque supérieure à des intervalles appropriés ou, si vous avez cloué des goujons à travers la porte, coupez-les à la bonne taille. Mesurez et coupez l’en-tête, puis clouez l’en-tête au bas des goujons infirmes avec des clous 16d. À l’aide de clous 8d, clouez l’en-tête aux poteaux royaux.

Mesurez et coupez deux goujons de coupe et clouez-en un à chaque goujon roi avec des clous 10d en quinconce. Vous devrez probablement ajuster la largeur de l’ouverture en ajoutant une paire de coupe-bordures d’un côté.

Une fois les murs construits, soulevez-les en place et calez entre la plaque supérieure et les solives du plafond. Ancrez les montants d’extrémité aux montants de mur existants ou au blocage qui est inséré entre les montants de mur. (Voir Comment construire et panneauter un mur.)

Clouez la semelle en place avec des clous 10d espacés tous les 2 pieds, sauf là où elle traverse la porte prévue. Découpez cette zone de la semelle, en prenant soin de ne pas endommager le revêtement de sol en dessous, et écartez la semelle du sous-plancher ou du revêtement de sol.

