Comment embaucher une baby-sitter

Parfois, c’est au tour des parents de sortir, une fois qu’ils ont trouvé une baby-sitter aimante et fiable. Qu’il s’agisse d’un adolescent ou d’une personne âgée, le gardien que vous choisissez doit être en mesure de répondre à toute urgence avec calme et efficacité.

Avant d’embaucher des baby-sitters, vérifiez leurs références et tenez compte de leur expérience passée et de tout problème de santé actuel. Vous sentez-vous à l’aise avec la baby-sitter ? Sinon, vos enfants ne le feront probablement pas.

Écrivez les règles, les routines et les aliments, jouets et vêtements préférés de l’enfant. Expliquez les problèmes et les médicaments (mais essayez de les donner vous-même).

Laissez l’adresse et le numéro de téléphone où vous êtes joignable par téléphone, ainsi que les numéros d’urgence et ceux de quelques voisins. Donnez à votre baby-sitter la liste de contrôle.

Liste de contrôle de la baby-sitter

Que vous soyez une nounou expérimentée ou une lycéenne, la garde d’enfants est une grande responsabilité. La liste de contrôle de sécurité suivante peut vous aider.

* Assurez-vous de bien comprendre toutes les instructions des parents. Posez des questions au besoin.

* Avant le départ des parents, assurez-vous de pouvoir épeler et prononcer correctement leurs noms, prénoms et adresse. Notez-les, ainsi que le numéro de téléphone de la famille (s’il n’est pas affiché sur le téléphone).

* Assurez-vous d’avoir le numéro de téléphone, ainsi que le nom et l’adresse de l’endroit où les parents seront. Assurez-vous également d’avoir les numéros de téléphone de plusieurs voisins et que les numéros d’urgence sont enregistrés sur le téléphone ou à côté.

* Demandez une visite de la maison. Surveillez et renseignez-vous sur les dangers. Discutez de toute voie d’évacuation spéciale en cas d’incendie.

* Lorsque vous êtes seul avec de jeunes enfants, surveillez-les. Ne laissez pas un bébé, même pour une minute, où il pourrait tomber (comme sur une table à langer ou un canapé).

* À moins qu’un parent ne vous le demande, ne donnez pas de bain aux bébés et aux jeunes enfants. (Si vous le faites, restez avec eux chaque minute.) Ne laissez pas les enfants nager dans une piscine.

* Si le téléphone sonne, demandez à prendre un message sans dire que les parents sont sortis. Gardez les portes extérieures verrouillées. Si la sonnette retentit, n’ouvrez pas la porte à un étranger.

* En cas d’incendie, sortez immédiatement les enfants de la maison, puis appelez les pompiers à partir d’un téléphone portable, de la maison d’un voisin ou d’une cabine téléphonique.

* Si vous soupçonnez un empoisonnement accidentel de l’un des enfants, appelez immédiatement le centre antipoison, les urgences de l’hôpital ou le pédiatre.

* Appelez la salle d’urgence ou le pédiatre en cas d’urgence médicale, comme un étouffement ou une mauvaise coupure. Appelez les parents dès que possible.