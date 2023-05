Ce guide de bricolage utile explique comment embaucher un entrepreneur général, du processus de sélection initial à la façon de gérer les problèmes qui surviennent.

Pour un projet de construction domiciliaire, de rénovation domiciliaire majeure ou de rénovation impliquant plusieurs métiers tels que la plomberie, l’électricité, le béton et les cloisons sèches, il est important d’embaucher un entrepreneur général qui peut guider l’ensemble du processus.

Un entrepreneur général est un professionnel de la construction agréé qui est formé dans plusieurs métiers. Il ou elle possède les connaissances et les compétences nécessaires pour embaucher et superviser des gens de métier spécifiques, appelés « sous-traitants » ou « sous-traitants ». Les sous-traitants typiques sont les plombiers, les menuisiers, les électriciens, les ébénistes, etc.

Certains entrepreneurs généraux maintiennent leur propre « équipe » de sous-traitants. D’autres embauchent des sous-traitants au cas par cas. Beaucoup maintiennent une équipe de charpentiers et embauchent ensuite des entrepreneurs pour d’autres métiers au besoin.

Certains entrepreneurs généraux interviennent et travaillent aux côtés de leurs sous-traitants tandis que d’autres ne font que superviser.

L’entrepreneur général est responsable de la planification, de la coordination et du paiement des sous-traitants. Il ou elle négocie un contrat avec le propriétaire, puis rassemble l’équipe de sous-traitants nécessaire pour effectuer le travail. Le contrat est généralement considéré comme une offre ferme qui comprend le coût des matériaux et de la main-d’œuvre.

Dans la plupart des États, un entrepreneur général doit être agréé ou certifié. Assurez-vous que tout entrepreneur que vous embauchez est autorisé ou certifié et qu’il détient une assurance contre les accidents du travail et une assurance responsabilité civile.

Comment sélectionner un entrepreneur général

Lorsque vous embauchez un entrepreneur, vous choisissez une personne qui sera au milieu de votre famille et qui peut avoir une profonde influence sur le succès et la qualité de votre maison. Prenez la décision avec soin.

Commencez par obtenir au moins trois recommandations d’amis, de famille, de collègues et de votre architecte ou designer. Plus de recommandations, c’est mieux, mais le travail de vérification peut devenir important.

Appelez chaque entrepreneur recommandé. Dites-leur pourquoi vous appelez et qui vous a référé. Soyez prêt à discuter de la taille et de la portée de votre projet. Par exemple, préparez-vous avec la superficie approximative en pieds carrés de votre projet, quand vous souhaitez commencer à construire et quand vous voulez que le projet soit terminé.

Posez les questions suivantes :

• Combien de projets comme le mien avez-vous réalisés ?

• Avez-vous votre propre équipage ? Quelle est sa taille?

• Êtes-vous disponible pendant la période de construction que j’ai en tête ?

• Aurez-vous d’autres travaux en cours en même temps ? Combien?

• Pouvez-vous me fournir les noms et numéros de clients satisfaits que je peux appeler ?

Au cours de votre conversation, notez vos impressions. La personne communique-t-elle bien et semble-t-elle digne de confiance ? Est-il enthousiaste ? Ressemble-t-il à quelqu’un que vous aimeriez avoir parmi vous pendant votre projet de construction ?

Sélectionnez les meilleurs candidats et organisez des entretiens chez vous. Pour cet entretien, vous aurez besoin d’un ensemble de documents de construction que vous pourrez leur remettre. En fait, c’est une bonne idée d’avoir votre architecte ou designer impliqué dans les réunions. Un entrepreneur élaborera sa soumission sur la base des plans et de cette conversation.

Demandez une preuve de licence (si requise par votre état) et une caution pour vous protéger contre un travail inachevé. Demandez également au moins trois références de clients que vous pouvez appeler. Ensuite, faites un suivi en appelant les références que vous avez recueillies.

Demandez si le projet a été une expérience favorable, et si non, pourquoi pas. Demandez si l’entrepreneur et les sous-traitants ont fait du bon travail et ont été agréables et ponctuels. En d’autres termes, demandez « Recommanderiez-vous l’entrepreneur ? » Assurez-vous de savoir s’il y a eu des problèmes, des erreurs ou des conflits. Enfin, demandez si vous pouvez voir le résultat et, si c’est le cas, rendez-vous chez lui pour le vérifier.

Comme mesure supplémentaire, vous pouvez consulter les listes Yelp pour les avis des clients et appeler votre bureau d’éthique commerciale local et/ou l’agence nationale de protection des consommateurs pour voir si des plaintes ou des actions ont été déposées.

C’est aussi une bonne idée de demander à l’entrepreneur si vous pouvez visiter un travail en cours. C’est là que vous pouvez voir l’équipage en action et en apprendre beaucoup sur leurs styles de travail.

Afin de comparer des pommes avec des pommes, demandez à l’entrepreneur de détailler les coûts des matériaux et de préciser le calendrier de paiement qu’il souhaite. Ne laissez pas le calendrier de paiement prendre de l’avance sur le travail.

Attendez-vous à un paiement initial de 5 à 10 %, suivi de paiements supplémentaires de 20 à 25 %. Ces paiements progressifs doivent être liés à des jalons définis, tels que la fondation coulée, la charpente brute terminée, les cloisons sèches installées, etc. Retenez au moins 15 pour cent pour le paiement final à payer après que toutes les inspections ont été signées et que vous êtes satisfait.

Ne choisissez pas nécessairement l’offre la plus basse. Cet entrepreneur peut prendre des raccourcis. Le prix est important, mais la qualité du travail, la compatibilité, la confiance, la ponctualité et la probabilité que votre projet de construction réponde à vos attentes le sont tout autant.

Comment faire face aux problèmes de l’entrepreneur

Si vous n’êtes pas satisfait de la façon dont votre entrepreneur indépendant gère votre projet, votre première étape devrait être simplement d’exprimer vos préoccupations en personne. La plupart des entrepreneurs mettront tout en œuvre pour s’assurer que vous êtes satisfait de leur travail.

Si vous vous trouvez dans une impasse, un architecte, un designer ou un autre professionnel connaissant votre projet peut vous aider à négocier une entente. Si ces approches personnelles ne fonctionnent pas, vous pouvez agir sur une ou plusieurs des recommandations suivantes, en commençant par la mesure la moins radicale :

Envoyez une lettre certifiée décrivant les exigences du contrat que vous considérez comme non remplies et stipulant un délai raisonnable pour la conformité. Parfois, cela suffit pour inspirer l’action.

Déposez une plainte auprès du Better Business Bureau en appelant le (703) 276-0100 ou en visitant www.bbb.org. Le BBB transmettra votre plainte au contractant, qui pourra prendre en compte vos demandes afin d’éviter un rapport défavorable du BBB.

Contactez le conseil local ou d’État qui autorise les entrepreneurs, s’il en existe un dans votre région. Les entrepreneurs sont fortement incités à conserver un dossier vierge auprès de la commission des licences, car certaines de ces commissions ont le pouvoir d’imposer une amende ou même de révoquer une licence dans les cas de négligence grave ou d’incompétence.

Si les deux parties sont d’accord, essayez de résoudre le différend de manière informelle avec l’aide d’un médiateur. La BBB et de nombreuses organisations locales offrent des services de médiation pour aider les entreprises et les consommateurs à trouver des solutions mutuellement acceptables.

Présentez votre dossier devant un arbitre impartial. Plus formel que la médiation, mais beaucoup moins coûteux et chronophage qu’un litige, l’arbitrage donne aux deux parties la possibilité de présenter des preuves lors d’une audience conjointe. La décision de l’arbitre est généralement exécutoire. Vous pouvez organiser cette option par l’intermédiaire du Better Business Bureau ou de l’American Arbitration Association (www.adr.org).

Si vous demandez des dommages-intérêts minimes (le montant varie d’un État à l’autre, mais ne dépasse généralement pas quelques milliers de dollars), portez votre affaire devant la Cour des petites créances. Vous n’aurez pas besoin d’un avocat et les frais de justice sont généralement modestes.

Si vous poursuivez pour une grosse somme d’argent, vous pouvez envisager de déposer une plainte civile. Cette option présente des inconvénients certains : l’affaire peut traîner en longueur pendant des mois, voire des années, et vos coûts peuvent dépasser toute récompense que vous pourriez recevoir. N’oubliez pas que si vous avez licencié un entrepreneur qui a essentiellement effectué le travail comme convenu, c’est vous qui serez reconnu coupable d’avoir rompu le contrat. Efforcez-vous donc, lors de la rédaction d’un contrat, d’être explicite sur les travaux à effectuer.