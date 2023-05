Comment embaucher un architecte ou un designer

Comment les architectes diffèrent des designers et comment embaucher la bonne aide à la conception pour votre projet de rénovation domiciliaire.

Selon la nature et l’étendue du projet de rénovation ou de construction que vous envisagez, vous aurez peut-être besoin d’un architecte, d’un ou de plusieurs designers spécialisés, d’un entrepreneur, de tout ce qui précède ou d’un seul.

Pour tout ce qui implique des travaux structurels, tels que l’enlèvement ou la construction de murs, vous aurez probablement besoin d’un architecte. Bien que généralement l’option la plus coûteuse, les architectes ont la capacité de produire les plans requis par votre service de construction local ; ils peuvent également obtenir des offres pour les travaux à effectuer et aider à gérer les travaux pour s’assurer que les plans sont exécutés conformément aux spécifications et dans les délais.

Architectes

Les architectes doivent avoir satisfait à une certaine liste d’exigences pour obtenir une licence, bien que ces exigences varient selon l’État. Assurez-vous que celui que vous choisissez est autorisé pour votre état. Certains architectes sont également des entrepreneurs, bien que ce ne soit pas courant.

Créateurs

Les concepteurs peuvent accomplir une grande partie de la même chose, n’ont pas besoin d’être titulaires d’une licence et sont donc moins chers. Cependant, si votre projet nécessite des calculs de contraintes, un ingénieur (qui doit être titulaire d’une licence d’État) devra être engagé pour produire les plans. Si tel est le cas, embaucher un architecte peut être un moyen plus efficace de procéder et vous coûtera probablement à peu près le même prix.

Certains entrepreneurs sont qualifiés pour produire des plans qui répondent aux exigences du service du bâtiment. Cependant, ils nécessiteront également les services d’un ingénieur si votre projet est complexe. (Consultez notre liste état par état des commissions de licences des entrepreneurs.)

Crédits

De nombreux professionnels du bâtiment appartiennent à divers instituts ou associations. Un architecte, par exemple, peut appartenir à l’American Institute of Architects (AIA) et un designer peut être membre de l’American Institute of Building Designers (AIBD). Un designer spécialisé dans les cuisines ou les salles de bains peut appartenir à la National Kitchen & Bath Association (NKBA), qui dicte les normes éthiques que les membres doivent respecter. En outre, diverses associations se consacrent à des programmes éducatifs continus pour tenir les membres informés de l’évolution des matériaux et des méthodes de construction par le biais de séminaires, de conventions et de salons professionnels.

Comment ils facturent

Chaque type de professionnel du bâtiment a différentes façons de facturer un projet. Certains peuvent facturer le temps passé à évaluer un projet ; d’autres renonceront à ces frais et, comme les entrepreneurs, fonderont simplement leurs frais ultimes sur un pourcentage du coût total du projet, généralement 10 %. L’établissement de plans peut être en supplément et facturé à l’heure. La supervision de la construction peut également être facturée à l’heure ou en pourcentage du coût total du projet. Même si votre architecte ou designer facture un supplément pour ce service, réfléchissez bien avant d’en profiter car cela peut vous faire économiser de l’argent à long terme. Quel que soit le professionnel ou les professionnels que vous finissez par embaucher, assurez-vous que les services qu’ils sont censés effectuer sont décrits en détail et par écrit avant le début des travaux.