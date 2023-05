Comment dimensionner un générateur de secours pour votre maison

Conseils d’experts sur la façon de dimensionner correctement une génératrice de secours afin qu’elle fournisse l’électricité nécessaire à votre maison en cas de panne de courant.

Il y a un éclair brillant, un fort coup de tonnerre et puis soudain, l’obscurité. Le courant est coupé, le silence est assourdissant et il n’y a rien d’autre à faire que de s’asseoir et d’attendre.

Les coupures de courant sont inévitables, indiscriminées et augmentent en fréquence et en durée. Sans surprise, près de 60 % de toutes les pannes sont causées par de violentes tempêtes. Ce qui est surprenant, c’est que les pannes d’équipement sont responsables de 34 % des pannes, principalement en raison du réseau électrique vieillissant et surchargé du pays.

Quelles que soient les raisons, les pannes de courant sont inévitables, mais cela ne signifie pas que vous devez les accepter. Sortez de l’obscurité et entrez dans la lumière, littéralement, avec un générateur de secours.

Ces machines miraculeuses sont essentiellement votre propre source d’alimentation électrique personnelle. Quelques secondes après une panne de courant, une génératrice de secours se mettra automatiquement en marche pour alimenter les circuits électriques de votre maison. En fait, vous ne savez peut-être même pas qu’une panne s’est produite.

Dimensionnement d’un générateur de secours

Les générateurs, comme les maisons, existent en plusieurs tailles différentes. Plus le générateur est grand, plus il fournit de puissance. Bien sûr, les générateurs de grande capacité coûtent également beaucoup plus cher que les modèles plus petits. Cela peut sembler évident, mais je le mentionne parce que vous n’avez pas nécessairement besoin d’acheter un générateur pour toute la maison pour alimenter votre maison.

Vous pouvez opter pour une génératrice plus petite dimensionnée pour faire fonctionner quelques-uns des circuits essentiels, tels que ceux reliés à la fournaise, aux appareils de cuisine, à la pompe de puits, au chauffe-eau, au système de sécurité, à l’ouvre-porte de garage et à quelques lumières et prises. Ces installations sont appelées « génératrices de maisons partielles ».

La taille de la maison n’est qu’un des critères de sélection d’un groupe électrogène de secours. La complexité du système électrique de la maison joue également un rôle important, surtout s’il y a une climatisation centrale.

Le dimensionnement des générateurs n’est pas aussi simple que de regarder le nombre de pieds carrés de la maison. Bien que nous couvrions les bases ici, un électricien calculera les charges électriques prévues de votre maison et vous aidera à choisir le bon générateur.

Les générateurs de secours sont dimensionnés en kilowatts (kW), qui est une unité de puissance. Un kilowatt équivaut à 1 000 watts. Par conséquent, un générateur de 22 kW produit 22 kilowatts ou 22 000 watts de puissance électrique.

Chaque générateur doit également être associé à un commutateur de transfert automatique (ATS), qui sert de cerveau au système d’alimentation de secours. Il indique au générateur quand démarrer et s’éteindre. Encore une fois, l’électricien fournira des conseils ici, mais généralement si le générateur est connecté à un panneau de disjoncteurs de 200 ampères, un ATS de 200 ampères est requis. Si votre maison a un panneau de 100 ampères, vous aurez besoin d’un ATS de 100 ampères.

En fin de compte, la taille du générateur sera basée sur le total des watts de fonctionnement et le KVA de démarrage de tous les circuits, appareils et systèmes mécaniques connectés au générateur. Ces deux nombres doivent être calculés.

KVA est simplement de 1 000 volts-ampères. Un volt est une pression électrique, un ampère est un courant électrique. Le KVA de démarrage est nécessaire car chaque fois qu’un moteur électrique démarre, il y a une surtension électrique supplémentaire que le générateur doit être capable de gérer.

est simplement de 1 000 volts-ampères. Un volt est une pression électrique, un ampère est un courant électrique. Le KVA de démarrage est nécessaire car chaque fois qu’un moteur électrique démarre, il y a une surtension électrique supplémentaire que le générateur doit être capable de gérer. Watts de fonctionnement représentent la puissance consommée par un moteur électrique en fonctionnement normal.

Une fois que les circuits électriques de secours ont été identifiés, l’électricien peut additionner tous les watts de fonctionnement et le KVA de démarrage pour projeter la charge électrique totale pour l’ensemble du système. Ensuite, et seulement alors, le générateur de taille appropriée peut être déterminé.

Commande d’un générateur de secours

Commencez par appeler un électricien spécialisé dans les générateurs de secours et demandez une étude de site. La plupart des magasins de rénovation domiciliaire offrent également des services d’installation de générateurs sous licence et assurés. Voici à quoi s’attendre d’une étude de site.

L’électricien inspectera le panneau électrique et les circuits de votre maison, puis discutera avec vous des appareils et des systèmes mécaniques que vous aimeriez faire alimenter par la génératrice.

Un calcul de charge sera effectué pour déterminer la capacité (taille) du générateur nécessaire pour alimenter les circuits souhaités.

Le type de générateur sera discuté : refroidi par air ou refroidi par liquide. Les générateurs refroidis par air sont plus petits et coûtent moins cher, mais ils sont également plus bruyants que les modèles refroidis par liquide.

Vous devrez choisir la source de carburant pour la génératrice : propane liquide (LP) ou gaz naturel.

Vous déciderez de l’emplacement du générateur. Le propriétaire est généralement responsable de la mise en place de la dalle de béton ou du lit de gravier.

L’électricien obtiendra tous les permis nécessaires auprès du service du bâtiment de la ville.

Dans une semaine ou deux après l’étude du site, l’électricien présentera un devis écrit décrivant tous les coûts associés à l’achat et à l’installation du générateur de secours. Il doit inclure des descriptions détaillées de la taille et du modèle exacts du générateur, de l’ATS et d’autres composants clés.

Peu importe la taille ou le type de génératrice de secours que vous choisissez, ce sera un investissement important, mais que de nombreux propriétaires sont prêts à faire pour assurer la sécurité et le confort de leur maison et de leur famille pendant les pannes de courant.

Joseph Truini est un expert en rénovation domiciliaire qui écrit sur la rénovation et la réparation de maisons à faire soi-même, les projets de menuiserie, les outils et les techniques. Il est l’auteur de six livres, dont le best-seller « Building a Shed ». Joe écrit également pour The Home Depot sur des sujets allant du choix d’un générateur au resurfaçage de vos armoires de cuisine. Si vous envisagez d’ajouter une génératrice à votre maison, visitez le site Web de Home Depot pour connaître les options d’installation.