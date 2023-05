Comment détecter les fuites d’air à la maison

Pour trouver des fuites d’air, commencez par parcourir chaque pièce de votre maison et notez toutes les sources évidentes. Les zones à vérifier pour les fuites d’air comprennent :

Conseils d’experts sur la façon d’éliminer les fuites d’air qui causent des courants d’air et gaspillent de l’argent en énergie.

Les fuites d’air dans une maison permettent à l’air chauffé ou refroidi de s’échapper et provoquent des courants d’air inconfortables. En effet, les courants d’air causés par les fuites d’air peuvent ajouter de 5 à 30 % à votre facture d’énergie.

• Espaces dans les plinthes ou à l’endroit où le plancher rencontre le mur et le mur rencontre le plafond

• Les périmètres des prises électriques, des plaques d’interrupteurs et des luminaires encastrés

• Cadres extérieurs de fenêtres et de portes. N’oubliez pas de vérifier les fenêtres du sous-sol. Vérifiez si tous les coupe-froid et calfeutrage ont été appliqués correctement et sont en bon état. Si vous pouvez secouer une fenêtre ou une porte, ou voir la lumière du jour autour d’un cadre de fenêtre ou de porte, vous avez une fuite d’air.

• Trappes de grenier

• Endroits où les tuyaux, les fils et les évents traversent les murs

• Évents et cheminées de plomberie qui pénètrent dans le toit

• L’extérieur de la maison, là où deux matériaux de construction différents se rencontrent, comme la toiture et les cheminées, ou le parement et les fondations.

Comment faire un test de pressurisation

Si vous rencontrez des difficultés pour identifier l’emplacement des fuites, vous pouvez effectuer un test de pressurisation.

1Fermez toutes les fenêtres, les portes extérieures et les conduits de cheminée et éteignez la fournaise et le chauffe-eau.

2Allumez tous les ventilateurs d’extraction dans les salles de bains et la cuisine ou installez un grand ventilateur de fenêtre. L’idée est d’aspirer autant d’air que possible hors de la maison. Une fois que vous avez fait cela, l’air commencera à s’infiltrer plus rapidement dans la maison.

3Pour localiser les fuites, vous pouvez utiliser un bâton d’encens – la fumée vacillera à la source des fuites – ou simplement humidifier légèrement votre main, ce qui vous donnera une sensation de fraîcheur à la source d’une fuite. Ou vous pouvez regarder la flamme d’une bougie.

4Inspectez à nouveau les endroits où des fuites d’air peuvent se produire.