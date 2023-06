Comment dépanner et réparer un lave-vaisselle

Comment dépanner et réparer les problèmes courants du lave-vaisselle, y compris un lave-vaisselle qui ne fonctionne pas, ne se remplit pas ou ne se vidange pas. Aussi, comment fonctionne un lave-vaisselle.

Étant donné que la réparation d’un lave-vaisselle n’est généralement pas une urgence, vous avez la possibilité de résoudre les problèmes de lave-vaisselle et d’essayer de les résoudre vous-même avant d’appeler un réparateur d’appareils électroménagers.

Ce qui suit devrait vous aider à réparer un lave-vaisselle qui ne fonctionne pas correctement ou qui ne fonctionne pas du tout. Si votre lave-vaisselle laisse des taches ou un film, ou fait un mauvais travail de nettoyage, voir Le lave-vaisselle lave mal.

Une compréhension de base du fonctionnement d’un lave-vaisselle est utile avant de commencer la réparation du lave-vaisselle. Au bas de cette page, voir Comment fonctionne un lave-vaisselle.

Le lave-vaisselle ne fonctionne pas

Avant de commencer le dépannage, débranchez le lave-vaisselle ou coupez son circuit électrique. Fermez également son robinet d’alimentation en eau. Ne travaillez pas à l’intérieur du lave-vaisselle immédiatement après un cycle car l’élément de séchage de la vaisselle en bas peut être encore chaud.

Si vous allumez le lave-vaisselle et que rien ne se passe, il se peut qu’il ne soit pas alimenté en électricité.

1 Assurez-vous que l’alimentation est allumée, la porte est verrouillée et la commande est engagée. S’il ne se passe absolument rien, c’est-à-dire que rien ne s’allume sur le panneau de commande et qu’il n’y a aucun autre signe de vie, l’appareil n’est peut-être pas alimenté.

Regardez où le cordon du lave-vaisselle se branche dans une prise, généralement sous l’évier. Vérifiez si cette prise est une prise GFCI avec un bouton de réinitialisation. Si la prise a un bouton de réinitialisation, appuyez sur la réinitialisation.

Dans l’état où la prise n’a pas de réinitialisation, ou lorsque le cordon du lave-vaisselle est câblé directement dans le boîtier électrique, recherchez une autre prise à proximité qui a une réinitialisation et essayez de la réinitialiser. (C’est long, mais c’est facile à faire et cela peut résoudre le problème si le lave-vaisselle est sur le même circuit.) Pour tester une prise de courant, branchez-y simplement un appareil portatif en état de marche.

2 Vérifier le panneau électrique qui dessert le lave-vaisselle pour un disjoncteur déclenché ou un fusible grillé. Si vous en trouvez un, éteignez le disjoncteur puis remettez-le en marche pour réinitialiser le disjoncteur ou remplacez le fusible.

3 Vérifiez les interrupteurs et la minuterie du lave-vaisselle. Si l’alimentation électrique est disponible pour le lave-vaisselle mais que l’appareil ne fonctionne pas, le problème est probablement un interrupteur de porte, une minuterie ou un sélecteur défectueux. Pour résoudre un problème d’interrupteur de porte, vous pourrez peut-être ajuster légèrement la gâche du loquet de la porte à l’aide d’un tournevis (coupez d’abord l’alimentation du lave-vaisselle au panneau électrique). Si le problème concerne la minuterie ou le sélecteur, il est préférable d’appeler un réparateur d’appareils.

Le lave-vaisselle ne se remplit pas

Si votre lave-vaisselle fonctionne mais ne se remplit pas, soit il y a un problème avec le système d’alimentation en eau, soit il vidange l’eau trop tôt.

1 Assurez-vous que l’alimentation en eau est ouverte. Vérifiez la vanne d’arrêt de l’alimentation en eau chaude, normalement située sous l’évier. Ouvrez-le complètement en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Si vous ne voyez aucune raison pour laquelle cela aurait été éteint depuis la dernière fois que le lave-vaisselle a fonctionné, passez à l’étape suivante.

2 Coupez l’alimentation du lave-vaisselle. Lorsque le lave-vaisselle est froid (en d’autres termes, pas juste après un cycle de lavage), recherchez le flotteur à l’intérieur du lave-vaisselle. Le flotteur est généralement un petit dôme en plastique ou un cylindre monté à l’intérieur à la base de la baignoire, près de l’avant. Lorsque vous déplacez la plupart des types de flotteurs de haut en bas, vous pouvez les entendre cliquer car leur action à ressort déclenche un levier. Soulevez le mécanisme du flotteur et nettoyez autour du flotteur. De nombreux flotteurs nécessitent une déconnexion par le bas ; pour ce faire, vous devrez retirer le panneau d’accès inférieur. Rincez le flotteur, replacez-le dans le tube et assurez-vous qu’il monte et descend librement.

3 Vérifier la vanne d’arrivée d’eau. Fermez le robinet d’eau chaude de l’appareil. Localisez la vanne d’arrivée d’eau du lave-vaisselle, derrière le panneau avant inférieur du lave-vaisselle. Démontez la valve pour révéler l’écran. Nettoyez tous les débris de l’écran et remontez la vanne. Si l’écran apparaît clair, appelez un réparateur d’appareils. N’importe laquelle de plusieurs pièces, y compris la vanne d’arrivée d’eau, le pressostat et la minuterie ou le sélecteur, peut être défectueuse.

Comment remplacer une soupape d’admission d’eau de lave-vaisselle

Les vidéos suivantes montrent comment remplacer la vanne d’arrivée d’eau. Bien que la voix off soit un peu robotique pour certains. les informations sont bonnes.

Remplacement d’une vanne d’arrivée d’eau sur un lave-vaisselle Kitchenaid, Kenmore, Whirlpool ou Maytag :

Remplacement d’une vanne d’arrivée d’eau sur un lave-vaisselle GE :

Le lave-vaisselle continue de se remplir

Si le débit d’eau vers le lave-vaisselle ne s’arrête pas automatiquement, l’interrupteur à flotteur est défectueux, la minuterie est bloquée sur le remplissage ou la vanne d’arrivée d’eau est bloquée en position ouverte (voir les vidéos ci-dessus pour remplacer la vanne d’arrivée d’eau). Pour tester l’interrupteur à flotteur, vous aurez besoin d’un multimètre peu coûteux comme celui illustré ici, qui coûte moins de 25 $ en ligne. Des multimètres moins chers sont également disponibles.

1 Débranchez le lave-vaisselle. Accédez à l’intérieur de l’armoire et soulevez l’interrupteur à flotteur en plastique en forme de dôme. S’il ne se soulève pas, retirez le dessus en plastique de la tige, frottez la tige pour la nettoyer, puis replacez le dôme. S’il monte et descend librement, passez à l’étape 2.

2 Notez quels fils sont attachés aux bornes de l’interrupteur à flotteur et, à l’aide de petits morceaux de ruban adhésif, étiquetez-les pour référence future si vous devez remplacer l’interrupteur.

3 Réglez le cadran du volt-ohmmètre à Rx100 et touchez les deux sondes aux bornes. Lorsque vous soulevez le flotteur, l’aiguille du testeur doit afficher une lecture à l’infini et, lorsque vous laissez tomber le flotteur, l’aiguille doit afficher une lecture de 0. Si ce n’est pas le cas, remplacez l’interrupteur. Dévissez-le de la baignoire, apportez-le à votre quincaillerie ou centre de rénovation local, achetez une pièce de rechange identique, puis installez-le.

Comment remplacer un interrupteur à flotteur de lave-vaisselle

Remplacement d’un interrupteur à flotteur sur un lave-vaisselle Kitchenaid, Kenmore, Whirlpool ou Maytag :

Remplacement d’une vanne d’arrivée d’eau sur un lave-vaisselle GE :

Le lave-vaisselle ne vidange pas

Après un cycle, une petite flaque d’eau propre à l’intérieur de la baignoire est normale. Une quantité excessive d’eau indique une pompe qui ne fonctionne pas correctement, un tuyau de vidange bouché ou les conduites de vidange de la maison bouchées.

Si de l’eau sale jaillit de l’entrefer, vérifiez que la conduite de vidange n’est pas pliée ou obstruée. (Si vous avez récemment installé un broyeur de déchets, assurez-vous que le bouchon défonçable du lave-vaisselle a été retiré lorsque le raccordement a été effectué ; consultez les instructions de votre broyeur.)

1 Retirer le couvercle de l’entrefer en haut de l’évier (habituellement un court cylindre en forme de dôme chromé qui se trouve à l’arrière de l’évier) et, à l’aide d’un fil rigide, nettoyez-le. Vérifiez également toute la longueur du tuyau de vidange pour les plis ou les blocages, en particulier au niveau du raccordement de vidange au broyeur ou à la conduite de vidange.

2 Une fois le lave-vaisselle refroidi, coupez l’alimentation et, si votre lave-vaisselle est conçu pour le permettre, retirez la crépine (illustrée ci-dessous), située sous le bras gicleur inférieur à la base de l’armoire.

Dévissez l’enjoliveur, soulevez le bras gicleur et retirez tous les clips qui maintiennent la crépine pour la sortir. Frottez-le avec une brosse puis remettez-le en place.

3 Déterminez si le siphon d’évier ou le tuyau d’évacuation de la maison est bouché. Si l’évier recule, vous devrez vérifier s’il y a un bouchon de vidange. Si tel est le problème, voir Réparations d’évier et de drain.

4 Si le lave-vaisselle ne vidange toujours pas correctement, le tuyau de vidange peut être obstrué ou la vanne de vidange peut avoir besoin d’être remplacée. Vous pouvez vérifier si le tuyau de vidange est obstrué, mais cela implique généralement de retirer le lave-vaisselle de sous votre comptoir pour accéder au tuyau, de débrancher le tuyau aux deux extrémités et de le rincer avec un robinet ou un tuyau d’arrosage, ou de le remplacer par un nouveau. flexible (voir kits de réparation de flexible pour lave-vaisselle).

Réparer les fuites du lave-vaisselle

Si vous avez des fuites d’eau gênantes autour de la base de votre lave-vaisselle, vous utilisez peut-être un détergent qui mousse trop. Réduisez la quantité de détergent que vous utilisez et voyez si cela fait une différence.

Une vaisselle mal chargée peut faire couler de l’eau par l’évent de la porte. Les fuites de la porte elle-même proviennent généralement d’un joint de porte défectueux ou d’un mauvais réglage de l’étanchéité de la porte.

Assurez-vous également que le lave-vaisselle est à niveau (vous pouvez régler les pieds avant vers le haut ou vers le bas, et de nombreux appareils sont équipés de niveleurs à l’arrière).

L’eau sous le lave-vaisselle peut provenir d’un tuyau qui fuit ou d’un raccord de tuyau desserré. Retirez le panneau avant inférieur et vérifiez les tuyaux. Le joint de la pompe peut également être défectueux; le remplacer est un travail pour un réparateur.

Un lave-vaisselle plus ancien peut avoir été corrodé au fond, mais cela est assez rare. Cependant, si c’est le cas de votre lave-vaisselle, il est certainement temps d’investir dans un nouveau.

Comment fonctionne un lave-vaisselle

Malgré la magie qu’il opère dans la cuisine, un lave-vaisselle est en fait assez simple : il s’agit essentiellement d’une boîte étanche qui pulvérise de l’eau chaude et du savon sur la vaisselle, évacue l’eau sale, puis sèche la vaisselle.

Tout cela est opéré par des commandes qui peuvent être très simples ou assez complexes. Les commandes indiquent au système quand pulvériser, quand libérer le détergent d’un distributeur, quand extraire l’eau de la cuve et la pomper à travers le système, quand rincer et retirer l’eau de rinçage et quand allumer l’élément chauffant.

L’eau chaude se déplace à l’intérieur d’un lave-vaisselle par un tuyau d’alimentation qui se connecte à une vanne d’alimentation en eau, généralement montée sous l’évier. Pour couper l’eau du lave-vaisselle, vous fermez cette vanne. L’autre extrémité du tuyau d’alimentation se connecte à une vanne d’arrivée d’eau à l’intérieur du lave-vaisselle. La vanne d’admission, connectée électroniquement aux commandes, s’ouvre et se ferme pour fournir de l’eau aux bras gicleurs rotatifs. Ces bras gicleurs, généralement situés en haut et en bas de la cuve, ressemblent à un système d’arrosage à haute pression qui pulvérise la vaisselle propre.

L’eau sale s’accumule à la base de la chambre intérieure, passe à travers un filtre et est pompée à travers le système pendant les premiers cycles de lavage. Lorsque tous les cycles de nettoyage et de rinçage sont terminés, la pompe évacue l’eau sale par un tuyau d’évacuation. Ensuite, un élément chauffant électrique chauffe pour sécher la vaisselle.

Les problèmes de nettoyage adéquat surviennent généralement si l’eau n’est pas assez chaude (140 degrés F. est optimal) ou si votre eau est trop dure. Quelle est la dureté de votre eau ? Voir Comment tester l’eau dure. De plus, lorsque vous utilisez votre lave-vaisselle, utilisez la bonne quantité de savon pour votre type d’eau—1 cuillère à café par grain de dureté de l’eau.

En plus d’utiliser de l’eau, les lave-vaisselle utilisent de l’énergie pour chauffer l’eau, les cycles de séchage, faire fonctionner la pompe et alimenter les commandes. Lorsque vous magasinez pour un nouveau lave-vaisselle, choisir un modèle efficace est la première étape pour réaliser des économies d’énergie considérables (voir Efficacité énergétique du lave-vaisselle).

Conseils d’économie d’énergie pour lave-vaisselle

De plus, vous pouvez économiser de l’énergie en faisant attention à la façon dont vous utilisez votre lave-vaisselle.

Voici quelques conseils pour tirer le meilleur parti de votre lave-vaisselle :

• Étant donné que les lave-vaisselle modernes sont assez puissants en matière de nettoyage, vous pouvez éviter de rincer la vaisselle à la main, ce qui permet d’économiser de l’eau, et simplement gratter les restes de votre vaisselle.

• Ne faites fonctionner votre lave-vaisselle que lorsqu’il est plein, mais ne le remplissez pas trop ; la vaisselle trop serrée ne ressortira pas propre et risque de s’écailler.

• Choisissez le cycle le plus court qui rendra votre vaisselle propre. Les lave-vaisselle d’aujourd’hui offrent une pléthore d’options de nettoyage. Évidemment, la fonction « Power Scrub » ne sera pas nécessaire pour chaque charge, alors expérimentez pour voir ce qui répond aux besoins moyens de votre ménage tout en utilisant le moins d’eau.

• Laissez sécher la vaisselle après le cycle de lavage en ouvrant la porte de votre lave-vaisselle, si cela ne gêne pas la circulation. Ou utilisez la fonction d’économie d’énergie si votre modèle en possède une.

