Comment dépanner et remplacer une prise électrique

Vous avez une prise électrique qui ne fonctionne pas ou que vous souhaitez remplacer ? Ce guide expert vous aidera à dépanner et, si nécessaire, à remplacer la prise.

Dépanner une prise qui ne fonctionne pas est assez simple. La première chose à faire est de découvrir si la prise est défaillante ou si le problème se situe ailleurs.

Dépannage d’une prise électrique

1 Assurez-vous que le problème ne vient pas de l’appareil ou de la lampe. Certains appareils, comme les sèche-cheveux, sont équipés de dispositifs de protection contre les surcharges qui les éteignent automatiquement s’ils commencent à surchauffer. Recherchez une réinitialisation et, si l’appareil en a une, réinitialisez-la.

S’il n’en a pas, essayez un deuxième appareil ou une lampe en état de marche dans la prise.

2 La prise est-elle connectée à un interrupteur ? Une prise typique, appelée « prise duplex » parce qu’elle comporte deux emplacements pour brancher des appareils, peut être connectée à un interrupteur. Assurez-vous qu’une moitié de la prise double (ou la totalité de la prise) n’est pas contrôlée par un interrupteur dans la pièce.

3 Déterminez si la prise est un GFCI. Les prises dans la cuisine, la salle de bain ou à l’extérieur sont susceptibles d’être des prises de disjoncteur de fuite à la terre (GFCI). Ils – et les autres prises qui les suivent le long du circuit – s’éteindront lorsqu’ils recevront des défauts de mise à la terre électriques mineurs. Recherchez une réinitialisation entre les deux prises où vous branchez des appareils. Vérifiez également les autres prises à proximité qui peuvent être sur le même circuit.

Appuyez simplement sur le bouton de réinitialisation pour réinitialiser la prise, cela allumera la prise et toutes les autres qui y sont connectées.

4 Vérifier le disjoncteur (ou fusible) qui dessert le circuit de la prise pour s’assurer qu’il ne s’est pas déclenché (ou n’a pas sauté). Si c’est le cas, réinitialisez le disjoncteur ou remplacez le fusible et essayez de rebrancher une lampe ou un appareil de travail dans la prise.

Sachez qu’une prise, un interrupteur ou un appareil défectueux branché à ce circuit peut avoir causé la panne.

5 Si la prise ne fonctionne toujours pas, éteignez le disjoncteur de la prise (voir ci-dessus), dévissez le couvercle de la prise et utilisez un testeur de tension pour vous assurer qu’aucun des fils de la boîte électrique n’est encore « chaud ». Vérifiez ensuite que les fils sont solidement fixés aux bornes de la prise.

Voir Comment tester en toute sécurité un circuit électrique dans l’article Problèmes de câblage électrique pour en savoir plus sur l’utilisation d’un testeur de tension.

6 Recherchez des signes de carbonisation. Une tache brunâtre ou noirâtre n’importe où sur le réceptacle indique un réceptacle grillé. Remplacez le réceptacle.

Enfin, si vous ne trouvez aucun problème apparent et que les autres prises à proximité de celle qui ne fonctionne pas fonctionnent correctement, il y a de fortes chances que la prise qui ne fonctionne pas soit défectueuse. Dans ce cas, remplacez-le.

Parce que les prises sont peu coûteuses et faciles à remplacer, il est logique de remplacer une prise défectueuse lorsqu’elle cesse de fonctionner correctement.

Pour les grandes prises de 220 à 240 volts destinées aux gros appareils tels que les cuisinières, les sécheuses et les climatiseurs, appelez un électricien à moins que vous ne connaissiez bien les réparations électriques et les problèmes de sécurité. Vérifiez toujours lors de l’installation si l’appareil est évalué de 15 à 50 ampères, 240 volts, et de 20 à 50 ampères, 120/240 volts. Ils ont deux fils chauds (rouge et noir) et un fil de mise à la terre séparé.

Comment remplacer une prise électrique

Achetez d’abord un remplacement. Assurez-vous d’obtenir une prise de rechange du type approprié pour votre câblage. Bien que la plupart des prises soient standard, le câblage en aluminium (peu courant mais dans certaines maisons) ne doit être connecté qu’aux prises désignées CO-ALR.

Comme toujours lorsque vous travaillez avec de l’électricité, ne travaillez pas sur les prises avant d’avoir coupé le courant.

Utilisez un testeur de tension pour vous assurer que l’alimentation est vraiment coupée. Voir Comment tester un circuit électrique en toute sécurité pour en savoir plus sur l’utilisation du testeur.

Cette vidéo montre les étapes appropriées pour remplacer une prise :

Orienter correctement une prise électrique

Les prises doubles conventionnelles ont deux emplacements pour brancher des cordons ou des appareils électriques. Chacun de ces deux endroits comprend une fente courte, une fente haute ou en forme de T et un trou semi-circulaire.

La fente courte est le côté « chaud », connecté au fil noir du système électrique.

La fente haute ou en forme de T est le côté « neutre », connecté au fil blanc.

Et le trou semi-circulaire est la masse, reliée à une vis verte de mise à la terre qui reçoit un fil nu ou vert (la masse du système électrique).

De nombreuses prises électriques ont une lame large et une lame étroite (et, dans certains cas, une fiche de terre) qui correspondent aux fentes de la prise pour garantir que le circuit est correctement connecté à l’appareil électrique. Ne connectez pas les fils du mauvais côté des prises, cela créerait une « polarité inversée ». Voir ci-dessous pour plus d’informations à ce sujet.

Connexion des fils électriques aux prises

Les fils électriques se connectent sur des prises doubles standard en utilisant l’une des deux méthodes. Ils peuvent se fixer à des vis de chaque côté du réceptacle, ou ils se branchent directement dans les trous de borne à l’arrière du réceptacle.

Que les fils soient attachés aux bornes à vis ou poussés dans les bornes à montage arrière, les bornes à vis sur les côtés du réceptacle sont chaudes (chargées), alors ne les touchez pas !

Dévissez la façade du réceptacle.

Lors de l’installation de la nouvelle prise, connectez le fil noir (chaud) à la borne à vis en laiton, le fil blanc (neutre) à la vis argentée et le fil nu (terre) à la vis de terre verte.

Dévissez le couvercle du réceptacle et dévissez le réceptacle. Débranchez les fils des bornes. Formez une boucle avec une paire de pinces à bec effilé afin que les fils s’accrochent dans le sens des aiguilles d’une montre autour des vis, puis serrez les vis des bornes.

Visser le réceptacle à la boîte et ajouter la façade.

Polarité inversée : la prise est câblée à l’envers

Les prises électriques duplex conventionnelles sont connectées à trois fils électriques : un fil noir « chaud », un fil neutre blanc et un fil de terre vert. Comme indiqué ci-dessus, ces trois fils doivent être connectés aux bornes appropriées sur la prise.

Notez dans cette illustration d’une prise électrique conventionnelle que l’appareil a des vis de borne en laiton d’un côté et des vis de borne en argent de l’autre côté (de nombreuses prises ont également des bornes enfichables à l’arrière). Il a également une borne de mise à la terre verte à une extrémité.

Il est essentiel que seul le fil de terre électrique vert (ou dénudé) soit connecté à la vis verte de la borne de mise à la terre. Cela provoquerait un court-circuit, un incendie ou un choc électrique si un fil noir « chaud » était connecté à la vis de mise à la terre.

La connexion des fils noirs ou blancs aux bornes du mauvais côté d’une prise peut créer un problème.

« Polarité inversée » est le terme utilisé pour décrire cette situation.

Bien que vous ne sachiez généralement pas que la condition existe à moins que vous ne la recherchiez, elle peut endommager certains types d’équipements électriques. Si vous pensez que le câblage de votre maison est un peu aléatoire, c’est une bonne idée de vérifier la polarité inversée.

Vous pouvez acheter un simple testeur de circuit pour moins de 20 $ qui déterminera si un circuit est sous tension et a la bonne polarité. Il suffit de le brancher en haut et en bas de chaque prise double.

Si vous découvrez une polarité inversée :

1 Éteignez le disjoncteur de dérivation qui dessert ce réceptacle (les lumières du testeur s’éteindront).

2 Dévisser la plaque de recouvrement du réceptacle et dévissez les vis de montage du réceptacle afin de pouvoir retirer le réceptacle directement de la boîte. Utilisez un testeur de tension pour vous assurer qu’aucun des fils du boîtier électrique n’est encore chaud.

3 Dévisser ou libérer les fils noirs et blancs des côtés de la prise. S’ils sont insérés dans de petits trous ronds à l’arrière du réceptacle, insérez un très petit tournevis plat dans la fente à côté d’eux pour les libérer.

Ensuite, refixez-les aux bornes opposées – blanc à l’argent (borne neutre) et noir au laiton (borne chaude).

Assurez-vous que le fil nu ou vert est connecté à la vis de mise à la terre verte.

4 Repoussez les fils dans la boîte et remonter le réceptacle sur la boîte.

Remettez la façade en place, rallumez le circuit et testez à nouveau la prise. Si le testeur indique une polarité inversée mais que les fils sont branchés aux bornes appropriées, appelez un électricien.

