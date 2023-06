Comment décaper la peinture d’une garniture

Conseils d’experts sur la façon d’enlever la peinture des boiseries, y compris la façon de choisir et d’utiliser les décapants de peinture.

Après plusieurs travaux de peinture dans une maison, les garnitures intérieures peuvent devenir recouvertes de plusieurs couches de peinture. Lorsque cela se produit, il peut commencer à perdre les contours, les formes et les détails intéressants. Si tel est le cas avec la garniture de votre maison – ou si vous souhaitez enlever complètement la peinture afin de pouvoir appliquer une finition en bois naturel – vous devrez peut-être enlever les finitions antérieures de la surface.

Mais attention, le décapage de la peinture peut être un travail très fastidieux et donne souvent des résultats marginaux. Il peut être très difficile de peindre tous les coins et recoins et, lorsque la finition a été entièrement décapée, le bois peut ne pas ressembler à ce que vous espériez.

À moins que la garniture ne soit particulièrement unique, vous feriez peut-être mieux de la retirer et de la remplacer par une nouvelle garniture assortie.

Avant de le décaper, il est très important de tester la présence de plomb. Poncer ou gratter de la peinture contenant du plomb peut être très dangereux pour la santé de votre famille. Vous pouvez acheter un kit de test de plomb peu coûteux dans les centres de rénovation domiciliaire ou le faire tester par un professionnel. (Pour plus d’informations sur la façon de procéder, regardez la vidéo ci-dessous et consultez également notre article Tester le plomb ).

Si vous envisagez de repeindre (par opposition à la teinture ou au scellement), vous pouvez remplir les entailles et les entailles avec un composé de rebouchage en vinyle ou un mastic à bois avant de peindre. Dans cette situation, vous n’aurez pas à vous soucier de faire correspondre le bois d’origine.

Choisir un décapant chimique

Les décapants chimiques sont normalement les moins dommageables pour la surface et fonctionnent généralement mieux pour enlever la peinture des boiseries fines ou des surfaces irrégulières. Avant d’appliquer un décapant sur votre garniture, assurez-vous que la garniture est en bois et non en plâtre. Les décapants peuvent endommager les moulures en plâtre.

Quel est le bon décapant pour enlever la peinture des surfaces de votre maison ? Certains décapants sont très efficaces pour enlever la peinture, mais font ce travail rapidement et facilement car ils sont très caustiques, ce qui en fait de mauvais choix à utiliser à l’intérieur en raison des risques pour la santé.

Voici un aperçu de certains des produits chimiques utilisés pour enlever la peinture afin de vous aider à faire un choix judicieux :

Décapants sans COV sont de loin les meilleurs pour les bricoleurs. Ceux-ci ne contiennent pas de composés organiques volatils (COV), ce qui les rend beaucoup plus sûrs et plus confortables à utiliser. Leurs vapeurs et odeurs sont beaucoup moins désagréables que les décapants à peinture classiques.

Le seul inconvénient est qu’ils sont environ deux fois plus chers que les décapants de peinture courants qui contiennent des COV. Néanmoins, à moins que vous ne travailliez sur des boiseries à l’extérieur, ce n’est pas un bon endroit pour pincer des sous. Les décapants sans COV en valent la peine.

Choisissez un décapant qui a beaucoup de corps pour qu’il ne coule pas et ne coule pas.

Si vous décidez de passer à la vieille école avec des décapants pour peinture contenant des COV, vous avez ces choix :

Le chlorure de méthylène décapants de peinture peut soulever plusieurs couches de peinture rapidement; cependant, ils sont considérés comme dangereux et nécessitent une bonne ventilation. Ils nécessitent également une nouvelle application car ils s’évaporent rapidement. Lors de l’application de ces décapants, portez un respirateur contre les vapeurs organiques avec des cartouches neuves.

NMP et DBE décapants (N-méthyl pyrrolidone et esters dibasiques) sont considérés comme plus sûrs à utiliser que le chlorure de méthylène, mais ils agissent plus lentement. Ils nécessitent également une bonne ventilation et peuvent vous obliger à porter un respirateur à vapeur organique avec des cartouches neuves. Ils sont généralement une meilleure option que le chlorure de méthylène pour les bricoleurs.

Décaper la peinture des boiseries

Assurez-vous de protéger le sol avec une bâche en plastique qui a été collée avec du ruban adhésif autour du périmètre. Mettez des journaux dessus pour absorber la boue. Utilisez également du ruban adhésif pour peintres et des feuilles de plastique pour protéger les murs du décapant.

Portez des gants en caoutchouc ou en néoprène pour protéger vos mains, des lunettes de protection et un respirateur. Si vous appliquez un décapant qui contient des COV, utilisez un respirateur à vapeur organique avec des cartouches neuves. Une bonne aération est impérative.

Appliquez le décapant avec un pinceau jetable en une ou plusieurs couches épaisses et laissez agir selon les instructions de l’étiquette. Couvrir le décapant avec du papier laminé pour accélérer le temps de durcissement et faciliter le retrait de l’ancienne finition. Cette vidéo de This Old House fait un excellent travail pour montrer comment ce processus fonctionne.

Soulevez délicatement le papier laminé et la peinture de surface, en les décollant avec un grattoir en plastique pour ne pas endommager le bois.

Assurez-vous d’accorder le temps nécessaire au décapant pour durcir avant de commencer à le retirer. Une fois qu’elle a pénétré dans la peinture, les couches de peinture doivent être faciles à soulever avec le grattoir en plastique.

À propos des pistolets à air chaud…

Décaper le bois avec une combinaison de pistolet thermique et de décapant peut être rapide et efficace mais, malheureusement, un pistolet thermique crée des fumées qui peuvent être toxiques, il peut brûler le bois et présenter un risque d’incendie. Pour cette raison, nous vous déconseillons d’utiliser un décapeur thermique.