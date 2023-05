Comment déboucher votre conduite d’égout principale

Dans cet article:

Conseils d’experts étape par étape sur la façon de déboucher un tuyau d’égout bouché, y compris l’élimination des racines des arbres et des blocages.

Votre conduite d’égout principale est la conduite de drainage principale qui quitte votre maison. Si vous rencontrez des drains lents, des odeurs désagréables provenant de l’eau stagnante dans la conduite de vidange et des débordements dommageables, cela pourrait indiquer un blocage dans votre conduite d’égout principale.

Si vous avez identifié un bouchon potentiel dans votre conduite d’égout principale, vous pouvez engager un plombier pour serpenter la conduite, ou le faire vous-même en suivant les six étapes simples ci-dessous.

Ce dont vous aurez besoin :

Un outil de serpentage ou une machine de nettoyage des drains : Un serpent, également connu sous le nom de tarière de vidange, peut être acheté ou loué dans votre quincaillerie locale.

EPI appropriés tels que des lunettes de sécurité et des gants de serpent en caoutchouc ou résistants

Une clé à bouchon de nettoyage

Une bâche ou une bâche en plastique pour protéger la zone environnante

Un tuyau d’arrosage

Étape par étape : comment serpenter la conduite d’égout

Voici les étapes de base pour serpenter un tuyau d’égout.

1 : Identifiez un point d’accès à votre réseau d’égouts

Un point d’accès typique serait le nettoyage des égouts, généralement situé dans votre sous-sol ou à l’extérieur à quelques pieds du logement. Un nettoyage d’égout est un tuyau muni d’un bouchon qui se connecte à la conduite d’égout principale de votre maison. Vous verrez probablement un bouchon en laiton à la base du nettoyage appelé bouchon de nettoyage. Ce bouchon est un bouchon ou un couvercle utilisé pour fermer un tuyau de nettoyage de vidange et empêcher les gaz d’égout dangereux de remonter dans la maison.

2 : Retirez le bouchon de nettoyage du tuyau de vidange

Après avoir identifié votre nettoyage, il est généralement facile de dévisser le bouchon de nettoyage en le tournant dans le sens antihoraire avec une clé ou une pince à mors de verrouillage. Cependant, si vous possédez une maison plus ancienne, vous pouvez être confronté à une prise rouillée. Dans ce cas, utilisez une clé à bouchon de nettoyage avec un long manche pour un effet de levier supplémentaire pour desserrer le bouchon. Cette clé universelle s’adaptera à différentes tailles et configurations de bouchons, vous permettant de desserrer et de retirer facilement votre bouchon de nettoyage.

3 : Alimentez lentement le serpent de vidange d’égout dans le tuyau d’évacuation.

Avant d’introduire le serpent dans le tuyau d’évacuation, assurez-vous de mettre l’EPI approprié, comme des gants de serpent résistants et des lunettes de sécurité. La pose d’une bâche protégera également la zone environnante des débris et des déchets.

Il est important d’utiliser un serpent de vidange destiné à être utilisé pour la conduite d’égout principale, par opposition à un serpent plus petit, généralement utilisé pour déboucher un évier de cuisine ou de salle de bain. Recherchez la bonne taille de câble et de tête, en fonction du diamètre du tuyau. La plupart des conduites d’égout seront des tuyaux de 3 à 4 pouces de diamètre (la conduite d’égout principale pourrait être plus grande dans les bâtiments commerciaux). Une règle empirique standard consiste à utiliser un câble d’au moins ¾ de pouce à 1 pouce de diamètre.

Deux types de machines à serpenter les canalisations d’égout sont disponibles : alimentation manuelle ou alimentation automatique. Équipée d’une pédale ou d’un levier d’alimentation pour contrôler la direction et la vitesse du câble, la machine à alimentation automatique est plus rapide et plus facile à manipuler que l’alimentation manuelle du câble dans le drain.

AVERTIR: Si vous n’avez aucune expérience dans l’utilisation d’une machine de nettoyage de drains ou d’un serpent de plomberie, engagez un plombier expérimenté ou une entreprise de nettoyage de drains. Travailler avec des serpentins de vidange peut être dangereux, car le câble pourrait s’enrouler dans un sabot ou même revenir en arrière, ce qui pourrait entraîner des blessures.

À l’aide d’une machine à alimentation manuelle ou automatique, commencez lentement à introduire le câble dans le drain jusqu’à ce que vous atteigniez le bouchon. Il est important de laisser le câble faire son travail. Ne forcez pas le câble à travers le sabot, car il pourrait s’enrouler.

Il est préférable de faire passer le câble à travers le sabot un pouce à la fois. S’il commence à se coincer, déplacez lentement le câble vers l’arrière et vers l’avant un peu pour desserrer le blocage.

4 : Assurez-vous que la conduite de vidange est dégagée

Si votre tuyau est obstrué, le premier indicateur sera l’eau stagnante. À ce stade, vous avez peut-être déjà identifié de l’eau stagnante à l’intérieur du nettoyage. Une fois que vous commencez à dégager le sabot, l’eau commencera à couler. Vous entendrez une grande quantité d’eau s’écouler une fois que vous aurez dégagé la conduite.

Si l’eau s’écoule lentement, vous avez peut-être percé le bouchon mais ne l’avez pas nettoyé. Dans ce cas, avancez lentement le câble vers l’arrière pour passer devant le sabot, puis faites passer à nouveau le câble à travers. Répétez ce processus si l’eau s’écoule encore lentement ou jusqu’à ce que vous entendiez l’eau couler.

Une fois que l’eau coule, allumez un ou deux appareils dans votre maison pour faire circuler plus d’eau dans la conduite depuis plusieurs directions afin de vous assurer que le bouchon ne s’est pas simplement déplacé plus loin dans la conduite.

Vous pouvez également utiliser un tuyau d’arrosage pour ajouter plus d’eau dans le tuyau ou nettoyer le câble tout en éliminant les débris restants coincés dans le tuyau.

5 : Récupérer le câble qui serpente

Une fois que vous êtes certain que la ligne est dégagée, récupérez lentement le câble. Utilisez un chiffon pour nettoyer le désordre des eaux usées lorsque vous enroulez le câble. (Un chiffon réduira également la quantité de débris qui se détachent du câble lorsqu’il tourne.) Serpenter un drain est toujours salissant, mais un chiffon et une bâche aident à réduire le désordre.

6 : Remplacer le bouchon de nettoyage

Lorsque vous avez réussi à nettoyer le bouchon dans le tuyau d’égout, n’oubliez pas de remplacer le bouchon de nettoyage. Vissez-le dans le sens des aiguilles d’une montre et serrez-le.

Faire un entretien régulier des égouts

Presque tous les propriétaires ont eu affaire à un drain bouché. Résoudre le problème nécessite généralement de serpenter le drain, mais pas toujours. Parfois, le problème est bien pire que vous ne le pensez et pourrait entraîner une affaire coûteuse à une date ultérieure, comme payer un plombier ou un service de nettoyage des drains de plus de 500 $ pour nettoyer votre ligne.

La meilleure façon d’éviter des dépenses importantes est de mettre en œuvre un programme d’entretien des égouts, y compris l’identification des causes courantes d’une conduite d’égout bouchée et la façon de les prévenir. Certaines pratiques préventives consistent à faire attention à ce que vous jetez dans les toilettes, à utiliser des passoires à nourriture ou des attrape-cheveux, à rincer vos canalisations une fois par mois, etc.

Racines d’arbres dans les conduites d’égout

Vous avez peut-être identifié les racines comme la cause de votre conduite d’égout bouchée. La manipulation de ce type de sabot implique quelques étapes différentes.

Les racines à l’extérieur du tuyau encapsuleront le tuyau, créant une pression qui entraînera l’effondrement et l’arrêt du système sanitaire. À ce stade, la seule solution consiste à creuser la conduite d’égout, ce qui coûte des milliers de dollars selon l’emplacement.

Quelques méthodes courantes de suppression des racines

Enlèvement mécanique : Une fois que vous ou votre entrepreneur avez identifié une activité racinaire grave dans une canalisation d’égout, les racines doivent être retirées à l’aide d’un outil mécanique d’extraction des racines.

Les coupeurs, les buses, les machines à câble et les jets sont souvent utilisés pour les blocages graves. Serpenter la ligne avec un coupe-racines est l’un des moyens les plus courants d’enlever les racines.

Jetage des égouts : Le nettoyage des égouts est une autre pratique courante pour l’élimination des racines. Les jetters se composent d’une pompe à eau haute pression, d’un réservoir d’eau, d’un enrouleur de tuyau et d’un tuyau de nettoyage d’égout de ½ pouce à 1 pouce. Un nettoyeur d’égout est un excellent outil pour enlever les débris de racines empilés qui sont restés dans le tuyau après l’utilisation d’un coupe-racines.

Bien que les traitements chimiques tuent les racines et les empêchent de pousser s’ils sont utilisés régulièrement, ils ne résoudront pas immédiatement le problème. Il est d’abord nécessaire de dégager mécaniquement le blocage après que l’intrusion de la racine a été identifiée. Cette élimination garantira que les produits chimiques peuvent s’écouler efficacement à travers la conduite d’égout et adhérer à la masse racinaire.