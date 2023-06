Comment déboucher une toilette, un évier ou un drain

Conseils d’experts sur la façon de réparer un évier de cuisine ou de salle de bain, avec schémas et instructions.

Outre les problèmes de robinet et les problèmes de bouchons escamotables, qui sont abordés dans Réparations de robinets et de robinets et Comment réparer un bouchon de vidange escamotable, la plupart des problèmes avec les éviers sont liés au drain.

Si vous n’êtes pas sûr de l’endroit où le colmatage se produit, consultez Comment diagnostiquer et nettoyer un colmatage de vidange.

Voici les étapes à suivre pour tenter de résoudre les problèmes de vidange. Vous trouverez plus d’informations sur chacun dans les articles associés.

Comment localiser un bouchon de vidange

Chaque appareil de plomberie de votre maison transporte les déchets vers les égouts ou la fosse septique via un système de tuyaux de drainage. Des évents sont également connectés à ce système, qui expulsent les gaz d’égout par le toit. Chaque luminaire est doté d’un « siphon » – un tuyau en forme de U (dans le cas d’une toilette, une partie du luminaire lui-même) – qui contient de l’eau afin d’empêcher les gaz d’égout d’entrer dans votre maison.

Lorsqu’un appareil est bloqué, vérifiez toutes les autres toilettes, éviers et baignoires de la maison pour voir s’ils ne se vident pas correctement. Si un seul appareil est obstrué, l’arrêt est généralement situé dans le siphon ou le drain de dérivation de cet appareil. Si d’autres appareils sont sauvegardés, le blocage est probablement au-delà de l’endroit où ils rejoignent une ligne secondaire.

Les sauvegardes aux points inférieurs du système – ou dans tout le système – signifient généralement que la cheminée principale ou la conduite d’égout est bouchée. Pour remédier à cette situation, faites appel à un plombier.

Pour une discussion complète sur la façon de diagnostiquer l’emplacement d’un colmatage, veuillez consulter Drain Clog – Comment trouver où il se trouve.

À propos du débouchage des canalisations

Il est beaucoup plus facile, bien sûr, d’empêcher un blocage du drain en premier lieu. Installez une passoire dans les éviers de cuisine et de salle de bain pour empêcher les cheveux et le savon, les petits ustensiles et autres objets de glisser dans le drain. L’eau bouillante peut nettoyer les drains de graisse.

1 Plongez le drain au niveau de l’appareil.

Pour un lavabo, une baignoire ou une douche, utilisez un piston à fond plat.

Pour une toilette, utilisez un piston en forme de cloche. Remarque : Certains pistons en forme de cloche sont conçus pour que la cloche puisse être repliée à l’intérieur du piston, produisant un fond plat pour les éviers, les baignoires et les douches.

Si un drain se déplace simplement lentement, vous pouvez utiliser un déboucheur chimique, mais attention, la nature caustique de la plupart des déboucheurs peut endommager certains types de tuyaux et perturber l’équilibre chimique délicat d’une fosse septique. Et, si le drain devient complètement bouché, la solution caustique peut remonter dans un appareil, ce qui rend dangereux de plonger le drain.

Au lieu de cela, essayez les étapes suivantes.

2 Essayez d’éliminer le blocage des cheveux à l’aide d’un cintre redressé avec un petit crochet à une extrémité.

Pour cela, vous devrez probablement retirer le pop-up car cheveux et débris s’accumulent souvent autour de cet ensemble. Tirez le bouchon pop-up en agitant le levier et en relâchant le bouchon.

3 Dans le cas d’un évier, démontez le siphon du drain et nettoyez-le (voir Comment réparer un siphon d’évier). Cette illustration montre un siphon d’évier de cuisine. Un lavabo de bain a une configuration très similaire.

4 Essayez de dégager le blocage avec un serpent, en travaillant à partir du tuyau d’évacuation dans le mur où il se connecte au piège.

Si vous ne pouvez pas vous rendre au sabot là-bas, essayez de vous faufiler à partir d’un nettoyage de branche.

6 Si vous êtes sur une fosse septique, votre réservoir et/ou champ d’épuration peut être surchargé. Dans ce cas, faites appel à un plombier qualifié.

Comment plonger un évier, une baignoire ou des toilettes bouchés

Lorsqu’un drain est bouché, qu’il s’agisse d’un évier, d’une toilette ou d’une baignoire, la première chose à essayer est de briser le bouchon en plongeant le drain avec un piston, également connu sous le nom d ‘«aide-plombier».

Assurez-vous d’en avoir un qui a une forme de cloche allongée; la cloche – nécessaire pour plonger correctement une toilette – se replie de sorte que la forme du piston devient plate autour de l’extrémité pour plonger les éviers et les baignoires. Un piston fonctionne toujours mieux si vous mettez suffisamment d’eau dans l’appareil pour couvrir le piston. Lorsque vous plongez des toilettes, placez un piston en forme de cloche sur le trou de vidange et pompez rapidement.

Plonger un évier ou une baignoire

Retirez la crépine et le pop-up (voir Comment fonctionne un bouchon de vidange Pop-Up). Mettez un chiffon dans un sac plastique, et utilisez-le pour boucher le trou de trop-plein. Remplissez le luminaire avec suffisamment d’eau pour couvrir la coupelle plate en caoutchouc du piston. Plongez régulièrement de haut en bas 15 ou 20 fois et entrecoupez quelques poussées puissantes. Maintenez le piston hermétiquement scellé contre l’appareil.

Plonger des toilettes

Remplissez le bol environ à moitié. Poussez l’extrémité en forme de cloche du piston vers le bas dans le drain. En maintenant un joint étanche, pompez rapidement 10 à 20 fois avec des coups courts.

Plonger une douche

Un piston ne fonctionne généralement pas sur les drains de douche, mais cela vaut la peine d’essayer ; assurez-vous que le niveau d’eau couvre le piston.

Éliminer les mauvaises odeurs de vidange

À moins qu’il n’y ait des eaux usées visibles provenant d’un refoulement, des odeurs nauséabondes se produisent lorsque les gaz d’égout pénètrent par les tuyaux de vidange et de ventilation. Cela se produit le plus souvent dans une salle de bain ou un sous-sol rarement utilisé. L’eau dans le piège s’évapore, éliminant la barrière qu’il fournit.

Si le remplissage de l’appareil ou le versement d’eau dans le drain n’élimine pas l’odeur (donnez à l’odeur une chance de se dissiper en ouvrant les portes et les fenêtres), la cause peut être autre chose, comme un rongeur mort.

Le pire scénario est que les tuyaux d’égout fuient – si cela se produit sous votre maison, cela crée un gâchis toxique qui peut inclure à la fois des bactéries et des moisissures. Si votre maison a encore des tuyaux de drainage en fonte, ils se sont peut-être détériorés au fil des ans. Le remplacement par un tuyau en plastique ABS est généralement la solution.

Comment nettoyer un drain à l’eau

Il existe un outil plus facile et moins salissant à utiliser qu’un serpent pour casser les sabots : un « sac de soufflage » ou « bélier hydraulique », qui est une vessie en caoutchouc en expansion qui, lorsqu’elle est attachée à un tuyau d’arrosage et enfoncée dans l’offensant tuyau, se remplit d’eau, se dilate, puis fait exploser le sabot.

Ces petits appareils simples coûtent environ 10 $ et fonctionneront sur la plupart des sabots. Vous devez cependant les utiliser judicieusement afin de ne pas détacher les raccords d’un système d’évacuation à tuyaux en plastique.

1 Poussez le sac de soufflage d’environ 6 pouces dans le tuyau d’évacuation et soyez prêt (avec un seau) à ce que l’eau reflue du tuyau. Si vous en utilisez un sur une baignoire, poussez-le dans le tuyau de trop-plein jusqu’à ce qu’il passe le té au niveau du drain de la baignoire.

2 Ouvrez l’eau et laissez le sac se remplir et se sceller à l’intérieur du tuyau. Ensuite, il devrait pulser avec des explosions qui détachent le sabot.

3 Soyez prêt à couper l’eau immédiatement si cela ne fonctionne pas.