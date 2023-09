Comment créer une boîte d’ombre

Qu’est-ce qu’une Shadow Box ?

Les boîtes à ombre sont utilisées pour afficher des souvenirs, des œuvres d’art, des bibelots, des souvenirs, des récompenses et des souvenirs en deux et trois dimensions. Vous pouvez accrocher des boîtes d’ombres sur un mur comme si vous accrochiez un tableau, ou les placer sur une étagère. En fonction de ce que vous exposez, vous pouvez personnaliser la taille, le type de bois, la couleur, le verre et la fermeture de la boîte.

Il est facile de créer une zone d’ombre. Vous pouvez commencer avec un vieux cadre photo et attacher une boîte en bois au dos. À l’intérieur, apposez des photos, des récompenses, des œuvres d’art, etc. sur un panneau en liège, en bois, en tissu ou en mousse. L’installation de loquets, charnières, aimants et autres matériels vous permet d’ajouter et de supprimer facilement des éléments.

Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon de bricoler votre boîte à ombre. Voici comment nous avons construit le nôtre, avec un accès facile et une fermeture rapide :