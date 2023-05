Comment créer un chemin de jardin vivant

Une fois le printemps arrivé, il est temps de commencer à penser à des projets extérieurs. Avec un temps ensoleillé mais pas trop chaud, des journées plus longues et un sol ramolli par la pluie, c’est la saison idéale pour améliorer la cour.

Pour offrir une bonne assise à travers vos jardins, établir des bordures et créer un nouvel accent élégant, quoi de plus approprié pour améliorer la cour qu’un chemin de jardin ?

Matériaux d’allée de jardin

Pour les allées de jardin, vous pouvez utiliser n’importe quoi, du gravier fin aux tremplins en passant par la brique. Pour ce projet, nous avons choisi une matière solide sous le pied mais surtout conviviale et naturelle. Il s’agit d’un bloc de pavage en béton plat avec une grille de trous carrés de 3 1/2 pouces pour l’herbe ou le couvre-sol. Le résultat est un chemin « vivant ».

Bien que plusieurs produits similaires soient disponibles, celui que nous avons utilisé s’appelle Turfstone. Il s’agit d’un pavé de 16 x 24 x 3 1/4 pouces d’épaisseur conçu à l’origine pour l’aménagement paysager commercial et les allées. Ce matériel et les matériaux connexes peuvent être commandés auprès des points de vente d’aménagement paysager ou des chantiers de maçonnerie.

Préparation du chemin

Pour simplifier le projet et éliminer le besoin de travailler avec du mortier, nous avons installé ces unités sur un lit de sable ferme et plat. Une fois tous les pavés en place, nous avons planté leurs poches avec Véronique repensun couvre-sol copieux qui n’a pas besoin d’être tondu.

Installation du chemin

Tout d’abord, jalonnez le périmètre du chemin, puis calculez le nombre de blocs requis, en ajoutant 5 % pour couvrir les déchets et les bris. Calculez ensuite la quantité de sable de maçonnerie dont vous aurez besoin; il faut 1/2 mètre cube de sable pour 30 blocs.

1En portant des gants de travail, placez deux ou trois blocs en position à chaque extrémité de votre chemin prévu. Ceux-ci deviennent des points de référence pour les piquets d’implantation, qui doivent ensuite être enfoncés dans chaque coin. Étirez des lignes de maçon tendues entre les piquets d’angle pour définir les côtés du chemin. Parce que les pavés sont assez longs, faire un chemin droit est simple, mais si vous voulez des courbes, elles doivent être longues et progressives.

2Creusez avec une pelle à lame plate pour créer une tranchée à fond plat d’environ 4 3/4 pouces de profondeur pour permettre l’épaisseur de 3 1/4 pouces des pavés plus une base de sable de 1 1/2 pouce de profondeur. Le sable fournit une base ferme et stable qui se draine bien. Pour un sol mal drainé, vous devrez peut-être ajouter 6 pouces supplémentaires de gravier sous le sable.

3Pour créer une base de sable parfaitement plate, installez des « rails de nivellement » en creusant la tranchée un peu plus large que la largeur du chemin pour permettre de placer des rails 2 par 2 de chaque côté. Ensuite, piquez ces rails en place. En travaillant par sections de 3 pieds de long, pelletez du sable entre les rails et tracez un court 2 par 4 sur le dessus des rails pour niveler le sable. Au fur et à mesure que des vides apparaissent, ajoutez du sable et répétez l’action de lissage. Une fois que vous avez aplati une section de 3 pieds, installez des blocs dessus. Lorsque vous approchez des extrémités des rails, extrayez-les, déplacez-les vers la section suivante et remplissez leurs positions libérées avec du sable.

4À moins que vous n’ayez une scie électrique avec une lame de diamant, vous ne devez couper que les blocs où les motifs se croisent. Sinon, le plus souvent, ils se cassent. Si vous utilisez une telle scie, assurez-vous de porter des lunettes de protection et de suivre toutes les instructions d’utilisation du fabricant de l’outil. Pour couper un bloc, nous avons placé l’une des intersections sur le bord d’un 2 par 4 et, à l’aide d’un jeu de briques et d’un marteau, nous avons marqué la ligne de coupe. Ensuite, vous venez de casser la pièce non désirée avec des coups secs. Une fois que tous les blocs sont en place, utilisez un rouleau à gazon rempli d’eau (vous pouvez en louer un à peu de frais) pour compacter uniformément les blocs afin qu’ils ne se déposent pas avec le temps.

5Vous êtes maintenant prêt à planter. Remplissez les cavités à environ 1 pouce du haut avec un mélange 50/50 de sable et de terreau. Ensuite, coupez 3 carrés de 1/2 pouces de couvre-sol à partir d’appartements, en utilisant un couteau bien aiguisé et un 2 par 4 comme guide. Bouchez les cavités avec la verdure, en lui permettant de monter légèrement au-dessus de la surface, et arrosez. Avec un arrosage régulier, vous aurez une belle allée de jardin « vivante ».

Si vous souhaitez un nouveau chemin mais préférez l’aspect classique de la brique, voir Comment construire un chemin de jardin.