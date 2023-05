Comment couper une cloison sèche

Apprenez les meilleures façons de couper les cloisons sèches avec ce tutoriel utile. Il explique le marquage des coupes et la réalisation de découpes, de coupes courbes, etc.

La coupe et l’installation de cloisons sèches (« Sheetrock® ») sont assez simples et peuvent être accomplies avec seulement une poignée d’outils courants. Cependant, comme les panneaux complets sont lourds et difficiles à manipuler, il est beaucoup plus facile de suspendre des cloisons sèches avec un assistant.

Si le mur sera peint ou recouvert de papier peint, vous devrez finir les joints et les coins, mais vous n’aurez peut-être pas besoin de cacher les joints sur les installations qui servent de support pour les carreaux de céramique.

À l’aide d’un crayon et d’une règle ou ligne de craie, marquez votre ligne de coupe sur la couche de papier avant. Entaillez le papier avant avec un couteau bien aiguisé, puis retournez la cloison sèche et cassez le noyau de gypse en pliant le panneau vers l’arrière. Terminez en coupant le papier arrière le long du pli, comme indiqué.

Découpes et coupes courbes. Vous pouvez utiliser un couteau utilitaire pour faire des coupes droites et une scie à main, une scie sauteuse, une scie à cloison sèche ou une scie sauteuse électrique pour faire des coupes courbes ou de petites découpes.

Lors de la coupe de cloisons sèches pour s’adapter autour des portes, fenêtres, prises et autres interruptions de surface, mesurez à partir du panneau adjacent et du sol à l’obstruction.

Transférez ensuite ces mesures sur un nouveau panneau et coupez. Faites de petites découpes pour les boîtes de sortie et de commutation d’environ 3/16 de pouce plus grandes que les boîtes, et ajustez les trous avec une râpe perforée si nécessaire.

