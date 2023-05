Comment couper et souder un tuyau en cuivre

Conseils de bricolage d’experts sur la façon de couper, joindre et souder des tuyaux de plomberie en cuivre

Le cuivre est la norme pour la tuyauterie et les tubes d’alimentation en eau dans la plupart des régions. Bien que couper et assembler des tuyaux et des tubes en cuivre massif puisse ressembler à des tâches dépassant vos compétences en bricolage, vous pourriez être surpris de la faisabilité de ces travaux, surtout avec un peu de pratique.

Cet article vous montrera comment couper et souder des tuyaux en cuivre.

1. Couper le tuyau en cuivre à la bonne longueur

La première étape de la création d’un assemblage de plomberie de tuyaux et de raccords en cuivre consiste à mesurer les longueurs de tuyaux nécessaires. Lors de la mesure, assurez-vous de laisser suffisamment de longueur pour glisser complètement dans les coudes, les connecteurs, les tés et les autres raccords.

Prévoyez de travailler par sections, en mesurant et en coupant les morceaux de tuyau nécessaires, et en les assemblant à sec pour vous assurer qu’ils s’emboîtent.

De loin, le moyen le plus simple de couper un tuyau en cuivre consiste à utiliser un coupe-tube conçu pour le travail. Plusieurs types sont fabriqués, mais tous impliquent de serrer le couteau sur le tuyau et de tourner progressivement un bouton de sorte que la molette de coupe de l’outil creuse dans le cuivre lorsque vous faites tourner le couteau autour du tuyau. Serrez le coupeur après chaque tour, jusqu’à ce que le tuyau se détache.

Après avoir coupé le tuyau, éliminez les bavures avec une lime ronde ou un alésoir rétractable monté sur le coupe-tube. Utilisez du papier de verre fin, de la toile émeri ou de la laine d’acier pour lisser et rendre légèrement rugueux environ 2,5 cm à l’extrémité du tuyau jusqu’à ce qu’il soit brillant.

Nettoyez également légèrement et récurez l’intérieur du raccord de l’extrémité jusqu’à l’épaule, à l’aide de la toile émeri ou de la laine d’acier. Une brosse à tuyau métallique facilite ce nettoyage. Nous vous recommandons l’une d’entre elles si vous effectuez de nombreux raccordements.

2. Appliquer le flux de soudure

À l’aide d’une petite brosse dure, appliquez le flux de soudure autour de l’intérieur du raccord et autour de l’extérieur de l’extrémité du tuyau où ils se rejoindront. Portez des gants pour éviter d’avoir le flux sur vos mains, cela peut provoquer une irritation.

Placez le raccord sur l’extrémité du tuyau et tournez les deux parties d’avant en arrière pour répartir le flux uniformément. Positionnez ensuite le raccord correctement. Continuez avec d’autres connexions jusqu’à ce que vous ayez terminé une section et que vous soyez prêt à souder.

3. Allumez la torche à souder



Allumez la soupape de commande du chalumeau à gaz, puis allumez l’extrémité de la buse avec une allumette ou un outil percuteur. Faire attention! S’il ne s’allume pas immédiatement, éteignez-le et laissez l’air s’éclaircir avant de réessayer. Ne dirigez pas la flamme vers un objet inflammable ! Si nécessaire, protégez les objets inflammables environnants (tels que les poteaux muraux) avec un pare-flammes. Ajustez la flamme pour qu’elle soit stable et forte.

4. Former la chaleur sur le raccord en cuivre

Appliquez d’abord de la chaleur au bas du raccord. Chauffez tout autour du tuyau. Le joint est suffisamment chaud pour que la soudure fonde à son contact. Testez la température en touchant occasionnellement le fil de soudure sans plomb au joint pendant que vous chauffez le raccord. Dès que le fil fond, le joint est prêt à être soudé.

5. Appliquez la soudure

Lorsque vous touchez le fil de soudure sans plomb au bord du raccord, l’action capillaire doit tirer la soudure fondue entre le raccord et le tuyau. Si ce n’est pas le cas, chauffez un peu plus le raccord. Continuez à appliquer de la chaleur jusqu’à ce qu’une ligne de soudure fondue apparaisse tout autour du raccord. Positionnez ensuite la buse de la torche à environ 4 pouces du raccord et déplacez la flamme d’avant en arrière à travers le raccord pour répartir la chaleur uniformément. Il est important que le raccord soit chaud mais pas trop chaud, sinon le flux brûlera et disparaîtra tout simplement.

Après quelques secondes, lorsque la soudure refroidit, utilisez un chiffon humide pour essuyer le surplus de flux. Ne touchez pas la pipe avec votre main, elle sera très chaude ! Attendez une heure ou deux pour permettre à la soudure de durcir complètement avant de perturber les connexions.

Comment installer un syndicat

Pour installer un raccord de tuyau en cuivre, commencez par souder l’épaulement mâle sur un tuyau comme décrit ci-dessus. Glisser ensuite l’écrou sur le tuyau attenant et souder l’épaulement femelle sur l’extrémité du tuyau. Laissez les tuyaux refroidir. Ensuite, poussez les parties mâle et femelle ensemble, faites glisser l’écrou sur l’épaulement femelle et vissez la connexion ensemble. Utilisez deux clés pour serrer la connexion – l’une tient l’épaulement mâle tandis que l’autre tourne l’écrou.

Vidéo : comment souder correctement un tuyau en cuivre

Voici une excellente vidéo produite par Julio Caluori de GOT2LEARN qui montre en détail comment souder un tuyau en cuivre, y compris les outils et les matériaux dont vous aurez besoin pour bien faire le travail :

