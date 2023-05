Comment couper des carreaux de céramique

Un guide de bricolage expert sur les meilleures façons de couper les carreaux de céramique, à l’aide d’un coupe-carreaux manuel, de pinces à carreaux et de scies à eau pour différentes techniques de coupe de carreaux.

Il existe trois techniques et outils de base pour couper les carreaux. Les carreaux de céramique, de carrière et la plupart des carreaux de porcelaine peuvent être coupés en utilisant les méthodes décrites ci-dessous. La pierre, la terre cuite, le ciment et certains carreaux de porcelaine ne doivent être coupés qu’à l’aide d’une scie à eau. Si vous coupez des carreaux de porcelaine, demandez à votre revendeur quelles techniques et quels outils vous pouvez utiliser. Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous coupez des carreaux.

Coupe-pression manuel



Un outil pratique pour faire des coupes droites est le coupe-pression manuel. Vous pouvez en acheter un dans un centre de rénovation domiciliaire ou en ligne pour environ 70 $ à 175 $, selon la qualité.

Pour utiliser un coupe-pression, marquez la ligne à couper sur le carreau. Placez fermement le carreau contre le guide avant du coupe-câble. Soulevez la poignée et appuyez dessus pour marquer une seule ligne continue sur toute la tuile. Appuyez à nouveau sur la poignée et le carreau se cassera en deux morceaux.

Si vous coupez plusieurs carreaux à la même dimension, fixez simplement le guide de coupe en position pour la première coupe, puis placez les carreaux suivants contre celui-ci. Assurez-vous de brosser les débris après chaque coupe.

Pinces à carrelage



Pour faire une coupe qu’un coupe-pression ne peut pas faire – généralement à 1/2 pouce ou moins du bord d’un carreau – utilisez une pince à carreaux (également appelée outil de grignotage) après avoir marqué la ligne avec le coupe-pression. Cet outil est indispensable pour réaliser des coupes irrégulières, des découpes et des encoches. Les pinces à carreaux coûtent de 10 $ à 25 $. Vous pouvez acheter des pinces à carrelage en ligne.

Bien que les coupes faites avec des pinces à carreaux ne soient pas aussi nettes que celles faites avec une pince coupante ou une scie à eau, elles sont suffisamment proches pour la plupart des applications.

Pour faire une coupe qui traverse et descend un carreau, utilisez d’abord un cutter pour marquer les lignes. Ensuite, grignotez lentement de la zone à enlever. Une grosse morsure risque de briser tout le carreau. Lorsque vous vous dirigez vers les lignes marquées, vous pouvez rendre vos coupes plus précises.

Scie à eau pour couper les carreaux



Les coupes les plus précises proviennent d’une scie à eau. Les scies à eau sont facilement disponibles à la location dans la plupart des grands centres de rénovation domiciliaire ou vous pouvez acheter une scie à eau à prix abordable en ligne pour aussi peu que 60 $. Pour une scie à eau de qualité professionnelle, vous paierez plus de 500 $. Si vous faites un petit travail, une scie à eau à petit budget suffira probablement ; si vous avez beaucoup de travaux de carrelage à faire, il vaut mieux louer ou acheter un outil de qualité professionnelle.

Les meilleures scies à eau ont une pompe qui fait gicler de l’eau en continu sur une lame de diamant pour garder la lame tranchante. Les scies à eau peu coûteuses n’ont pas de pompe mais gardent plutôt la lame partiellement immergée à tout moment. Si la scie est équipée d’un pare-éclaboussures, elle peut être utilisée à l’intérieur, bien qu’il y ait toujours des éclaboussures dispersées. Dans la plupart des cas, il vaut mieux installer votre scie à eau à l’extérieur à cause des éclaboussures et de la poussière.

Placez la scie à eau sur une surface plane et stable. Si la scie est équipée d’une pompe, placez-la dans le bac, remplissez le bac d’eau et testez la pompe avant de faire des coupes pour vous assurer qu’elle fournit un flux d’eau constant à la lame. Pour une scie sans pompe, remplissez le bac au niveau recommandé et entretenez-le. Changez l’eau toutes les 20 à 30 coupes.

Marquez votre ligne de coupe sur la surface du carreau et coupez le carreau à l’endroit.

A couper droit, positionner le carreau sur le plateau guide, écarté de la lame. Allumez la scie et, en tenant fermement le carreau contre le plateau de guidage, faites-le glisser vers l’avant à travers la lame, permettant à la lame de faire le travail (ne la forcez pas).

Pour couper des anglespassez au guide de coupe incliné de type rapporteur de la scie.

Couper une encoche en faisant une série de coupes parallèles, espacées d’environ 1/4 de pouce, dans la zone de découpe, puis en terminant avec une pince à carreaux. Lorsque vous effectuez des coupes parallèles, tenez le carreau de manière à ce qu’il soit fortement incliné, permettant à la lame de couper plus profondément à l’arrière du carreau.

