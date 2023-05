Comment couper, dénuder et joindre un fil électrique

Couper des fils électriques, dénuder leurs extrémités et assembler des fils sont des techniques essentielles lorsque vous effectuez des travaux électriques. Ce guide expert vous montre les outils et les techniques qui facilitent ce travail.

La plupart des travaux électriques tels que l’installation d’interrupteurs ou de prises électriques impliquent de couper des fils électriques et de dénuder l’isolant de leurs extrémités afin qu’ils puissent être assemblés.

Ne travaillez jamais sur un câblage électrique actif sans avoir d’abord coupé l’alimentation électrique ! Voir comment couper l’électricité de votre maison.

Comment couper et dénuder un fil électrique

Une grande variété d’outils est disponible pour couper les fils, y compris les pinces de monteur de ligne, les diagonales et le couteau intérieur d’une pince à dénuder.

Diagonales venir en plusieurs tailles. Ils sont pratiques pour couper des fils relativement petits.

Pince à bec effilé sont nécessaires pour atteindre les zones difficiles, tordre les fils et couper les petits fils.

Pince de poseur de lignes fonctionnent bien pour les coupes intensives telles que les gros fils et les câbles non métalliques.

Pinces à dénuder sont fabriqués dans une variété de styles, comme vous pouvez le voir sur cette page Amazon.

Mais lesquels sont les bons à choisir ?

Cette vidéo compare plusieurs pinces à dénuder et met en évidence les meilleures caractéristiques et marques.

Cette vidéo compare quatre types différents de pinces à dénuder et recommande la meilleure pour divers travaux de câblage.

Pour dénuder facilement l’isolant de petits fils à âme pleine de tailles #18 à #10, utilisez des pinces à dénuder ou les mâchoires de dénudage graduées sur un outil polyvalent.

Pour dénuder les fils plus gros, du #8 au #2/0, utilisez un couteau de poche pour enlever l’isolant comme si vous aiguisiez un crayon, loin de votre corps. La longueur de fil que vous devrez dénuder varie en fonction du travail.

Veillez à ne pas entailler le fil lorsque vous enlevez son isolation. Un fil entaillé se cassera facilement lorsqu’il sera plié. Si vous coupez un fil, coupez-le là où se trouve l’entaille et recommencez.

1 Insérez le fil dans la fente appropriée pour la taille du fil que vous dénudez (ou ajustez la vis sur le dénudeur pour la taille du fil). Avec le fil légèrement incliné, pressez les poignées de la pince à dénuder l’une contre l’autre.

2 Secouez doucement les lames du décapant d’avant en arrière pour couper à travers l’isolant mais pas dans le fil. Lorsque l’isolant a été découpé, retirez-le d’un mouvement fluide et rapide.

Comment couper un câble non métallique Romex®

Couper des câbles électriques à gaine non métallique Romex® ou similaires ne nécessite pas beaucoup d’instructions – utilisez simplement des pinces de monteur de ligne ou des pinces coupantes diagonales robustes pour couper le câble en deux. Bien sûr, plus le câble est gros, plus vous devrez appliquer de pression.

Avant de pouvoir dénuder les extrémités des fils conducteurs à l’intérieur du câble, vous devez retirer la gaine extérieure en plastique du câble. L’ouverture d’un câble non métallique pour exposer les conducteurs individuels à l’intérieur est appelée « déchirure ».

Pour déchirer un câble plat (et non rond), vous pouvez utiliser soit un couteau utilitaire, soit un coupe-câble, comme illustré ici.

Pour utiliser un coupe-câble, vous le faites glisser sur le câble, pressez le corps pour que le couteau pénètre dans la gaine extérieure et faites-le glisser vers l’extrémité du fil.

Utilisez un couteau utilitaire pour déchirer le câble rond. Suivez attentivement les contours du fil pour éviter de couper ou d’entailler les fils à l’intérieur.

Lorsque vous déchirez l’un ou l’autre type de câble avec un couteau utilitaire, travaillez toujours sur une surface plane horizontale ou verticale et coupez loin de votre corps, jamais vers lui.

1 Faites glisser un ripper de câble sur un câble plat. Appuyez sur les poignées ensemble et tirez pour marquer la gaine.

2 Pliez le câble jusqu’à ce que les rayures se fissurent, puis décollez la gaine extérieure et tous les matériaux de séparation pour exposer les fils.

3 Avec une pince coupante diagonale, coupez la gaine pelée et les autres matériaux de séparation, ne laissant que les fils. Pour établir les connexions, vous devrez dénuder l’isolant des extrémités des fils isolés comme indiqué ci-dessus.

Joindre des fils électriques

Joindre les extrémités des fils ensemble est facile si vous avez les bons outils et une compréhension de base de ce processus simple.

Lorsque vous travaillez sur un projet électrique, veiller à ce que toutes les connexions soient bien faites et durables ne consiste pas seulement à bien faire le travail, c’est aussi une question de sécurité. Des fils mal joints ou épissés peuvent entraîner des courts-circuits électriques et devenir un risque d’incendie.

Deux types de connecteurs relient les fils ensemble de manière sûre et solide : les serre-fils et les manchons de compression. Le connecteur que vous utiliserez dépendra de votre projet et de vos codes de construction locaux.

Comment joindre des fils avec des écrous de fil

Les écrous de fil sont des connecteurs en forme de dé à coudre fabriqués à partir d’un plastique dur. Ils se tordent sur les extrémités des fils joints pour renforcer la connexion et dissimuler les extrémités nues des fils.

Étant donné que le fil est disponible dans de nombreuses tailles ou jauges différentes, il est crucial de trouver le serre-fils de la bonne taille pour votre projet.

Les écrous de fil sont codés par couleur pour distinguer leurs tailles, qui vont du plus petit calibre de fil américain #22 de couleur grise au plus grand calibre #10 AWG de couleur rouge. L’utilisation d’un calibre de fil pour mesurer le fil que vous allez épisser vous aidera à choisir le bon écrou de fil pour le travail – le conteneur d’écrous de fil doit indiquer le nombre et la taille des fils qu’il est fait pour connecter.

Une fois que vous avez l’écrou de fil de la bonne taille pour le projet, il est facile d’établir une connexion :

1 Dénudez environ 1 pouce d’isolant à partir des extrémités des fils étant épissés ensemble, en utilisant une pince à dénuder comme discuté ci-dessus.

2 Tordez les extrémités du fil ensemble dans le sens des aiguilles d’une montre, 1 à 1 1/2 tours. Pour les gros fils, il est utile de pincer les extrémités dénudées avec une pince de poseur de lignes, puis de les tordre.

3 Couper uniformément de ¼ à ½ pouce des extrémités des fils torsadés.

4 Visser le serre-fil dans le sens des aiguilles d’une montre sur les extrémités du fil torsadé jusqu’à ce qu’il soit suffisamment serré pour ne pas se détacher lorsqu’on le tire. Assurez-vous qu’aucun fil nu n’est exposé.

5 Pour fixer le serre-fils, de nombreux électriciens enveloppent également le serre-fils et les fils dans le sens des aiguilles d’une montre avec du ruban adhésif d’électricien. C’est une bonne pratique.

Comment joindre des fils avec des manchons de compression

Les manchons de compression offrent une liaison plus permanente que les serre-fils. Pour cette raison, certains codes du bâtiment locaux exigent leur utilisation. En forme de douilles de balle avec les extrémités coupées, certains manchons de compression ont en plus la particularité d’être isolés.

Bien que mettre des manchons de compression soit un peu plus compliqué que de mettre des serre-fils, ils sont parfaits pour les projets où la durabilité est primordiale.

Pour épisser les fils afin de recevoir un manchon de compression :

1 Dénudez les extrémités des fils, exposant environ 1 pouce du conducteur métallique et torsadez les fils ensemble environ une fois et demie.

2 Coupez environ 1/2 pouce des extrémités des fils.

3 Faites glisser le manchon de compression sur les extrémités dénudées du fil, puis sertissez le manchon avec un outil polyvalent ou l’extrémité d’un coupe-fil conçu pour sertir plutôt que couper. N’oubliez pas que le manchon métallique nu et les fils nus conduiront l’électricité ! À tout le moins, enveloppez cette connexion avec du ruban électrique. L’ajout d’un capuchon isolant rend la connexion sûre et sécurisée.