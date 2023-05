Comment couper avec une scie électrique

Une scie circulaire électrique vous permet de faire des coupes transversales droites beaucoup plus rapidement que vous ne pourriez jamais le faire avec une scie à main, et elle est sans précédent pour déchirer le long des planches. Les tailles courantes vont de 5 1/2 à 8 1/4 pouces, ce qui fait référence au plus grand diamètre de lame qui s’adaptera à l’arbre de la scie (également appelé essieu).

Le modèle le plus courant, le modèle de 7 1/4 pouces, passera à travers le bois de charpente 2 en surface à n’importe quel angle entre 45 et 90 degrés. Recherchez un modèle évalué entre 8 et 12 ampères.

Coupe droite avec une scie circulaire

Pour couper droit avec une scie circulaire électrique, utilisez soit le guide longitudinal fourni avec la scie, comme indiqué sur l’illustration en haut à droite, soit fixez une règle à la surface que vous coupez, comme indiqué sur l’illustration à droite.

Pour cette dernière approche, mesurez de la plaque de base de la scie à la lame et fixez le guide à cette distance de votre ligne de coupe.

Couper avec une scie sauteuse

Le moteur à grande vitesse de la scie sabre entraîne l’un des nombreux types de lames dans un mouvement de haut en bas (alternatif) ; la lame sur un modèle orbital avance et monte, puis revient en descente pour des coupes plus rapides.

L’outil excelle dans la découpe de courbes, de cercles et de découpes dans une variété de matériaux, mais vous pouvez également l’utiliser pour la coupe droite ou le biseautage. Envisagez un modèle à vitesse variable pour un meilleur contrôle sur les courbes serrées et les différents matériaux.

Choisissez la bonne lame pour le travail. Les lames de 4 à 7 dents par pouce (tpi) sont conçues pour des coupes grossières et rapides dans le bois. Les travaux de finition soignés, les courbes serrées et les volutes nécessitent des lames de 10 à 20 tpi.

Pour les métaux épais, utilisez des lames de 14 à 18 tpi ; les métaux fins exigent des dents encore plus fines (24 à 32 tpi). Des lames spéciales sont également disponibles pour couper d’autres matériaux.

Pour faire une découpe, percez un trou pour la lame de la scie sabre dans la zone des déchets, ou, s’il s’agit d’un matériau fin et mou, « coupe en plongée » avec une lame de coupe grossière. Basculez la scie vers l’avant sur le bord avant de la plaque de base jusqu’à ce que la lame soit libre à sa pleine extension.

Allumez la scie et, avec le nez de sa base planté solidement, abaissez-la lentement jusqu’à ce que la base repose à plat sur la surface. Coupez ensuite normalement.