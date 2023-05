Comment couper avec une scie à main

Un guide détaillé sur les meilleures façons d’utiliser les scies à main. Comprend la coupe avec des scies à main et des scies à chantourner, ainsi qu’une boîte à onglets et une scie à dos.

Si vous avez l’intention de vous attaquer à tout ou partie des améliorations et réparations de votre maison, vous aurez besoin d’un assortiment assez complet d’outils et du savoir-faire pour les utiliser correctement. Avoir le bon outil fait une grande différence dans la difficulté relative d’une tâche et affecte souvent la qualité du résultat final. En étudiant cette section de Actu immobilier.fr, vous trouverez des informations utiles sur la façon d’utiliser des outils conventionnels et quelques outils quelque peu spécialisés.

Couper du bois avec une scie à main

Dans toute réparation ou amélioration liée à la menuiserie, vous devrez commencer par un sciage précis et constant, ce qui est essentiel pour des joints et un assemblage solides et carrés. En plus d’une mesure précise, une coupe soignée est la clé du succès.

Les scies électriques ne sont pas nécessaires ; vous pourriez construire une maison entière avec une scie à tronçonner, peut-être complétée par une scie sauteuse. Et il y a des moments où seule la scie à main fera l’affaire – des endroits sans électricité ou où une scie électrique pourrait être dangereuse.

En règle générale, cependant, les scies électriques fonctionnent beaucoup plus rapidement et avec plus de précision, une fois que vous vous êtes entraîné à les utiliser. Pour plus d’informations sur l’utilisation d’une scie électrique, veuillez consulter Comment couper avec une scie électrique.

Les scies diffèrent par la forme, la taille de la lame et la position et le nombre de dents le long de la lame. La taille des dents et le nombre de dents par pouce (tpi) sont indiqués par le terme « point ». Une scie à 8 pointes n’a que 7 dents par pouce, puisque les pointes aux deux extrémités de ce pouce sont incluses.

En général, vous obtiendrez une coupe plus grossière mais plus rapide avec moins de dents ; beaucoup de dents signifie une coupe douce mais plus lente.

Le degré auquel les dents sont fixées ou courbées vers l’extérieur détermine l’épaisseur de la coupe. Les dents de scie sont réglées pour produire une coupe plus large que la lame; sinon, la scie se lierait dans le trait de scie ou couperait à la scie. Plus l’ensemble est large, plus la coupe sera rapide et grossière ; un jeu de dents plus petit donne un trait de scie fin.

Couper avec une scie à tronçonner

Une bonne scie à main polyvalente est la scie à tronçonner avec une lame de 26 pouces. Lorsque vous choisissez une scie à tronçonner, assurez-vous que la poignée est confortable dans votre main. Visez le dos de la lame de scie pour vous assurer qu’elle est bien droite.

Pliez la pointe; il devrait rebondir à la position centrale. Recherchez une scie à « sol conique » ; l’épaisseur de la lame se rétrécit vers l’arrière et la pointe, empêchant la scie de se coincer dans le trait de scie et permettant un jeu plus étroit des dents.

Les scies haut de gamme sont également «à dos oblique», ce qui signifie que le dos est légèrement coupé pour améliorer l’équilibre et minimiser le poids, bien que cela rende la scie peu pratique pour les travaux lourds. L’acier de haute qualité, bien que plus coûteux, fléchira mieux et restera affûté beaucoup plus longtemps que les qualités inférieures.

Lorsque les dents de scie s’émoussent, elles doivent être nivelées et limées et (après une longue et dure utilisation) réinitialisées. Vous pouvez le faire vous-même ou apporter la scie à un affûteur professionnel.

1. Commencez la coupe

Tenez la scie droite et tirez lentement la lame vers le haut plusieurs fois pour couper une encoche sur le bord de la planche. Au début, guidez la lame avec l’articulation du pouce. Assurez-vous de tenir compte de la largeur de la lame de scie.

2. Couper en douceur

Une fois la coupe commencée, abaissez l’angle de la scie à environ 45 degrés – ou 30 degrés si vous coupez du contreplaqué – et faites des coups lisses et complets.

Viser l’arrière de la scie depuis le dessus pour l’aligner ; votre avant-bras et votre épaule doivent rester alignés avec la lame. Chaque fois que la lame s’écarte de la ligne, tournez légèrement la poignée vers le côté opposé pour la ramener.

Vers la fin de la coupe, tendez la main autour de la scie et soutenez la chute avec votre main libre. Ramener la scie en position verticale une fois de plus et faire les derniers coups lentement pour éviter de casser et d’éclater la planche.

Comment utiliser une scie à chantourner

Une scie à chantourner, avec sa fine lame filaire tendue dans un petit cadre rectangulaire, est très pratique pour couper des courbes ou faire des découpes près d’un bord.

Fixez le matériau à un chevalet ou à un étau pour un meilleur contrôle. Pour une découpe, percez d’abord un avant-trou de la taille de la largeur de la lame, glissez la lame dans ce trou, puis rattachez-la au cadre.

Utilisation d’une boîte à onglets et d’une scie à dos

Une scie à dos a une colonne vertébrale robuste le long du dos de la lame qui la maintient rigide et droite et elle a des dents à coupe fine car elle est conçue pour effectuer des coupes précises et droites telles que celles nécessaires lors de la coupe de moulures et de garnitures.

Vous pouvez installer la lame avec les dents dirigées à l’opposé de la poignée pour couper en poussant ou vers la poignée pour couper en tirant.

Une scie à dos est généralement utilisée avec une boîte à onglets, qui la guide pour couper des angles de 90 degrés et 45 degrés.

Les boîtes à onglets peuvent être du type en bois peu coûteux illustré ici ou des modèles en métal plus précis et ajustables.