Comment couler des semelles et des piliers en béton, avec des instructions étape par étape pour la construction d’un coffrage et des options de piliers en béton prêts à l’emploi.

Les tubes en fibres cirées, facilement disponibles dans les centres de rénovation domiciliaire et les parcs à bois, font du coffrage et du coulage des semelles et des piliers un travail relativement facile.

Il est également facile de créer un formulaire simple à partir de chutes de bois, comme le montre la photo. Sachez que, selon certains codes, vous devrez peut-être faire inspecter les semelles avant de faire les piliers, ou vous devrez peut-être ajouter plusieurs pouces de gravier au bas de chaque semelle avant d’ajouter du béton.

Creusez et versez toutes les semelles et tous les piliers en même temps, si possible. Ayez sous la main des barres d’armature et des boulons d’ancrage ou des bases de poteaux, car vous devez les ajouter au béton alors qu’il est encore humide. Disposez les semelles. L’espacement entre les semelles des poteaux de support est déterminé par les emplacements des poteaux, qui sont un facteur des portées des poutres.

Dans les régions où les hivers sont glaciaux, une semelle en béton doit généralement s’étendre d’au moins 12 pouces sous la ligne de gel (la profondeur à laquelle le sol gèle). Une semelle doit également avoir au moins 8 pouces d’épaisseur et deux fois plus de largeur que le mur ou les poteaux qu’elle supportera.

Formes de tubes en fibre

Pour construire une forme à partir d’un tube de fibre, commencez par creuser un trou évasé, dimensionné selon les exigences du code, à l’aide d’une excavatrice à clapet ou d’une tarière électrique.

Coupez une longueur de tube en fibre ciré (dans certains cas, les tubes en fibre peuvent être difficiles à localiser ; vous pouvez plutôt former des semelles rectangulaires à partir de chutes de contreplaqué ou de bois) suffisamment longue pour s’étendre de 2 pouces au-dessus du niveau du sol et de 2 pouces dans la semelle évasée à la fond du trou. Nivelez et suspendez ce tube au centre du trou en le vissant à des entretoises temporaires.

Ensuite, remplissez la section évasée de la semelle et les 2 pieds inférieurs du tube avec du béton. À l’aide d’un morceau de bois, agitez le mélange pour éliminer les éventuelles poches d’air. Répétez le processus tous les 2 pieds, jusqu’à ce que le tube soit légèrement trop rempli. Lissez la surface en déplaçant un court 2 par 4 d’un côté à l’autre sur le dessus.

Ajoutez des barres d’armature selon les exigences du code, généralement deux morceaux de barres d’armature #4 espacés d’environ 2 pouces du tube de fibre. Chacun doit être assez long pour atteindre du bas de la semelle à environ 2 pouces sous la surface de la jetée. Insérez un boulon d’ancrage, une base de poteau ou une « goupille » de barre d’armature courte pour centrer le poteau et vérifiez son alignement.

Quais prêts à l’emploi

Selon le type et la taille du projet que vous construisez, vous pourrez peut-être installer une jetée en béton prête à l’emploi sur une semelle. Choisissez le type de piliers avec des ancrages de poteaux métalliques intégrés.

Trempez les piliers avec un tuyau, puis placez-les sur les semelles cinq à 10 minutes après que les semelles ont été coulées, lorsque le béton est suffisamment rigide pour les supporter. Ensuite, avec les ancres de poteau correctement alignées avec vos cordes, nivelez les piliers dans les deux sens.

Gardez le béton humide pendant deux jours, en lui permettant de durcir lentement. Retirez ensuite les entretoises temporaires, remplissez le trou avec de la terre et coupez le tube de fibre exposé.