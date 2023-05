Comment contrôler les coûts de rénovation de votre maison

Conseils d’experts pour maintenir les coûts de rénovation en ligne lors de l’amélioration de votre maison

Cette année, les dépenses d’amélioration de l’habitat aux États-Unis atteindront bien au-delà de 300 milliards de dollars, selon le Harvard Joint Center for Housing Studies.

Les jeunes adultes sont à l’origine de cette activité et entrent sur le marché du logement en achetant de vieilles maisons relativement abordables qui ont besoin de rénovations. De plus, les baby-boomers vieillissants adaptent leur maison à mesure qu’ils vieillissent.

Toute cette activité de remodelage améliore l’économie et met à jour le parc de logements sur la colline.

Mais le remodelage peut être risqué si vous n’êtes pas préparé pour le travail et les coûts à venir. La rénovation d’une maison est généralement semée d’embûches qui peuvent faire grimper votre budget hors de contrôle.

Si vous commencez une rénovation sans préparation, vous risquez de rester bloqué à mi-chemin du projet, incapable de terminer. En conséquence, vous pourriez vous retrouver pris au piège dans une maison déchirée et inachevée qu’il est presque impossible de vendre.

Alors, que pouvez-vous faire pour éviter les périls financiers de la rénovation ?

Vous devez faire vos devoirs, puis faire plus devoirs. Plus vous planifiez et explorez à l’avance, moins vous aurez de surprises qui feront dérailler votre budget.

Voici 8 conseils d’experts pour vous aider à contrôler votre budget de rénovation domiciliaire.

Collecter des informations

Si vous achetez une maison que vous avez l’intention de rénover, renseignez-vous exactement sur ce que vous obtenez avant d’acheter. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez Comment éviter d’acheter un gouffre financier.

En outre, obtenez un aperçu des problèmes cachés en obtenant une inspection approfondie de votre maison.

Clarifiez vos objectifs

Dressez la liste de vos désirs et de vos besoins, puis hiérarchisez cette liste. Plus vous pouvez fournir de détails, mieux c’est.

Par exemple, au lieu de « rénover la cuisine », notez « installer de nouvelles armoires en érable et des comptoirs en granit, remplacer le sol de la cuisine par du bois franc, ajouter un éclairage de cuisine à basse tension, remplacer le lave-vaisselle », etc.

Ce faisant, obtenez une idée approximative des coûts typiques. Vous pouvez déterminer les coûts moyens de la plupart des tâches de rénovation en recherchant des expressions telles que « combien coûtent les armoires de cuisine » sur Internet.

Votre liste résultante sera un outil important lorsque vous passerez à travailler avec un designer ou un architecte.

Bien sûr, vous ne pourrez peut-être pas faire tout ce que vous voulez, alors décidez quelles améliorations sont essentielles et soyez prêt à abandonner les moins importantes.

Travailler avec un designer

Une rénovation bien conçue ne coûte pas plus cher à construire qu’une rénovation mal conçue. En fait, un projet bien conçu coûte généralement moins cher car les bons concepteurs savent comment construire efficacement.

Pour les constructions majeures, vous aurez besoin d’un architecte qui saura concilier les changements avec le style de votre maison, optimiser l’utilisation de l’espace, traiter les problèmes structurels et dessiner les plans nécessaires pour les permis et les soumissions des entrepreneurs. L’architecte peut également aider à guider le projet, en le guidant tout au long du processus d’autorisation et en supervisant les travaux de l’entrepreneur.

Pour la décoration intérieure, vous pouvez choisir de travailler avec un professionnel qui connaît les nombreuses options de matériaux disponibles et peut vous aider à obtenir l’apparence que vous souhaitez pour votre rénovation dans les limites de votre budget.

Rester simple

Discutez avec votre architecte ou designer de la possibilité de développer une conception simple et abordable à mettre en œuvre.

Par exemple, vous pouvez économiser sur les coûts de plomberie en planifiant les cuisines et les salles de bains de manière à ce qu’elles utilisent les drains, les évents et les tuyaux d’alimentation existants. Si possible, vous pouvez généralement économiser en travaillant dans l’empreinte existante de votre maison pour éliminer les travaux coûteux sur les fondations et le toit.

Cependant, l’ajout d’une deuxième histoire peut être à la fois coûteux et incroyablement perturbateur.

Évitez « pendant que nous y sommes »

Lors d’une rénovation, il est très facile de penser à des améliorations supplémentaires que vous aimeriez apporter. Bien que certaines d’entre elles, telles que l’isolation des murs ou la mise à niveau de la plomberie, puissent avoir un sens lorsque les murs sont ouverts, des améliorations « pendant que nous y étions » peuvent dévorer votre budget.

Engagez un entrepreneur fiable

Il est essentiel pour que votre travail soit bien fait et dans le respect du budget de faire appel à un entrepreneur qualifié et fiable. La meilleure façon de trouver un bon entrepreneur consiste à suivre les recommandations personnelles d’amis ou de voisins qui ont fait effectuer des travaux similaires.

Alternativement, vous pouvez trouver des entrepreneurs qualifiés en ligne via des sites de référence tels que Home Advisor et Angie’s List. Avant de choisir un entrepreneur, interviewez et obtenez des offres d’au moins trois candidats, demandez des références et demandez à leurs anciens clients les avantages et les inconvénients de leur expérience.

Avoir un contrat solide

Assurez-vous d’obtenir des enchères fixes. Ne travaillez pas sur la base du « temps et des matériaux » ou du « coût majoré ». Les accords à durée indéterminée peuvent détruire votre budget.

Votre contrat d’entrepreneur doit détailler clairement tous les travaux à effectuer, y compris les spécifications pour les appareils et les matériaux de finition. Les conflits de loin les plus courants entre les entrepreneurs et les propriétaires surviennent lorsque les deux parties ne s’entendent pas sur les travaux ou les matériaux qui entrent dans le cadre de l’offre initiale.

Si vous demandez des travaux supplémentaires ou des modifications après coup, l’entrepreneur rédige généralement un « ordre de modification », ce qui peut être très coûteux.

Payer par tranches

Décomposez le projet en objectifs plus petits et payez au fur et à mesure que chaque objectif est atteint. Avant de commencer, détaillez le calendrier avec votre entrepreneur et liez vos paiements à la réalisation de chaque objectif.

Ne payez pas trop votre entrepreneur à l’avance. Attendez-vous cependant à payer une partie des travaux et le coût des matériaux à acheter. Si vous travaillez avec un entrepreneur en qui vous avez confiance et qui vous fait confiance, cela ne devrait pas poser de problème.

À la fin de votre travail, dressez une liste (appelée « liste perforée ») de toutes les tâches qui doivent encore être terminées. Effectuez le paiement final uniquement lorsque tous les travaux sont terminés.

Ne payez jamais en espèces et assurez-vous de conserver les reçus et les registres. Vous en aurez besoin pour vos impôts et, en cas de litige, comme preuve de paiement.

Lorsque vous effectuez le paiement final, demandez à votre entrepreneur de signer un formulaire de « renonciation et libération conditionnelles au paiement final » (également appelé « libération de tous les privilèges »), que vous pouvez télécharger en ligne. Cela vous protège des sous-traitants qui pourraient autrement mettre un privilège sur le titre de votre maison si l’entrepreneur ne les paie pas.

À ce stade, vous pourrez pousser un énorme soupir de soulagement et profiter de votre maison récemment rénovée.

Cet article a été écrit à l’origine par Don Vandervort pour US News & World Report. Il a été publié pour la première fois sur USNews.com.