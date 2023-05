Comment construire une jardinière en cèdre

Transformer l’arrière-cour en une retraite vivante est l’une des tendances les plus en vogue aujourd’hui chez les propriétaires. Ca a du sens; avec des téléviseurs, des ordinateurs et des téléphones dans presque toutes les pièces de la maison, la cour arrière est le dernier refuge contre les pressions de la vie.

Cependant, la création d’un cadre vraiment relaxant nécessite une planification minutieuse et une attention aux détails. Que vous veniez de construire une nouvelle terrasse ou que vous souhaitiez simplement mettre à jour votre terrasse existante, il existe de nombreuses façons de lui donner l’impression d’être une retraite reposante.

L’un des moyens les plus simples d’égayer et d’améliorer votre espace de vie extérieur consiste à utiliser des jardinières à fleurs en cèdre rouge de l’Ouest entièrement naturel. Ces boîtes élégantes sont simples à construire et peuvent habiller une terrasse lorsqu’elles sont remplies de fleurs colorées, d’herbes, de légumes, etc.

Commencez par concevoir les jardinières en cèdre à la largeur de chaque fenêtre. Chaque boîte doit être aussi large que le cadre de la fenêtre, y compris la garniture. Cette largeur peut varier en fonction des préférences personnelles, mais l’apparence d’une jardinière qui correspond à la largeur du cadre de la fenêtre est assez attrayante. De plus, utilisez du cèdre de 1 pouce d’épaisseur pour ce projet; des planches plus épaisses augmenteront le poids et rendront les boîtes difficiles à monter.

Si vous envisagez de placer de longues jardinières en plastique dans les jardinières plutôt que de planter directement dedans, achetez d’abord les jardinières car la profondeur, la largeur et la longueur détermineront la taille de la jardinière. Si vous plantez directement dans la boîte, les dimensions ne sont pas aussi critiques.

L’avantage d’utiliser des jardinières en plastique est que vous pouvez les sortir des boîtes pour changer de sol ou de plantes. Cette méthode est certainement la meilleure pour les fenêtres du deuxième étage ou toute fenêtre difficilement accessible depuis le sol.

Construire une jardinière en cèdre

Commencez par couper du cèdre de 1 pouce d’épaisseur en morceaux nécessaires :

* Deux pièces de taille égale pour le devant et le dos ; idéalement, la longueur doit correspondre à la largeur de la fenêtre.

* Deux pièces de taille égale pour les côtés.

* Une pièce pour le bas, de la même longueur que le devant et le dos et 2 pouces plus large que les côtés.

Ensuite, pré-percez des trous de guidage dans les pièces avant et arrière à chaque extrémité. Répétez sur la pièce inférieure et percez également un trou supplémentaire de 1 pouce au milieu pour permettre le drainage.

Maintenant, collez les pièces avant et arrière sur les côtés, en vous assurant que les bons côtés sont exposés vers l’extérieur. La colle à bois imperméable fonctionne bien. Ensuite, en utilisant les trous pré-percés comme guides, vissez les pièces avant et arrière sur les côtés avec des vis galvanisées de 1 1/3 pouce. Ces vis fourniront une grande stabilité et ne réagiront pas avec les conservateurs naturels du cèdre.

Enfin, collez la pièce inférieure au bas de la jardinière et vissez-la également. Ensuite, poncez, apprêtez et peignez la jardinière si vous le souhaitez.

Montage de la jardinière



Commencez par percer deux trous de 1/2 pouce de diamètre à l’arrière de la jardinière, à environ un quart de chaque extrémité et à 1 1/2 pouce sous le bord supérieur. En tenant la jardinière en position sous la fenêtre, enfoncez un boulon de suspension de 3/8 de pouce dans chaque trou sur le revêtement de la maison suffisamment pour faire une empreinte ou une marque.

Ensuite, retirez la jardinière et percez deux trous pilotes de 1/2 pouce au niveau des marques d’indentation. Lors de l’installation des boulons de suspension, laissez 2 pouces de chaque boulon dépasser de la maison. Accrochez la jardinière aux boulons de suspension et vissez une rondelle et un écrou de 3/8 de pouce à l’extrémité de chaque boulon.

La Western Red Cedar Lumber Association (WRCLA) a développé une collection d’idées de projets de jardinières, de boîtes, de bancs et de tables pour les propriétaires. Disponible en ligne sur www.realcedar.org ou sous forme de brochure, cette compilation d’idées de vie en plein air comprend des recommandations pour créer de nouveaux looks, ajouter à votre espace de vie extérieur, ainsi que des conseils pour la construction de tables et de bancs.