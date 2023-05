Comment construire une écurie

Schéma pour la construction d’une écurie de 1 500 pieds carrés

Cette structure de 1 500 pieds carrés est assez grande pour abriter huit chevaux et comprend un grenier à foin et des selleries. Le toit à forte pente évacue efficacement la pluie et la neige.

Le plus souvent, la construction d’une grange est plus précisément l’élevage d’une grange, car une grande partie de la structure est construite hors site, puis les sections sont amenées sur le site et assemblées. Deux sections de 50 pieds de long, chacune divisée en stalles de 10 pieds sur 10 pieds, se fixent sur des semelles en béton. Les sections sont espacées de 10 pieds et sont ensuite reliées par des solives de plafond. Le deuxième étage est ajouté puis le toit est encadré. La section de 10 pieds de large entre les stalles est recouverte de béton et des portes coulissantes sont installées à chaque extrémité.

Liste des matériaux

Béton pour semelles

Équerres et ancrages en acier (3/16 pouce)

Treillis métallique soudé et béton pour dalle centrale

Seuils de boue traités sous pression (2x4s)

Plaques supérieures en chêne (2x4s)

Poteaux d’angle et contreventement en chêne (4×6)

Poteaux en chêne pour le deuxième étage (4×4)

Linteaux et solives en épicéa (2×8)

En-têtes et faîtage en épicéa (2x10s)

Poutres de seuil (6x6s)

Liens de col (2x6s)

Plancher à rainure et languette CDX (5/8 po)

Revêtement de toit OSB (7/16 po), 15 lb. feutre de toiture et bardeaux d’asphalte

Portes coulissantes avec loquets (5x8s)

Portes de grenier à foin avec loquets (4x7s)

Châssis de grange à 6 lumières pour stalles (32 pouces)

Châssis de grange à 6 lumières pour rez-de-chaussée (3 pieds)

Châssis de grange à 4 lumières pour grenier à foin (2 pieds)

Portes coulissantes avec rail caisson pour stalles (4 pieds)

Soffite et fascia en pin blanc

Revêtement en pin blanc (1x12s) et liteaux (1x2s)

Clous galvanisés, vis extérieures et supports de charpente en métal

Peinture, teinture ou produit de préservation du bois

Ensuite, veuillez consulter les instructions étape par étape pour construire cette écurie.

Ressource en vedette : Obtenez un entrepreneur en construction de grange local présélectionné