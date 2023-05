Comment construire une allée de jardin

Un guide expert étape par étape sur la construction d’une allée de jardin, avec des conseils sur les outils et les matériaux ainsi que des instructions détaillées étape par étape.

Créez une allée de jardin attrayante et naturelle avec des briques faciles à installer sur du sable. Même un bricoleur débutant peut accomplir ce projet en une journée.

Matériaux: Briques communes, sable de maçonnerie, deux 2×2 ou 2×4 de 4 pieds de long, un 2×4 de 3 pieds de long, une ligne de maçon et deux piquets.

Outils: Pelle, ruban à mesurer, niveau, lunettes de sécurité, gants, jeu de briques, petite masse

Instructions étape par étape

Dessinez votre chemin sur une feuille de papier quadrillé et déterminez le nombre de briques dont vous aurez besoin (une brique standard mesure environ 8 pouces sur 4 pouces sur 2 3/8 pouces d’épaisseur), puis augmentez ce nombre de 5%. Déterminez également la quantité de sable de maçonnerie dont vous aurez besoin en fonction d’un quart de mètre cube pour un chemin de 3 pieds de large sur 15 pieds de long.

Les briques doivent reposer sur un lit de sable humide d’environ 1 1/2 pouces de profondeur ; vous devrez creuser et aplanir la zone à paver afin que les briques soient à plat, leurs surfaces supérieures affleurant la surface du sol. La zone plate et excavée doit être à environ 4 pouces sous le niveau du sol pour permettre le sable et l’épaisseur des briques. Fouillez également pour une bordure en briques posées sur chant et accolées.

Remarque : Le sol sous les briques doit être stable et bien drainé. Si le drainage est mauvais, creusez pour une couche de gravier de 4 pouces sous le sable.

1 Installez les rails de chape. Pour maintenir une surface de brique plate, la clé est d’établir une base de sable plate en utilisant une technique appelée «lissage». De chaque côté du chemin, installez des «rails de nivellement» temporaires en 2×2 ou 2×4 posés à plat. Pour un chemin profilé, remplacez un tuyau en PVC de 3/4 de pouce (il sera conforme aux contours). Maintenez le niveau du chemin d’un côté à l’autre en plaçant un niveau de charpentier sur les rails à intervalles réguliers.

2 Prévoyez une base de sable plat. Travaillant en sections de 3 pieds de long, remplissez d’abord une section entre les rails avec du sable de maçonnerie humide. Niveler et lisser (chape) le sable en tirant un court 2 × 4 le long de la surface des rails (voir Figure 1). Lorsque des vides apparaissent, ajoutez du sable et lissez à nouveau. Évitez de vous tenir debout ou de vous agenouiller sur le sable. Lorsque vous avez terminé la zone entre les rails de la chape, soulevez les rails et replantez-les dans la section suivante de la tranchée, en chevauchant leur position précédente d’environ un pied. Remplissez les trous qu’ils ont libérés avec du sable.

3

Poser les briques.

Étirez une ligne de maçon entre deux piquets, un à chaque extrémité de la section, comme guide pour aligner les briques (voir la figure 2). Commencez à installer des briques à partir d’un coin. Utilisez un maillet ou un bloc de bois pour les mettre en place. Gardez les joints serrés et les surfaces alignées sur le dessus. Vous pouvez également vérifier le niveau de la surface supérieure des briques en plaçant un niveau de menuisier sur un court 2 × 4 (sur le bord).

4 Couper les briques si nécessaire. Les briques sont relativement faciles à couper avec un outil appelé jeu de briques (assurez-vous de porter des lunettes de sécurité). Marquez votre ligne de coupe sur les quatre côtés de la brique en tapotant le jeu de briques sur vos marques avec un petit marteau. Ensuite, placez la brique à plat sur le sol ou le sable, alignez la lame du jeu de briques avec votre marque rainurée (biseau vers la pièce que vous coupez) et frappez le jeu de briques avec des coups fermes jusqu’à ce que la brique se brise. Si nécessaire, taillez les bords irréguliers.





5 Remplir les joints de sable. Lorsque toutes les briques sont installées, étalez du sable uniformément sur la surface. Laissez-le sécher, puis utilisez un balai pour le balayer dans les joints entre les briques (voir Figure 3). Lorsque tous les joints sont remplis, balayez l’excès de sable et vaporisez légèrement la surface avec de l’eau pour aider à tasser le sable dans les joints. Ajouter plus de sable si nécessaire.