Comment construire un treillis, une tonnelle ou une pergola

Comment construire une tonnelle ou une pergola de jardin, avec des instructions illustrées étape par étape, des plans de construction et des conseils d’achat pour les matériaux de toiture.

Les tonnelles et les pergolas, qui sont conçues pour soulager la chaleur du soleil, peuvent être juste assez grandes pour abriter une table pour deux, assez spacieuses pour couvrir une grande terrasse, ou n’importe quelle taille entre les deux.

Aperçu des matériaux de toiture

Indépendamment de la taille ou du style, une tonnelle ou une pergola vous offre non seulement un endroit ombragé pour vous détendre ou faire la fête, mais peut également résoudre le problème persistant de la façon de filtrer votre site d’en haut, par exemple, pour bloquer la vue depuis les fenêtres de vos voisins. ‘ maisons ou un immeuble voisin.

Généralement, tout matériau de couverture approprié pour une maison peut être utilisé sur une structure extérieure. Même si la superficie à couvrir est bien inférieure à celle d’une maison moyenne, à moins d’avoir de l’expérience en toiture, il est préférable de faire appel à un professionnel pour faire l’installation. Voici les matériaux populaires pour les toits de patio et les toitures de belvédère :

Bardeaux d’asphalte

Le matériau de toiture le plus courant au pays, les bardeaux d’asphalte ont acquis leur popularité en étant abordables, durables et pratiquement sans entretien. En raison de leur popularité, ils sont fabriqués dans une vaste gamme de couleurs, de motifs et de dimensions, bien que le plus courant soit de 12 sur 36 pouces.

Verre en plastique

Si la lumière naturelle et la vue sur les nuits étoilées sont sur votre liste de souhaits, des panneaux en plastique ou en verre remplissent la facture.

Le plastique a un certain nombre de caractéristiques pour le recommander : Il ne se brisera pas. Il est relativement léger, ce qui rend l’installation assez facile. Il se décline dans une gamme de styles, du translucide à l’opaque, et dans un arc-en-ciel de couleurs (bien que la lumière diffusée soit la couleur du plastique). Il est disponible dans une gamme d’épaisseurs, de 1/8 à 1/2 pouce – plus il est épais, plus il est cher – mais plus le matériau est épais, moins il risque de se fissurer.

Enfin, les feuilles d’acrylique peuvent être facilement coupées et fixées avec des outils standard utilisés pour le travail du bois. Le seul véritable inconvénient du plastique est qu’il peut se rayer, ce qui n’en fait pas un matériau pratique si votre structure extérieure est située sous des branches d’arbres.

Bien que le plastique ne puisse pas rivaliser avec le verre en termes d’esthétique et de durabilité, le verre est plus coûteux, plus lourd, ce qui rend l’installation plus délicate et peut se briser. Pour cette raison, la plupart des codes du bâtiment dictent les types de verre acceptables et le type de support requis. Il est préférable de confier l’installation à un professionnel qui connaît les codes du bâtiment locaux.

Résine de polyester et vinyle

Plus communément appelés «fibre de verre», ces matériaux sont en fait un mélange d’acrylique et de fibre de verre, qui a été ajouté pour donner au plastique une résistance accrue. Les panneaux en résine de polyester et en vinyle sont transparents ou opaques dans des motifs ondulés, plats, sertis, à feuillure et à planches et lattes. Les panneaux ont une largeur de 24 à 50 1/2 pouces et une longueur de 8 à 20 pieds en différentes épaisseurs. Les styles ondulés sont offerts en rouleaux de 40 pouces de large, les styles plats en rouleaux de 36 pouces de large.

Comment construire une tonnelle ou une pergola

Les termes tonnelle et pergola sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais il existe une distinction mineure entre les deux. Bien que les deux consistent en des poteaux supportant un toit ouvert de poutres ou de treillis, une tonnelle est plus large et peut être reliée à un bâtiment d’un côté. Une pergola, en revanche, est toujours autoportante et étroite.

Quelle que soit la structure ombragée que vous choisissez de construire, la technique est la même. Ce projet est mieux réalisé avec deux personnes. Comme pour toute structure permanente, consultez d’abord votre service de construction local pour déterminer si vous aurez besoin de dérogations ou de permis.

Liste des matériaux

Messages 6 par 6

Une base de poteau et un boulon d’ancrage pour chaque poteau (si vous fixez au béton) ou un pilier en béton préfabriqué avec base de poteau, plus un mélange de béton (si vous construisez sur le sol)

Clous galvanisés

Un tire-fond de 1/2 par 10″ avec rondelle par poteau

Deux tirefonds de 1/2 par 7″ avec rondelles par poutre

Entretoises et piquets en bois

Deux faisceaux 6 par 6

Chevrons 4 par 4

Instructions étape par étape

1Fixez chaque base de poteau au béton avec un boulon d’ancrage (si vous construisez sur le sol, creusez un trou de poteau, remplissez le trou de béton et positionnez le haut de la jetée préfabriquée à 3 à 4 pouces au-dessus du niveau du sol). Coupez les poteaux à la longueur si nécessaire. Clouez les poteaux aux bases des poteaux.

2Utilisez un niveau sur deux côtés adjacents pour vérifier que chaque poteau est vertical. Fixez chaque poteau en position avec des entretoises temporaires clouées à des piquets en bois enfoncés dans le sol.

3Avec une aide, placez une poutre au-dessus de chaque poteau. Vérifiez que les poteaux sont toujours verticaux et que la poutre est de niveau. Utilisez un foret de 7/16 de pouce pour percer un trou de 9 pouces de profondeur à travers la poutre dans chaque poteau. Avec une clé, installez un tire-fond de 10 pouces dans le trou. Répétez l’opération pour les autres poutres.

5Pour l’ombre, couvrez les chevrons avec des vignes ou des lattes, soit 1 par 2 ou 2 par 2.