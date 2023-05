Comment construire un treillis de jardin

Un treillis est une structure composée de pièces disposées selon un schéma croisé et constitue essentiellement une échelle pour les plantes grimpantes.

Niveau de compétence: Débutant.

Temps estimé: 1/2 journée.

Matériaux: Deux 2×4 de 8 pieds ; six 1×2 de 8 pieds; 1 livre de vis à tête plate de 1 1/4 pouce ; petite quantité de gravier.

Outils: Scie circulaire ou scie à main ; percer; tarière ou pelle étroite; mètre à ruban; carré de cadrage; niveau.

Aperçu

Concevez un treillis pour accueillir la plante grimpante que vous avez en tête. Certaines vignes s’agrippent à n’importe quelle surface avec des vrilles agrippantes; les plantes plus touffues doivent souvent être attachées à un treillis. En général, plus la plante grimpante est délicate, plus les espaces ouverts dans un treillis doivent être petits.

Le design ci-dessous peut être suivi à la lettre, ou vous pouvez l’utiliser comme tremplin pour vos propres idées. Nous utilisons des poteaux 2 × 4 et des traverses 1 × 2, mais vous voudrez peut-être des pièces plus petites pour un look plus délicat. Utilisez du bois résistant à la pourriture, comme du duramen foncé de cèdre, de séquoia ou de bois traité sous pression.

1

Fixez les longs horizontaux aux 2×4.

Coupez trois morceaux de 1 × 2 à 4 pieds. Posez les deux 2×4 sur une surface plane, positionnés de manière à ce qu’ils soient parallèles et distants de 42 pouces. Posez les trois 1×2 au-dessus des 2×4, positionnés comme indiqué (voir Figure 2). Utilisez le carré de cadrage pour voir que la structure est carrée et revérifiez avec un ruban à mesurer pour vous assurer que les 1×2 sont parallèles les uns aux autres. Percez des avant-trous et enfoncez deux vis à tête plate dans chaque joint.

2Fixez les 1×2 verticaux.

Retournez la structure, de sorte que les 1×2 reposent sur la surface de travail. Coupez les trois 1×2 verticaux : deux à 72 pouces et un à 84 pouces. Positionnez la longue verticale exactement au milieu de la structure, son extrémité inférieure à 2 pouces sous l’horizontale inférieure 1 × 2. Positionnez les autres 1×2 centrés entre la verticale médiane et les 2×4. Percez des avant-trous et enfoncez une vis dans chaque joint.

3

Fixez les courtes horizontales.

Retournez à nouveau la structure. Coupez trois 1×2 à 30 pouces et un à 8 pouces. Positionnez-les comme illustré à la figure 1 ci-dessus et fixez-les en perçant des avant-trous et en vissant des vis.

4

Définissez les messages.

Avec un assistant, positionnez la structure où vous voulez qu’elle soit et marquez les trous des poteaux. Creusez-les à environ 2 pieds de profondeur et placez les poteaux dans les trous pour tester la profondeur correcte. Pelletez 2 à 3 pouces de gravier au fond de chaque trou, afin que l’eau de pluie puisse s’écouler du bas des poteaux (voir la figure 3).

Demandez à un assistant de tenir un niveau contre l’un des poteaux. Lorsqu’il est d’aplomb, remettez la terre dans le trou, en la tassant fermement autour du poteau avec un morceau de 1 × 2. Vous devrez remplir, tasser et remplir plusieurs fois pour qu’il soit suffisamment ferme. Montez un peu la terre pour que l’eau de pluie puisse s’écouler des poteaux. Répétez l’opération pour l’autre poste.