Comment construire un placard

Construisez vous-même un placard en suivant ces techniques illustrées étape par étape, y compris l’encadrement mural, les panneaux et la finition.

Besoin de plus d’espace de rangement ? Si vous avez suffisamment d’espace au sol et quelques compétences de base en menuiserie, vous pouvez construire un placard dans une chambre, une chambre d’amis, un salon ou un couloir qui aura l’air d’avoir été là depuis le début.

La première étape consiste à construire un cadre de placard et à le fixer aux murs environnants. Ensuite, vous couperez l’ouverture de la porte et installerez la ou les portes de votre choix. Enfin, vous accrocherez les tringles du placard ou personnaliserez l’intérieur avec des tringles, des étagères, des tiroirs et tout autre accessoire que vous désirez. Pour plus d’informations sur l’équipement d’un placard avec un organisateur, veuillez consulter Comment installer un système d’organisation de placard.

Planification de la construction de murs de placard

Prévoyez de construire un cadre de placard de 2 par 4, permettant une profondeur intérieure d’au moins 27 pouces. Vous pouvez construire le cadre de deux manières : construisez les murs à plat sur le sol, puis élevez-les en position, ou construisez-les sur place.

Il est beaucoup plus facile de clouer les éléments de charpente ensemble sur le sol si la pièce dispose d’une grande surface dégagée pour s’adapter à cela. Mais, en utilisant cette méthode, vous devrez apporter une légère modification à la hauteur des murs du placard car il est impossible d’incliner un mur de 8 pieds de haut dans un espace de 8 pieds de haut. Alors, construisez le mur environ 1/4 de pouce plus court que la hauteur du plafond, puis placez des cales ou des blocs minces entre la plaque supérieure et le plafond.

Commencer

Commencez par marquer les positions de la plaque supérieure et de la semelle. Au plafond, marquez les deux extrémités de la ligne médiane du nouveau mur du placard. Mesurez 1 3/4 pouces (la moitié de la largeur d’une plaque supérieure 2 par 4) des deux côtés de chaque marque. Tracez des lignes parallèles entre les marques correspondantes avec une ligne de craie pour montrer la position de la plaque supérieure.

Ensuite, accrochez un fil à plomb à chaque extrémité des lignes et marquez ces points sur le sol. Enclenchez deux lignes de craie supplémentaires pour relier les points au sol, marquant la position de la semelle. Si le placard a un retour de mur latéral, disposez la plaque supérieure et la semelle de la même manière ; utilisez une équerre de cadrage pour vous assurer qu’elle sera parfaitement perpendiculaire au mur avant. Coupez chaque semelle et chaque plaque supérieure à la longueur désirée.

Poser chaque plaque supérieure bord à bord contre sa semelle et affleurer aux deux extrémités. À partir d’une extrémité qui sera attachée à un mur existant, mesurez 1 1/2 pouces (l’épaisseur d’un poteau 2 par 4), puis tracez une ligne à travers les deux plaques à l’aide d’une équerre combinée. À partir de cette extrémité, mesurez et tracez des lignes à 15 1/4 et 16 3/4 pouces. À partir de ces marques, avancez de 16 pouces à la fois, en traçant de nouvelles lignes pour les emplacements des montants jusqu’à ce que vous atteigniez l’extrémité des deux plaques.

VOIR SUIVANT :

Comment encadrer les murs d’un placard

Finition de la construction du placard

Comment installer un système d’organisation de placard

Ressource en vedette : Trouver des constructeurs de placards présélectionnés locaux