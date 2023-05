Comment construire un mur intérieur

Instructions d’experts étape par étape sur la construction d’un mur, avec des diagrammes, des conseils pour encadrer avec des montants muraux et plus d’aide pour le bricolage.

Construire un mur intérieur peut être un excellent moyen d’ajouter de l’intimité et de la fonctionnalité à un espace. Que vous souhaitiez diviser une grande pièce en deux plus petites ou créer un espace séparé pour le stockage ou à d’autres fins, la construction d’un mur de «cloison» non porteur peut être un processus relativement simple. Dans cet article, nous décrirons les étapes de base impliquées dans la construction d’un mur intérieur qui a des poteaux muraux 2 par 4 et qui est destiné à être recouvert de panneaux de cloison sèche.

La construction d’un mur intérieur non porteur nécessite des compétences de base en menuiserie, des outils et des matériaux tels que :

Bois 2×4 pour la charpente

Cloison sèche ou autre matériau de revêtement mural

Clous et vis

Marteau ou perceuse

Niveau

Fil à plomb

Mètre à ruban

Scie

En préparation, vous devrez d’abord trouver l’emplacement de la charpente dans le plafond au-dessus de l’emplacement de votre nouveau mur. À moins que le nouveau mur ne soit perpendiculaire aux solives (comme indiqué à l’étape 3 ci-dessous) ou que vous planifiez le mur directement sous une solive, vous devrez retirer une partie du matériau de surface du plafond pour installer des blocs de clouage entre les pièces de charpente pour une connexion sécurisée.

Comme le montre l’illustration ci-dessus, un mur intérieur a des poteaux verticaux 2 par 4 qui se tiennent entre les plaques de base et supérieures horizontales 2 par 4 (ou une charpente 2 par 6 si le mur contient de la plomberie). Le cadre est généralement recouvert de cloison sèche (voir Comment accrocher une cloison sèche). S’il semble que le travail dépasse vos compétences ou si vous ne disposez pas des outils nécessaires, engagez un entrepreneur en charpente ou un charpentier pour effectuer le travail.

1. Déterminer l’emplacement et la taille du mur

Commencez par déterminer la taille et l’emplacement du mur. Établissez la ligne centrale du nouveau mur à travers le plafond, puis mesurez et marquez 1 3/4 pouce à partir de cette ligne (la moitié de la largeur réelle d’une plaque supérieure 2 par 4) dans une direction aux deux extrémités de votre ligne centrale. Tracez une ligne à la craie entre ces marques pour marquer un bord de la position de la plaque supérieure.

Ensuite, mesurez la longueur du mur et coupez deux 2 par 4 droits à cette longueur, un pour les plaques supérieure et inférieure.

2. Disposez les emplacements des poteaux muraux

Posez les plaques supérieure et inférieure côte à côte sur le sol et marquez-les toutes les deux à la fois, en utilisant une équerre combinée comme indiqué, de sorte que les emplacements des montants soient identiques. Marquez un goujon à chaque extrémité. Ensuite, à partir de l’extrémité qui rencontrera un mur (s’il y en a un), mesurez 15 1/4 pouces pour marquer le bord intérieur du montant suivant. À partir de là, mesurez et marquez tous les 16 pouces pour localiser le même bord de chaque montant supplémentaire.

3. Fixez la plaque supérieure au plafond

Dans l’illustration ci-dessous, nous montrons la cloison sèche du plafond retirée pour plus de clarté, et cela montre un plafond où le mur est perpendiculaire aux solives. Si votre nouveau mur sera parallèle aux solives et qu’il ne tombe pas directement sous une solive, vous devrez couper une partie de la cloison sèche pour y accéder, puis installer des blocs de clouage entre les solives.

Avec une aide, maintenez la plaque supérieure en position le long de la ligne directrice du plafond. Clouez à travers la plaque supérieure et le matériau du plafond et dans la charpente du plafond avec deux clous de 3 1/2 pouces, un à chaque extrémité. Vérifiez son alignement, puis ajoutez plus de clous pour le maintenir solidement (deux par solive perpendiculaire ou tous les 24 pouces le long d’une solive parallèle).

4. Positionner et fixer la plaque inférieure

Accrochez un fil à plomb à la plaque supérieure comme illustré ci-dessous pour marquer la position de la plaque inférieure directement en dessous sur le sol – marquez les deux extrémités et le milieu approximatif. Tracez ensuite une ligne de craie sur le sol entre les marques d’extrémité. Faites passer la plaque supérieure le long de cette ligne et vérifiez que toutes les marques de goujons correspondent à l’aide du fil à plomb. Clouez la plaque inférieure au sol avec des clous de 3 pouces, en les échelonnant et en les espaçant tous les 16 pouces (pour les sols en maçonnerie ou en carrelage, vous devrez utiliser des attaches de maçonnerie à la place).

5. Installez les poteaux muraux

Sachez que la distance entre la plaque inférieure et la plaque supérieure peut varier, surtout si votre sol n’est pas tout à fait de niveau. Dans cet esprit, il est avantageux de mesurer les montants muraux un par un au fur et à mesure que vous les installez. En d’autres termes, mesurez et coupez le premier, puis installez-le. Passez ensuite au suivant. Alignez chaque goujon avec ses marques sur les plaques supérieure et inférieure. Vérifiez l’aplomb à l’aide d’un niveau de menuisier, puis clouez chaque montant à la plaque supérieure et inférieure avec des clous de 2 1/2 pouces, ou suivez la voie la plus simple et utilisez des supports comme celui illustré ci-dessous.

6. Former les connexions et les coins

Là où un mur aboute à un autre, vous devrez ajouter plus de poteaux muraux et de blocage, comme indiqué ici. Si le mur aura un coin extérieur, installez deux poteaux pleine longueur avec des blocs pris en sandwich entre eux. L’idée ici est que chaque bord de cloison sèche aura besoin d’un support pour le supporter.

