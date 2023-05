Comment construire un kit Gazebo

Un guide expert sur la façon de construire un gazebo en kit à partir de sections fabriquées, vous guidant étape par étape tout au long du processus de construction du gazebo en kit.

Construire un belvédère de vos propres mains est un projet difficile, nécessitant la capacité d’installer un plancher en bois, de construire des murs, de poser une toiture, sans parler des compétences en menuiserie nécessaires pour les détails décoratifs. Ajoutez à cela que de nombreux gazebos ont des formes géométriques qui incluent des angles composés et des menuiseries difficiles et vous avez probablement pénétré un territoire au-delà des compétences des bricoleurs même accomplis.

Aujourd’hui, cependant, de nombreux fabricants de qualité produisent des kits de gazebo qui ont déjà la majeure partie de la coupe et de la menuiserie, avec les pièces marquées pour correspondre aux instructions de montage. Certains kits sont même partiellement assemblés. Cela rend non seulement le travail de construction d’un belvédère à partir de zéro infiniment plus facile, mais cela le rend également beaucoup moins cher. Il vous suffit de couler une fondation simple et de suivre les instructions de montage.

Sélection d’un Kit Gazebo

Lorsque vous choisissez un kit, recherchez un modèle qui utilise des vis pour toutes les connexions, ce qui donne au produit fini un haut niveau d’intégrité. Renseignez-vous également sur la politique d’expédition d’une entreprise, car les frais d’expédition peuvent représenter un montant important pour le résultat net. De nombreuses entreprises offrent la livraison gratuite dans un certain rayon, il est donc sage de se tourner vers les fabricants locaux ou les grandes entreprises ayant des points de vente régionaux. Si le temps vous est compté, renseignez-vous également sur la date d’expédition de votre commande. Certaines entreprises sont prêtes à expédier en quelques jours.

Se préparer à construire un Kit Gazebo

Avant de commencer à assembler un gazebo en kit, vous devrez préparer une fondation selon les instructions du fabricant. Bien que certains kits soient conçus pour reposer sur une dalle de béton, la plupart ont des planchers en bois soutenus par un système de piliers en béton.

La bonne disposition de ces piliers de fondation est cruciale car les composants du kit sont dimensionnés pour s’adapter à cette disposition. Vous devrez également vérifier auprès de votre service de construction local pour vous assurer que la fondation respecte les codes locaux.

Un moyen simple et sûr de disposer avec précision la fondation consiste à effectuer un « essai à blanc » avec les composants de la charpente du sol. Commencez par créer un coussin de niveau pour le belvédère, puis étalez environ 4 pouces de sable sur le sol de la zone.

Ensuite, assemblez sans serrer les éléments structuraux du plancher. Une fois positionnés, ils indiqueront automatiquement où doivent aller les piles et les poteaux.

Comment construire un plancher de belvédère en kit

La méthode appropriée pour construire l’ossature de sol d’un belvédère en kit dépend du kit de belvédère que vous achetez. Les illustrations ici montrent comment les solives de plancher peuvent rayonner à partir d’un moyeu central ; les poteaux du belvédère se connectent à des blocs de base de colonne spéciaux, comme indiqué dans le détail ci-dessous.

Quel que soit le style, vous commencez par fixer les éléments structurels au pilier de fondation au centre. Les pointes de l’octogone doivent être alignées avec les piliers extérieurs.

Mais avant de commencer à fixer les solives aux piliers extérieurs, placez chaque solive pour vous assurer que son extrémité est alignée avec l’extrémité de la solive opposée.

Sections de plancher de belvédère

Si votre kit contient des solives individuelles, l’étape suivante consiste à connecter chaque solive aux plinthes. Pour le kit illustré, chaque connexion est réalisée avec une tige filetée, des rondelles et des écrous, des supports de jupe en aluminium et des blocs de base de colonne.

Assurez-vous que les bords supérieurs des plinthes sont alignés avec le haut des solives de plancher. Serrez à la main un écrou (avec rondelle) à chaque extrémité de chaque tige filetée.

Ensuite, serrez les écrous de la plaque centrale et, à l’aide de tirefonds, boulonnez les solives de plancher aux ancrages dans les piliers en béton.

Pour installer les sections de plancher, alignez les bords de chaque section avec les axes des solives de plancher.

Si nécessaire, utilisez un maillet pour tapoter doucement les sections de plancher vers le centre jusqu’à ce qu’elles soient bien serrées et que les bords extérieurs des cloueurs de plancher soient égaux. Utilisez ensuite des vis galvanisées pour fixer les sections de plancher aux solives.

Structure de plancher de belvédère

Planchers de gazebo à profil bas

Idéalement, les gazebos et les salons de jardin qui ont des planchers en bois sont très bas au sol. Vous pouvez généralement réduire la hauteur d’un plancher en utilisant des solives et des poutres de plus petite largeur. Cependant, ce changement peut vous obliger à réduire les portées des poutres et des solives, ce qui peut entraîner la coulée de plus de semelles. Une autre stratégie consiste à fixer les solives sur le côté, et non sur le dessus, de la poutre. Voir trois options dans les illustrations ci-dessous.

Options de construction de solives de plancher et de piliers de belvédère pour profil bas

Si la cour est de niveau et que le sol est au ras du sol, vous n’aurez pas besoin de poteaux. Cependant, les piliers doivent tous être au niveau les uns des autres.

Pour construire sans poteaux, prévoyez d’installer au moins deux rangées de piles avec des poutres identiques placées le long de chaque rangée. Construisez les poutres avec des membrures doubles. Fixez les solives avec des supports de solives sur la face intérieure de chaque poutre.

Une fois le plancher construit, il est temps d’ériger les colonnes ou les panneaux latéraux.

Colonnes de belvédère

Si les colonnes de votre kit gazebo ne font pas partie intégrante du système de plancher, l’étape suivante consiste à les boulonner aux blocs de base. Voir l’illustration ci-dessous.

Assemblez ensuite les bandes des colonnes supérieures en haut des colonnes. Serrez simplement les écrous à la main jusqu’à ce que toutes les bandes de la colonne supérieure soient placées. Serrez les écrous en alternant les écrous droit et gauche sur chaque colonne. Vissez les blocs de garniture intérieurs en place avec des vis de garniture de 3 pouces.

Panneaux latéraux de belvédère

Installez les panneaux latéraux en positionnant chaque panneau de sorte qu’il ait des marges égales de chaque côté, puis fixez chaque panneau aux colonnes, généralement avec des vis de 2 1/2 pouces.

Les panneaux latéraux préassemblés sont lourds et un peu difficiles à manœuvrer, alors assurez-vous d’avoir un assistant à portée de main. Vous aurez également besoin de quelques escabeaux hauts.

La touche finale

Installez les pièces de garniture, y compris les mains courantes. Placez toutes les têtes de clous exposées sous la surface et remplissez les trous avec du mastic à bois assorti. Si vous avez teint ou peint les pièces de la structure avant l’assemblage, retouchez-les.

Comment couvrir un kit Gazebo

Une fois que tous les panneaux latéraux sont en place, il est temps de passer à la partie la plus difficile de l’assemblage : placer les chevrons.

Commencez par poser les chevrons opposés sur une surface plane et de niveau et vissez-les au moyeu central. Avec au moins un assistant (vous en aurez peut-être besoin de deux ou trois), placez les extrémités de cette ferme sur une paire de poteaux opposés. Assurez-vous que les coupes en gueule d’oiseau aux extrémités des chevrons sont bien en place. Ensuite, vissez les chevrons aux sommets des poteaux. Avec une personne sur une échelle près du centre, positionnez et vissez les chevrons restants en place.

Certains modèles utilisent un blocage horizontal entre les chevrons. Une fois que tous les chevrons sont en place, ajustez et vissez ce blocage en place, en travaillant du niveau inférieur vers le haut.

Pour un grand belvédère de 15 pieds, il peut être nécessaire d’installer une bande de support de toit ou, pour un modèle avec moustiquaire, une bande de moustiquaire autour du périmètre. En vous assurant de maintenir la bande au ras du bord supérieur des chevrons, vissez-la en place. Ensuite, installez la bande d’avant-toit, positionnée à une distance uniforme des extrémités des chevrons.

Sections de toit de belvédère

Vient ensuite le levage très lourd. Appuyez trois longues planches contre la bande de support du toit pour servir de rampe pour faire glisser la première section du toit en place.

Placez-vous sur une échelle au bord du chevron et demandez à un assistant de soulever et de faire glisser la section en place (cela peut nécessiter deux assistants et/ou vous devrez peut-être grimper sur la charpente du toit et aider à tirer la section vers le haut). Centrez les bords de la section sur les chevrons. Vissez-le en place avec des vis de 3 pouces à travers des trous pré-percés. Répétez ce processus avec les autres sections.

Placez le capuchon de visière sur le dessus de manière à ce que sa tige filetée dépasse du centre du capuchon, puis vissez le fleuron en le fixant contre le capuchon de visière. Si vous installez une petite coupole sur le dessus, utilisez une tige filetée plus longue et placez le corps de la coupole entre le toit et la visière. Certains gazebos utilisent des bandes spéciales pour couvrir les espaces entre les sections de toit. Installez-le conformément aux instructions.

La surface du toit du gazebo en kit est souvent pré-bardée, comme illustré ici. Si le vôtre ne l’est pas, le toit peut être manipulé de plusieurs façons. Pour une discussion complète à ce sujet, veuillez consulter Mettre le toit sur un toit de patio et référencer les dessins dans l’article Construction d’un toit de patio et d’un belvédère.

