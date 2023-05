Comment construire un hangar à pignon ou une maison de jeu

Schémas, plans et instructions pour la construction d’un cabanon ou d’une maison de jeu à toit à pignon de 7 pieds sur 12 pieds

Des lignes classiques et une conception simple font de cette remise à pignon la plus populaire parmi les styles de remise. La porte, qui s’étend de l’avant-toit à la plaque inférieure, s’ouvre sur un espace intérieur rectangulaire adaptable à de nombreuses utilisations, du stockage à une aire de travail ou de jeu ou simplement à une retraite confortable.

Conception de cabanon

La petite échelle de ce cabanon ne nécessite que des patins ou des piliers en béton pour une fondation, bien que des semelles coulées lui donneront une plus grande stabilité et sont recommandées si elle sera utilisée comme bureau ou maison de jeux pour enfants.

La remise illustrée ici mesure 7 pieds sur 12, est précédée d’une porte située au centre et de fenêtres placées symétriquement des deux côtés. Si votre site n’est pas assez grand pour accueillir ces dimensions, la conception peut facilement être adaptée à un encombrement réduit en raccourcissant les murs avant et arrière et en éliminant l’une des fenêtres.

Le toit est constitué de fermes simples, faciles à construire et constituant une structure stable. Les matériaux de toiture peuvent consister en des bardeaux d’asphalte ou de cèdre (dans les régions où le cèdre est autorisé) posés sur un revêtement en contreplaqué et un feutre ou des lattes de toiture de 15 livres, respectivement.

Matériaux

Patins traités sous pression, piliers en béton préfabriqué ou béton pour semelles

Solives de plancher et de rive (2x4s)

Glissières traitées sous pression (2x6s)

Plaques supérieures/inférieures et montants muraux (2x4s)

Solives de plafond, chevrons et supports de ferme (2×4)

Goussets en contreplaqué (5/8 de pouce)

Revêtement de toit (5/8 po), 15 lb. feutre de toiture, bardeaux d’asphalte et chapeaux de toit, ou bardeaux et lattes de cèdre

Revêtement canal cèdre (1x6s)

Soffites, bordures de toit et embouts en cèdre

Garniture de fenêtre en cèdre (1×3)

Clous et vis extérieurs galvanisés

Des boulons d’ancrage

Supports et attaches de charpente métallique

Fenêtres et porte

Construction d’un cabanon

Une fondation sur patins peut être constituée de trois poutres traitées sous pression 4 par 6 posées à 3 pieds de distance.

Les piliers en béton préfabriqué ou les semelles coulées doivent être placés à 6 pouces le long des côtés avant et arrière de la remise et espacés de 3 pieds. Sur la longueur de la remise, ils sont disposés en 16 pouces et espacés de 56 pouces. Les piliers ou les semelles sont recouverts de 12 pieds de 2 x 6 traités sous pression et fixés avec des boulons d’ancrage.

1 Pour construire la charpente du plancher, commencez par couper les solives de rive et les solives de plancher de 2 par 4s. Coupez les solives de bordure de 7 pieds de long et les solives de plancher de 141 pouces de long (12 pieds moins 3 pouces).

Posez les solives de plancher le long des solives de bordure, à 16 pouces au centre, et fixez-les avec des clous 16d ou des supports de solives.

Placez le cadre sur des glissières traitées sous pression 2 par 6 et effectuez des ajustements avec des cales jusqu’à ce que le cadre soit de niveau. Vérifiez également que le cadre est perpendiculaire aux glissières, puis clouez-les ensemble. Complétez le sol avec une couche de revêtement en contreplaqué de 3/4 de pouce.

2 Les murs sont construits indépendamment puis relevé.

Commencez par couper les plaques supérieure et inférieure et les montants muraux de 2 par 4. Vous aurez besoin de 10 tenons royaux de 6 pieds de long, espacés de 16 pouces au centre.

Lorsque le cadre est assemblé, faites les coupes pour les ouvertures de porte et de fenêtre, en ajoutant les en-têtes, les goujons infirmes et les goujons de vérin requis.

3 Pour fixer les murs, élevez le premier murenfoncez des vis de 3 pouces à travers la plaque inférieure dans le cadre, fixez-le en place et répétez avec les trois autres sections de mur.

Après avoir vérifié l’aplomb, fixez les murs aux coins. Marquez les emplacements des fermes de toit à 24 pouces au centre sur les doubles plaques supérieures et fixez-les. Coupez la plaque inférieure de la porte.

4 La charpente du toit se compose de sept fermes, espacés de 24 pouces au centre, chacun étant composé d’une solive de plafond de 8 pieds de long et de deux chevrons de 50 pouces de long qui rencontrent un support de ferme de 21 pouces de long; les éléments sont maintenus ensemble par un gousset en contreplaqué de 5/8 de pouce.

5 Fixez chaque ferme d’extrémité aux doubles plaques supérieures de manière à ce qu’elles surplombent l’avant et l’arrière de manière égale et soient alignées avec les côtés du cadre mural. Positionnez les cinq autres fermes sur les marques que vous avez faites précédemment sur les plaques doubles afin qu’elles s’alignent avec les fermes d’extrémité, puis fixez-les.

6 Si vous couvrez avec des bardeaux d’asphalte, posez un revêtement de contreplaqué de 5/8 de pouce sur le dessus des fermes, en travaillant de bas en haut, puis recouvrez-le de feutre de toiture de 15 livres, des bardeaux et des faîtières. Si vous couvrez avec des bardeaux de cèdre, installez des lattes 1 sur 4 espacées pour l’exposition souhaitée, puis, en travaillant de bas en haut, fixez les bardeaux.

7 Pour finir les murs avec un bardage en canal de cèdre, Commencez à 3/4 de pouce sous la plaque inférieure et installez le revêtement horizontalement jusqu’à ce que vous atteigniez la plaque supérieure. Installez le revêtement verticalement sur les pignons au-dessus de la plaque supérieure. Terminez en installant toutes les garnitures extérieures.

8 Installez les fenêtres et accrochez la porte. Coupez les fenêtres avec du cèdre 1 par 3.