Comment construire un foyer extérieur et un banc

Conseils d’experts sur la façon de reconstruire un foyer extérieur, avec des instructions de bricolage illustrées pour son aménagement, le fonctionnement des conduites de gaz et de vidange et la construction finale.

Avec son revêtement en pierre vénérable et ses bancs de 16 pouces de large autour, ce foyer est un endroit chaleureux et invitant pour s’asseoir et discuter. La fosse est suffisamment grande pour que les gens n’aient pas trop chaud, et l’entourage en pierre absorbe et diffuse doucement la chaleur. Un allume-bûches à gaz facilite l’allumage d’un feu de bois, ou il peut être utilisé avec un ensemble de bûches en faux céramique. Un drain permet au foyer de sécher rapidement après une pluie. Vous pouvez même cuisiner sur le feu ouvert à l’aide d’un kit de rôtisserie.

La conception

La structure est soutenue par une dalle de béton armé de 10 pouces d’épaisseur autour du périmètre et de 6 pouces d’épaisseur au milieu. Dans une région où les hivers sont glaciaux, les codes locaux peuvent exiger une assise plus profonde qui s’étend sous la ligne de gel, mais la plupart des services de construction assoupliront leurs exigences pour une structure aussi petite.

Le foyer est construit en bloc de béton armé d’acier, qui est recouvert des deux côtés de pierre naturelle. Les murs sont faits de blocs de 4 pouces d’épaisseur, tandis que les deux piliers sont faits de demi-blocs de 12 pouces. Ce revêtement en pierre a des joints sans mortier pour un aspect empilé à la main. Dans une région où les hivers sont glaciaux, il est généralement préférable de mortier les joints pour empêcher la glace de se former dans les joints et d’endommager les pierres. Vous pouvez également recouvrir cette structure de briques, de tuiles ou de stuc. Si vous souhaitez utiliser des carreaux à la place, construisez avec un bloc de 6 pouces plutôt que de 4 pouces. Les bancs et les deux piliers sont coiffés de dalles de pierre taillées sur mesure.

Se préparer

Construisez à un endroit situé à au moins 5 pieds de toute surface combustible, telle qu’une clôture, une structure aérienne ou des branches d’arbres. Choisissez une taille et une hauteur confortables. La plupart des adultes préfèrent s’asseoir sur un banc de 16 à 17 pouces de haut, mais vous pouvez choisir une hauteur différente. Achetez le briquet à bois avant de commencer la construction et gardez-le à proximité pour référence pendant que vous travaillez. Prévoyez de placer la commande du briquet à un endroit pratique mais que vous pourrez barricader si des enfants sont présents.

Comment le construire

Voici les étapes à suivre :

1 Disposition pour la semelle

Lors de l’implantation de la semelle, marquer le sol en tenant compte de l’épaisseur des pierres de part et d’autre des blocs; votre dalle de béton doit supporter les pierres. Utilisez des piquets et une ligne de maçon pour marquer les coins carrés et utilisez de la peinture en aérosol pour le côté incurvé.

2 Creuser et former la semelle

Creusez une tranchée autour du périmètre, en suivant attentivement les lignes de tracé et en créant des côtés aussi verticaux que possible. Installez des coffrages en bois autour de l’excavation. La courbe est douce, vous pouvez donc probablement utiliser du bois 1 sur 4 plutôt que du carton pour la former. Vérifiez les formulaires pour le niveau et l’équerre. Retirez le gazon de l’intérieur. Exécutez une grille de lignes de corde à travers les formulaires afin que vous puissiez vérifier la profondeur lorsque vous creusez l’intérieur. Lorsque vous atteignez le fond de l’excavation, grattez plutôt que de mordre dans le sol.

3 Faites fonctionner les conduites de gaz et de vidange

Vous pouvez ignorer ces commodités si vous souhaitez faire des feux à partir de zéro et que cela ne vous dérange pas de nettoyer la fosse après une pluie. Sinon, demandez à un plombier de faire passer une conduite de gaz dans la zone excavée et là où elle peut traverser une cellule d’un bloc. Installez une vanne, positionnée de manière à ce qu’elle soit à l’extérieur du mur de pierre. Continuez à faire passer le tuyau de gaz jusqu’à l’emplacement de l’allume-bûches. Faites également passer un tuyau de drainage de 2 pouces dans la zone, en poussant au-dessus du niveau des briques réfractaires (voir l’étape 6). Vous couperez cela à hauteur plus tard.

4 Couler la semelle

Enfoncez des morceaux de barres d’armature en acier de 4 pieds de long parfaitement verticalement dans le sol où ils traverseront le centre des blocs de 12 pouces. Enfoncez également les barres d’armature pour traverser une cellule dans chacun des blocs de 4 pouces. Les codes locaux peuvent exiger que vous installiez également des armatures en acier pour la semelle. Couler la semelle et la finir avec une taloche en magnésium ou en bois. Laissez la semelle durcir pendant au moins trois jours et gardez-la humide pendant ce temps.

5 Construire les murs

Poser les blocs de béton en suivant les instructions (venir). Lorsque les blocs sont posés dans une courbe, aboutez leurs coins intérieurs ensemble et tassez le mortier dans les interstices autour de la face extérieure. Vérifiez le niveau des blocs pendant que vous travaillez. Découpez un trou pour le tuyau de gaz à l’aide d’un ciseau à froid ou d’une perceuse avec une scie cloche au carbure.

6 Définir les briques réfractaires, les capuchons et la pierre

Poser la brique réfractaire sur le béton à l’intérieur des murs, en utilisant du mortier réfractaire. Commandez des dalles de pierre taillées à taille et posez-les au mortier sur les murs et le pilier. Assurez-vous que les dalles sont de niveau dans les deux sens. Appliquer le parement de pierre tel qu’illustré (venir).

7 Finir

Utilisez une scie à main pour couper le tuyau d’évacuation au ras du haut des briques réfractaires. Installez une grille sur le tuyau. Bien que la plupart des murs ne soient pas recouverts de mortier, vous pouvez en appliquer une petite quantité autour de la vanne de gaz pour la maintenir fermement en place.