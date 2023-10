Comment construire un établi de base en panneaux perforés qui durera des décennies

Si cet établi vous semble familier, c’est probablement parce que vous en avez vu un très semblable dans la boutique de votre père ou de votre grand-père. Des variantes de cette conception simple d’établi existent depuis des décennies, et pour cause : l’établi est solide, pratique et très facile à construire. Vous pouvez courir au parc à bois le matin, récupérer quelques planches et à midi, vous disposerez d’un établi parfaitement fonctionnel.

L’établi n’a rien d’extraordinaire : il est construit à partir de bois de construction standard. Mais vous pouvez facilement le personnaliser avec des tiroirs et d’autres améliorations faciles de l’établi de bricolage.

Découpez les pièces selon la liste de découpe. Nous avons utilisé une scie à onglets, mais une scie circulaire fera très bien l’affaire. Marquez les 2×4 avec un carré de vitesse ou un carré combiné. Ensuite, coupez soigneusement les planches à longueur. Si vous envisagez de teindre ou de peindre le banc, c’est le moment de poncer les pièces. Et pour vraiment simplifier votre travail, vous pouvez également teindre ou peindre les pièces avant d’assembler le banc.

Les dimensions globales de l’établi de bricolage sont : 60 pi de largeur x 28-1/4 pi de profondeur x 36 pi de hauteur plus un panneau arrière de 7-3/4 pi. Mais vous pouvez facilement adapter le plan à votre espace.