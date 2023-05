Comment construire un coffre à jouets pour camion

Quoi de plus amusant pour les enfants qu’un coffre à jouets qui est lui-même un jouet ?

Ce coffre à jouets robuste pour camion, construit principalement à partir d’une demi-feuille de contreplaqué, permet non seulement d’éviter l’encombrement des jouets sur le sol, mais il roule également d’une aire de jeu à une autre, grâce à ses quatre roues de travail.

Matériaux

1/2 feuille (4 pieds sur 4 pieds) de contreplaqué de qualité A/C de 1/2 pouce

1 3 pieds 2 par 2

1 moulure en pin de 8 pieds 3/8 pouces par 2 1/4 pouces

4 roues de 6 pouces de diamètre (conçues pour des essieux de 1/2 pouce)

1 charnière continue de 30 pouces avec vis 1/2 pouce

2 supports de couvercle à friction à sécurité enfant avec vis 1/2 pouce

1 longueur de 8 pieds de coupe-froid en vinyle de 3/8 pouces

4 tirefonds de 3 x 1/2″ avec 8 rondelles

clous de finition 3d

Colle à bois

Composé de rebouchage de vinyle ou mastic à bois

Peinture non toxique

Fournitures graphiques telles que lettres en vinyle et ruban de masquage

Outils

Mètre à ruban

règle

Boussole

Équerre combinée

Scie à table (ou scie portative avec guides)

Scie sabre

Scie à métaux

Marteau

Ensemble de clous

Percer avec un foret de 3/8 de pouce

Clé à molette

Tournevis

Cale de ponçage avec papier de verre

Pinceaux

Comment le construire

Le coffre à jouets du camion est construit un peu comme une boîte en bois avec une partie d’un côté – le pare-brise – légèrement inclinée. Les pièces principales sont découpées dans une demi-feuille de contreplaqué et collées et clouées ensemble, avec un support supplémentaire d’une paire de 2 par 2 et de courtes longueurs de moulure au fond de la boîte.

La seule partie délicate de la construction du camion consiste à effectuer des coupes précises et droites dans le contreplaqué. Une scie circulaire à table équipée d’une lame de contreplaqué à dents fines fonctionne mieux; si vous n’en avez pas, vous pouvez faire des coupes droites avec une scie circulaire électrique en guidant la scie le long d’une règle fixée au contreplaqué.

1Disposez les coupes principales. À l’aide d’un crayon, d’un ruban à mesurer et d’une règle, marquez les dispositions pour les pièces latérales (A), le dos (B), le bas (C), le panneau avant inférieur (D) et la longueur du panneau avant supérieur (E).

Assurez-vous de tenir compte du trait de scie (la largeur de la lame de scie) lors du dimensionnement de toutes les pièces. Utilisez une boussole pour marquer les rayons des passages de roue et les trous de poignée dans les pièces supérieures.

2Coupez les morceaux de contreplaqué. Coupez (A), (B), (C) et (D) à la bonne taille et coupez le pare-brise (E) à la longueur mais pas à la largeur. Effectuez les coupes droites avec une scie à table ou une scie circulaire et un guide ; utilisez une scie sauteuse pour faire les découpes circulaires.

Lorsque vous utilisez la scie sauteuse ou la scie circulaire, coupez avec le meilleur côté du contreplaqué (les faces extérieures du camion) vers le haut ; lors de la coupe avec une scie à table, coupez avec le meilleur côté vers le bas. Utilisez un bloc de ponçage pour aplatir et lisser les bords.

3Faire le pare-brise. Effectuez les coupes en biais aux coins des panneaux latéraux (A). Utilisez le premier que vous avez coupé pour marquer le second afin que les deux soient identiques. Ensuite, réglez la lame de la scie pour couper un angle de 75 degrés le long d’un long bord du pare-brise.

Effectuez la coupe, puis utilisez le coin coupé en angle sur (A) pour marquer la largeur du pare-brise (E), et coupez l’autre bord de (E) à 75 degrés de sorte qu’une fois le pare-brise monté, son bord supérieur soit aligné avec les panneaux latéraux du chariot (A).

4Coupez et percez les essieux 2 par 2. Coupez les deux essieux de 2 par 2 à 14 1/2 pouces de longueur. À chaque extrémité, faites des marques d’un coin à l’autre pour marquer les points centraux, puis percez des trous pilotes de 3/8 de pouce pour les tirefonds d’un demi-pouce.

5Assemblez les pièces. Appliquez de la colle le long d’un côté des essieux et alignez-les en position sous la pièce inférieure (C). Vérifiez leurs positions avec les pièces latérales (A) pour vous assurer qu’elles sont correctement centrées dans les zones du passage de roue.

Clouez à travers le bas dans les essieux avec des clous de finition 3d. Assurez-vous qu’ils sont correctement alignés avant d’enfoncer les clous. Ensuite, collez et clouez les côtés (A), le dos (B) et le panneau avant inférieur (D) au fond (C) et les uns aux autres dans les coins.

6Coupez et fixez les moulures. Vérifiez les mesures intérieures de la boîte pour les longueurs appropriées des rails intérieurs (G). Vérifiez ensuite les mesures extérieures de l’avant (D) et de l’arrière (B) pour les pare-chocs (H).

Coupez les moulures à la bonne taille, puis collez-les et clouez-les en place. Fixez toutes les têtes de clous avec un jeu de clous et remplissez les trous avec un composé de rebouchage en vinyle ou du mastic à bois.

7Mesurez et coupez le haut. Mesurez maintenant les dimensions en haut du camion pour le couvercle (F). Coupez le bord avant du couvercle à un angle de 75 degrés et utilisez une scie sauteuse pour faire le trou de 3 pouces au centre. Coupez ensuite le couvercle en deux morceaux. Utilisez une scie à métaux pour couper la charnière continue en deux.

8Fixez les morceaux de couvercle. Utilisez les pièces de charnière continues pour fixer chaque moitié du couvercle, en les centrant et en les fixant avec des vis d’un demi-pouce. Ajoutez des supports de couvercle à friction pour maintenir les couvercles ouverts.

9Poncer et finir. Poncez légèrement l’ensemble de l’unité, en suivant le grain de surface du contreplaqué avec du papier de verre fin. Dépoussiérez-le soigneusement. Ensuite, peignez le camion avec des peintures non toxiques. Ajoutez des rayures et des lettres en vinyle provenant d’un magasin d’art (sachez qu’elles peuvent se décoller, elles peuvent donc ne pas convenir aux très jeunes enfants).

Laissez sécher la peinture, puis ajoutez de petits morceaux de coupe-froid en vinyle de chaque côté des charnières pour éviter que les doigts des enfants ne soient pincés lorsque le couvercle est ouvert et fermé.

dixAjoutez les roues. Enfin, passez une vis tire-fond à travers chaque roue et deux rondelles, puis enfoncez-la dans les extrémités des essieux à l’aide d’une clé à molette (ou d’une clé à douille).