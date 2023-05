Comment construire un cadre mural pour une porte

Conseils d’experts sur la façon de construire un cadre mural pour une nouvelle porte à partir de montants de murs, de plaques et d’autres éléments de charpente en bois.

1Utilisez un fil à plomb pour transférer vos marques de plafond sur la plaque inférieure. Marquez ensuite l’emplacement des nouveaux goujons de coupe sur les plaques, à l’aide d’un crayon et d’une équerre. Mesurez 3 1/2 pouces plus loin des deux côtés pour marquer à nouveau, indiquant les bords intérieurs des goujons royaux. Coupez les montants du roi pour les adapter et clouez-les sur les plaques de chaque côté de la porte.

2À l’endroit où la porte ira, coupez la plaque à l’aide d’une scie alternative. Assurez-vous que les parties restantes de la plaque sont solidement fixées au sol.

3Clouez les nouveaux goujons royaux à la plaque (coupez-les pour un ajustement serré). Il est plus facile d’épingler le montant en place avec des clous 8d sur les bords avant et arrière avant de clouer chaque côté avec deux clous 10d. Assurez-vous que les montants sont d’aplomb avant de les clouer en haut.

4Coupez les goujons de coupe à la hauteur de l’ouverture brute de la porte et clouez-les aux goujons du roi avec des clous de 3 pouces espacés d’environ tous les 12 pouces en quinconce. Ensuite, clouez un en-tête plat 2 par 4 sur le dessus, en enfonçant deux clous 16d à chaque extrémité et dans le haut des coupe-bordures. Pour un support supplémentaire, vous pouvez doubler cet en-tête avec un autre 2-en-4 sur le dessus.

5Mesurez les goujons courts paralysés entre la tête et la plaque supérieure. Ils doivent être positionnés de manière à maintenir l’espacement typique des montants de 16 pouces d’un centre à l’autre.

6Couper à travers la plaque inférieure avec une scie à main. Retirez la pièce à l’intérieur de la porte et installez le cadre de la porte.

