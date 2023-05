Comment construire un cabanon en appentis

Plans, diagrammes et instructions étape par étape gratuits pour la construction d’un cabanon extérieur simple de 4 pieds sur 6 pieds. Instructions étape par étape, aussi!

Avez-vous rêvé d’un cabanon où vous pouvez ranger l’équipement de pelouse et de jardin, l’équipement de sport, le mobilier d’extérieur compact et divers outils et fournitures ? Lorsque vous recherchez un espace de rangement fonctionnel et discret, une remise en appentis est la solution idéale.

Comme son nom l’indique, la structure s’appuie simplement contre la maison ou le garage pour un soutien supplémentaire et fournit un havre de paix pour protéger l’équipement des éléments. Si vous avez des compétences et des outils de bricolage modérés, il s’agit d’un projet de week-end. Si vous décidez que c’est plus que ce que vous avez négocié, consultez ces kits de remise pratiques sur Amazon.

Conception de hangar de stockage

Étant donné que la remise est conçue pour être contiguë à une autre structure, la fondation n’a besoin que de patins traités sous pression, le toit incliné dans une seule direction pour évacuer l’eau et le mur arrière recouvert de contreplaqué CDX de 1/2 pouce, qui résiste à l’exposition indirecte à l’humidité. Voir Anatomie d’un cabanon extérieur ou d’une maisonnette pour en savoir plus sur la construction typique d’un cabanon.

Modifications de régime

Il n’est pas obligatoire que cette remise soit construite contre un mur, mais la structure est conçue pour tirer parti du mur pour plus de solidité. Donc, si vous le modifiez pour en faire un cabanon autoportant, vous devrez construire un mur à poteaux conventionnel à l’arrière et lui faire face avec le même type de revêtement en contreplaqué utilisé sur le reste du cabanon. Pour plus d’informations sur la façon de marquer, couper et fixer les montants de mur, voir Comment encadrer un mur intérieur (ignorez la partie sur le travail avec des cloisons sèches car vous utiliserez plutôt un revêtement extérieur T1-11).

Pour un cabanon autoportant, vous pouvez construire le cabanon sur une dalle de béton (voir Couler une dalle de béton) au lieu des patins et des solives de plancher traités sous pression ; cela se traduira en fait par une structure plus solide, plus permanente. Sinon, pour un abri autoportant, la fondation doit être construite sur des piliers en béton ou des semelles coulées (voir Coulage des semelles et des piliers en béton). Sachez que la construction sur des semelles augmentera la hauteur de la remise par rapport au sol.

Matériaux nécessaires

Pour construire le hangar illustré ici, vous aurez besoin de :

• 4×4 traités sous pression pour patins

• 2×4 traités sous pression pour les solives de plancher

• Contreplaqué à languette et rainure de 3/4 ″ pour le revêtement de sol

• 2x4s Pour les montants, linteaux, chevrons, cloueuses à plaque supérieure, etc.

• Revêtement en contreplaqué T1-11

• Contreplaqué CDX 1/2″ pour revêtement de toit

• Garniture de porte 1 × 3

• Fascia 1 × 4 et garniture de râteau

• Toiture en bardeaux d’asphalte, feutre de 15 livres, supports de charpente en métal, charnières et loquet de porte, divers clous galvanisés et vis extérieures, et peinture, teinture ou agent de conservation.

Construire le cabanon

La remise illustrée ici mesure 6 pieds de long sur 4 pieds de large. Vous pouvez facilement augmenter ses dimensions par incréments de 2 ou 4 pieds.

1 Pour construire la charpente du plancher de la remise, coupez deux 2 par 4 traités sous pression à une longueur de 6 pieds pour les solives de bordure. Positionnez ensuite six solives de plancher de 45 pouces de long entre les solives de bordure à 16 pouces au centre (à l’exception de la dernière, comme indiqué dans le détail des solives de plancher à droite). Fixez-les avec des clous 16d.

Coupez deux 4 par 4 traités sous pression à une longueur de 6 pieds pour les patins. Positionnez le cadre sur les patins et, lorsqu’il est d’équerre, clouez les solives de plancher aux patins.

Fixez un plancher de contreplaqué à rainure et languette de 3/4 de pouce sur le cadre.

2 Les murs du cabanon sont construits séparément puis élevés sur le cadre.

Commencez par le mur du fond, qui mesure 8 pieds de haut avec des plaques supérieure et inférieure de 6 pieds de long et quatre poteaux placés à 18 pouces au centre. Les sommets des poteaux muraux sont taillés en onglet à 18 degrés. Fixez le mur au cadre du plancher et calez-le temporairement.

Le mur avant a une plaque supérieure de 6 pieds de long et deux plaques inférieures de 1 pied de long, laissant de la place pour une porte de 4 pieds de large. Les quatre poteaux muraux mesurent 81 1/4 pouces de long; installez-les comme indiqué dans le détail de l’encadrement avant à gauche. Ensuite, installez les goujons de 73 pouces de long, puis fixez l’en-tête doublé de 51 pouces de long. Enfin, fixez les goujons infirmes de 6 1/4 pouces de long.

Soulevez le mur avant, fixez-le au sol et calez-le temporairement.

Les parois latérales ont des plaques supérieure et inférieure de 41 pouces de long et des montants de 81 1/4 pouces de haut. Soulevez-les, fixez-les au sol et calez-les temporairement si nécessaire. Lorsque toutes les sections de mur sont d’équerre, fixez-les aux coins avec des vis.

3 La charpente du toit se compose de quatre chevrons 2 par 4 coupés de manière à reposer sur les plaques supérieures des murs avant et arrière, comme indiqué dans le détail des chevrons à droite. Installez un goujon de pignon directement sur les goujons centraux des deux murs latéraux pour s’adapter entre le chevron d’extrémité et la plaque supérieure. Installez le sous-fascia puis le fascia aux extrémités avant des chevrons.

4 Positionner les morceaux de parement T1-11 à l’avant et sur les côtés de l’abri de manière à ce qu’ils affleurent le bas des solives de rive. Fixez le revêtement avec des clous galvanisés 8d espacés tous les 8 pouces.

Couvrez le mur arrière avec du contreplaqué CDX de 1/2 pouce du bas des solives de jante jusqu’au sommet des extrémités des chevrons.

5 Gainez les chevrons avec du contreplaqué CDX de 1/2 pouce; décaler les joints pour qu’aucun ne se retrouve sur un chevron. Clouez-les en place avec des clous 6d. Fixez la garniture de râteau pour couvrir les bords exposés du revêtement de toit et installez les larmiers. Déroulez le feutre de toiture de 15 livres et posez les bardeaux (voir Installation d’un toit en asphalte).

6 Construisez les portes à partir du revêtement T1-11, et coupez-les avec 1 par 3s. Ajoutez une garniture transversale au centre des deux portes et installez les loquets de porte. Utilisez des charnières à sangle pour fixer les portes.

