Comment collecter, stocker, filtrer et distribuer l’eau de pluie

Les barils de pluie et les systèmes de collecte d’eau de pluie font un retour élégant et fonctionnel en Amérique. Avec l’incertitude du changement climatique et les problèmes persistants de sécheresse qui sévissent dans de nombreuses régions du pays, capter et utiliser la pluie est un moyen pratique de conserver les ressources.

Principes de base de la collecte des eaux de pluie

L’eau de pluie collectée peut être utilisée pour l’arrosage des jardins et même pour des applications non potables telles que la chasse d’eau des toilettes. Qu’il s’agisse de compenser des factures d’eau élevées en été, de garder le jardin vert pendant les cycles de sécheresse ou simplement de réduire le fardeau des systèmes d’évacuation des eaux pluviales, il est logique de capter et d’utiliser la pluie autour de la maison.

La plupart des propriétaires utilisent l’eau municipale traitée pour boire, laver la vaisselle, cuisiner, se laver et arroser les cours. En fait, on estime que de 8% à 10% de l’eau utilisée annuellement par les Américains est déversée sur les jardins et les pelouses. Mais l’eau traitée est de plus en plus rare et chère, et ce n’est même pas la meilleure pour les plantes, en particulier les plantes indigènes, car elle peut contenir du fluor, du chlore et certaines impuretés. La pluie fournit l’eau la meilleure et la plus pure pour votre paysage.

Assembler un système de collecte et de stockage des eaux de pluie peut être aussi simple que d’installer un baril de pluie ou d’investir des milliers de dollars dans un système complexe de récupération, de filtration et de stockage des eaux de pluie. Indépendamment de la taille et de la complexité du système que vous souhaitez, comprendre les bases peut faciliter votre décision. Et, si vous avez l’intention de faire tout ou partie de l’assemblage, ces connaissances peuvent vous aider à concevoir un projet gérable.

La quantité de pluie que vous pouvez collecter dans un système de collecte des eaux pluviales est principalement déterminée par les précipitations dans votre région et la taille de votre toit. La règle de mesure acceptée consiste à déterminer les pieds cubes d’eau qui tomberont sur votre surface de collecte, puis à convertir les pieds cubes en gallons en divisant la moyenne mensuelle des précipitations par 12.

Une fois que vous avez ce nombre, multipliez-le simplement par les pieds carrés (largeur x longueur) du toit. L’équation ressemble à ceci :

Pouces de pluie ÷ 12 x pieds carrés d’espace de collecte = gallons d’eau

Ainsi, en mesurant la taille de la zone de collecte (la partie de votre toit qui s’écoulera dans votre conteneur de stockage) et en découvrant les précipitations moyennes mensuelles locales, vous pourrez déterminer la vitesse à laquelle vos conteneurs de stockage se rempliront.

Par exemple, Los Angeles reçoit en moyenne 0,72 pouce de pluie au mois d’avril. Avec une surface de collecte de 60 pieds sur 30 pieds (1 800 pieds carrés), un propriétaire de Los Angeles peut s’attendre à collecter environ 108 gallons en avril. Cependant, au cours du mois de juillet, lorsque les précipitations ne sont en moyenne que de 0,01 pouce, le même système collectera moins de 1 gallon d’eau. Avoir un système de stockage pouvant contenir plusieurs centaines de gallons d’eau peut aider ce propriétaire à traverser la saison sèche sans avoir à utiliser l’eau municipale.

Equipement pour la collecte des eaux pluviales

Un système complet de collecte des eaux de pluie se compose de plusieurs parties qui, ensemble, captent, déplacent et stockent l’eau. Le plus important d’entre eux est peut-être le système de collecte.

Heureusement, les maisons disposent déjà d’un système de récupération des eaux de pluie : le toit, les gouttières et les descentes pluviales. Tout aussi heureux est le fait que le raccordement à ce système est facile et abordable, c’est pourquoi la plupart des systèmes de collecte d’eau de pluie sont conçus pour capter l’eau qui tombe sur les toits. Bien sûr, l’eau de pluie peut également être récupérée dans d’autres zones, telles que les allées, les patios en plein air et d’autres surfaces non perméables.

Les conteneurs de stockage sont vraiment là où dépenser de l’argent compte dans un système de collecte d’eau de pluie. Plus vous souhaitez stocker d’eau, plus le système sera coûteux. Dans les zones arides où les précipitations sont faibles et la sécheresse courante, les grands systèmes de stockage qui peuvent inclure des réservoirs de stockage souterrains ou de grandes citernes peuvent être coûteux mais en valent la peine.

Si l’eau tombe souvent dans votre région, vous pourriez envisager un système plus petit pour répondre à vos besoins d’arrosage pendant les périodes de sécheresse occasionnelles.

L’esthétique joue également un rôle important dans la sélection. Si vous recherchez le look classique, vous pouvez facilement trouver des fûts de whisky d’occasion en ligne.

Assurez-vous que les dispositifs de collecte d’eau de pluie sont couverts et hermétiquement fermés. Cela aide à minimiser les populations de moustiques et à les empêcher de devenir un risque de noyade pour les jeunes enfants. En outre, attachez ou piquez fermement votre périphérique de stockage au sol afin qu’il ne tombe pas facilement. Un gallon d’eau pèse plus de 8 livres, donc même un baril de 55 gallons à moitié plein peut présenter un risque d’écrasement.

Si vous voulez que votre système dure, il doit être drainable pour l’hivernage. L’eau se dilate lorsqu’elle gèle – un hiver froid peut sonner le glas de votre baril de whisky. De même, méfiez-vous d’un périphérique de stockage qui ne vous permet pas de le nettoyer facilement. Même avec des tamis à mailles et des filtres, il y a de fortes chances que la saleté et les débris finissent par pénétrer dans votre conteneur. Le fait de pouvoir vider complètement l’unité de stockage permettra un nettoyage plus facile.

Filtrage et distribution des eaux pluviales

Avec un système de récupération d’eau de pluie, une fois que vous avez filtré l’eau dans le réservoir de stockage, il y a trois façons de l’évacuer : avec une pompe manuelle, une pompe électrique ou la gravité.

La plupart des réservoirs de stockage d’eau de pluie disponibles pour les propriétaires sont équipés d’un robinet de jardin standard près du fond du réservoir où vous pouvez rapidement brancher un tuyau d’arrosage (c’est l’option qui tire parti de la gravité pour fournir la pression nécessaire à l’arrosage).

Mais pour les grands systèmes d’irrigation ou les systèmes où la plupart de l’eau est stockée sous le niveau du sol, une pompe, manuelle ou électrique, est généralement nécessaire pour évacuer l’eau du réservoir de stockage.

Une pompe à main permet d’économiser de l’énergie (sauf pour le genre humain), tandis qu’une pompe électrique comprend des coûts de matériaux, d’installation et de fonctionnement. En revanche, une pompe électrique vous permettra d’arroser les plantes en hauteur ou suspendues sans effort.

Pour les systèmes de collecte de toit standard, les gouttières constituent la première partie de l’étape de transport. Presque tous les systèmes résidentiels dépendent de la gravité pour déplacer l’eau. Cela signifie qu’à partir du point où la pluie atterrit sur la surface de collecte jusqu’à l’endroit où elle se dépose dans le réservoir de stockage, l’eau doit s’écouler vers le bas.

L’endroit le plus courant pour puiser dans un système de gouttière conventionnel est au niveau des descentes pluviales. De là, l’eau peut être détournée directement dans un baril de pluie ou un conteneur de stockage. Vous pouvez soit couper le tuyau de descente existant et le fixer directement à un dispositif de filtrage, soit installer des déviateurs de tuyau de descente qui permettent un placement plus flexible du baril de pluie.

Une fois que le baril est plein, l’excès d’eau doit être dirigé vers le bas et loin de la maison, de sorte que le système doit s’adapter à cela. Un produit utile pour ce travail est un robinet de déviation de baril de pluie qui est conçu pour détourner l’excès d’eau lorsque le récipient est plein.

Comment nettoyez-vous les débris de l’eau de pluie que vous souhaitez utiliser pour arroser votre pelouse ou votre jardin ? Même si l’eau de pluie est relativement exempte de produits chimiques et de toxines lorsqu’elle quitte les nuages, elle peut être très sale au moment où elle arrive dans un récipient de stockage d’eau de pluie.

La poussière, les feuilles, les excréments d’oiseaux ou les insectes sur votre toit seront probablement emportés dans votre système de transport (les gouttières et les descentes pluviales) lors de la première forte tempête. Garder votre réservoir de stockage exempt de cette crasse est essentiel si vous souhaitez maximiser la pression de l’eau et la longévité du système d’eau de pluie.

Un simple tamis à mailles métalliques est idéal pour filtrer les gros débris, et un deuxième tamis fin à l’embouchure du réservoir de stockage aidera à garder les bestioles hors de votre approvisionnement en eau. Assurez-vous que les écrans filtrants sont facilement accessibles pour faciliter le nettoyage et l’entretien.