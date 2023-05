Comment choisir le bon pinceau

Si vous avez acheté des pinceaux dans un magasin de peinture ou un centre de rénovation, vous avez vu des dizaines de pinceaux empilés dans des bacs et suspendus à des crochets. Le choix est vaste. Et la fourchette de prix aussi. Cette brosse coûte 13 $ et celle-là coûte 75 cents. Quelle est la différence?

Avant d’opter pour un pinceau à prix réduit, considérez ceci : le pinceau que vous choisissez peut faire la différence entre un excellent travail de peinture et un désastre grumeleux et rempli de poils.

En ce qui concerne les pinceaux, vous en avez généralement pour votre argent.

Dans cet article, nous allons vous aider à comprendre les fondamentaux afin que vous puissiez faire le bon choix.

Poils naturels ou synthétiques

Si vous utilisez de la peinture alkyde ou une finition qui nécessite un diluant à peinture ou un solvant dans le processus de nettoyage, choisissez des pinceaux à poils naturels. Ils coûtent plus cher, mais ils appliquent la peinture plus facilement et uniformément.

Mais n’utilisez pas de poils naturels pour la peinture à base d’eau. Si vous appliquez de la peinture au latex ou une finition à base d’eau, choisissez des pinceaux à poils synthétiques – les poils naturels perdent leur intégrité lorsqu’ils sont mouillés, de la même manière que les cheveux deviennent sous la douche. Les brosses synthétiques sont la voie à suivre.

Mais sachez qu’il existe plus d’un type de brosse synthétique. Les deux principaux types de fibres sont le polyester et le nylon.

Pinceaux en polyester non seulement conservent leur forme dans l’eau, mais ils résistent également à l’humidité et à la chaleur.

Pinceaux en nylon ne s’useront pas aussi facilement, mais ils ne résisteront pas aussi bien lorsque la température grimpe.

Tailles de pinceaux

Les pinceaux sont vendus dans de nombreuses tailles, des pinceaux de détail minuscules aux pinceaux de 5 pouces (ou plus larges). Si vous peignez une pièce moyenne, tout ce dont vous avez besoin est un pinceau de 4 pouces avec un bord droit, un pinceau de 1 1/2 pouce pour les châssis et un pinceau de 2 pouces pour les garnitures.

Reconnaître la qualité du pinceau

Lors de l’achat de pinceaux, ne lésinez pas sur la qualité, car cela se verra dans les résultats. Recherchez de nombreuses longueurs différentes de poils qui sont fendus aux extrémités (cela permet au pinceau de retenir plus de peinture). Les poils doivent être bien emballés et fixés dans un manche en bois avec de l’époxy, pas de la colle.

Avant d’acheter, tenez le pinceau comme vous le feriez pour peindre. Assurez-vous que la brosse a un poids confortable et que la prise en main est agréable.

Ventilez ensuite les poils pour vous assurer qu’ils se répartissent uniformément sans espace.

Faites rebondir la pointe de la brosse contre une surface pour tester l’élasticité. Les poils élastiques sont bons.