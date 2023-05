Comment choisir la peinture de toiture en métal

Quelle est la bonne peinture pour peindre une toiture métallique ? Conseils d’experts sur la façon de choisir une peinture pour toiture métallique qui embellira et protégera votre toiture métallique. Comprend des informations sur les types de peinture de toit en métal et leur coût.

Les toits en métal ne sont pas aussi courants que les toits en bardeaux d’asphalte traditionnels, mais ils gagnent en popularité parmi les propriétaires qui souhaitent une toiture durable, durable et écoénergétique. Comme indiqué dans l’article Avantages et inconvénients de peindre une toiture en métal, un bon travail de peinture peut améliorer l’apparence et la valeur d’un toit en métal et prolonger sa durée de vie.

Mais choisir la bonne peinture pour un toit en métal peut être un défi, car de nombreux facteurs doivent être pris en compte. Certains types de peinture conviennent mieux à certains types de matériaux de toiture en métal. Le choix d’une mauvaise peinture peut entraîner une défaillance précoce ou même endommager la surface. Dans cet article, nous proposons des recommandations d’experts pour les types de peinture de toit en métal qui conviennent à des types particuliers de toiture en métal. Nous vous aiderons à naviguer dans le monde des peintures pour toitures métalliques et à choisir celle qui convient à votre maison.

Facteurs pour choisir la bonne peinture pour toiture métallique

Le choix de la meilleure peinture pour votre toit en métal dépendra d’un certain nombre de facteurs. Vous devez prendre en considération :

Le but de la peinture c’est tres important. Est-ce destiné à protéger le toit ou à améliorer son apparence ? Si l’objectif est de protéger le toit, une peinture durable et résistante aux intempéries comme le polyester ou le silicone (voir ci-dessous) doit être utilisée. Le matériau de toiture en métal devra être compatible avec la peinture. Différents matériaux de toiture en métal ont des propriétés différentes, telles que la résistance à la rouille et la douceur, qui peuvent affecter les performances de la peinture. Par exemple, les toits en aluminium et en acier galvanisé nécessitent des types de peinture différents de ceux des toits en cuivre. Le climat de votre région fait une grande différence. Lorsque les conditions météorologiques sont difficiles, avec des vents violents ou des températures extrêmes, vous aurez besoin d’une peinture ou d’un revêtement de toit très durable. La couleur de la peinture affectera la performance du toit. Les couleurs plus claires reflètent la lumière du soleil, ce qui peut aider à garder votre maison plus fraîche en été, tandis que les couleurs plus foncées absorbent la chaleur, rendant votre maison plus chaude, provoquant un gain de chaleur à l’intérieur de la maison. De plus, les tons sombres peuvent provoquer l’expansion et la contraction du toit, entraînant des fissures ou d’autres dommages. La teneur en solides de peinture fait référence à la quantité de peinture qui reste sur votre toit après qu’il ait séché. Une teneur élevée en solides indique que la peinture a une concentration élevée de solides (c’est-à-dire de pigments, de liants et d’additifs) par rapport aux solvants, ce qui rend la peinture plus épaisse et plus durable. La peinture à haute teneur en solides adhère à la surface, offrant une meilleure protection et durabilité. Pour déterminer si une peinture de toit en métal a une teneur élevée en solides, consultez les spécifications du fabricant ou consultez un revendeur de peinture. Le coût de la peinture est presque toujours une considération. Vous n’avez pas nécessairement besoin d’opter pour le type le plus cher dans toutes les situations car, bien que les peintures coûteuses aient tendance à offrir une meilleure protection, elles peuvent être exagérées pour certains toits. Là encore, n’achetez pas de peinture bon marché – vous ne voudrez pas passer par la main-d’œuvre et le coût de la peinture de votre toit dans un proche avenir. Il y a de fortes chances qu’une peinture bon marché n’offre pas le même niveau de protection et de durabilité qu’une peinture de qualité supérieure. Le coût est généralement étroitement lié à la qualité. Demandez à votre revendeur de peinture des recommandations qui offrent une bonne valeur en termes de performances et de coût.

Types et coût de la peinture de toit en métal

Lorsque vous choisissez une peinture pour un toit en métal, choisissez une peinture de haute qualité qui, en plus d’avoir une teneur élevée en solides, est spécialement conçue pour fournir une protection durable contre la pluie, la neige et les rayons UV, et résistera à la décoloration, au farinage. , et d’autres formes d’altération. Voici les peintures de toit en métal les plus courantes et leurs coûts approximatifs :

Peinture acrylique est la peinture la plus courante pour les toitures métalliques. Parce qu’il est à base d’eau, il sèche rapidement, est relativement facile à appliquer et se nettoie à l’eau. En termes de coût, la peinture acrylique est l’option la moins chère, à partir de 20 $ pour 40 $ par gallon. Peinture polyester est plus durable que la peinture acrylique – elle est souvent utilisée pour les toits métalliques commerciaux. Il s’agit d’une peinture à base de solvant qui peut résister aux intempéries et qui résiste à la décoloration et au farinage. La peinture polyester coûte généralement de 50 $ pour 100 $ par gallon. peinture silicone, l’option la plus durable pour les toits métalliques, durera des décennies. Il résiste à la décoloration, au farinage, à la corrosion, aux fissures et aux dommages similaires. L’option la plus chère, la peinture à haute teneur en silicone, peut couler de 100 $ pour 200 $ par gallon.

Les peintures à base d’huile ou à base d’alkyde ne sont généralement pas utilisées sur les toits métalliques car elles ont tendance à se fissurer et à s’écailler, et n’offrent pas la même durabilité et la même résistance aux intempéries que les autres peintures pour toits métalliques. Ils sont également plus difficiles à travailler et peuvent émettre de fortes fumées lors de l’application.

Les apprêts sont-ils nécessaires pour les peintures de toit en métal ?

En résumé

Lorsque vous choisissez une peinture pour votre toit en métal, tenez compte du type de métal, de la couleur, de la qualité, de la teneur en solides et du coût. Avec ces facteurs à l’esprit, vous serez en mesure de choisir une peinture qui offre une excellente protection et durabilité pour votre toiture métallique.

Avons-nous répondu à toutes vos questions sur les avantages et les inconvénients de peindre des toitures métalliques ? Veuillez consulter la « Conversation » au bas de la page si vous souhaitez approfondir ce sujet.