Comment choisir la bonne taille de fournaise pour votre maison

Le choix de la fournaise de la bonne taille pour votre maison est crucial pour son efficacité énergétique.

La taille de la fournaise d’une maison est essentielle pour un chauffage efficace. Un système trop volumineux gaspille de l’énergie lorsqu’il se réchauffe et se refroidit, car il s’éteint et s’allume en continu, et une fournaise trop grande nécessite souvent des conduits inutilement volumineux, ce qui peut également compromettre les économies d’énergie. D’un autre côté, une fournaise trop petite ne réchauffera pas la maison les jours très froids. Un système correctement dimensionné est conçu aussi près que possible des besoins de la maison ; les jours les plus froids de l’année, il doit fonctionner presque en continu.

Capacité d’entrée et de sortie du four

La taille d’un système de chauffage est mesurée par sa capacité d’entrée ou de sortie en BTU par heure, selon le fabricant. Un BTU (British Thermal Unit) est égal à la quantité de chaleur nécessaire pour élever 1 livre d’eau de 1 degré F. (voir Qu’est-ce qu’un BTU ?). La capacité d’entrée fait référence à la quantité de gaz brûlé sans tenir compte du pourcentage de chaleur perdue par le conduit de fumée. La capacité de sortie (ou « capot ») fait référence à la chaleur totale utilisable générée. Lorsque vous vérifiez les cotes BTU, assurez-vous de savoir clairement s’il s’agit d’entrée ou de sortie.

Dimensionnement d’une fournaise par note BTU

La plupart des fabricants produisent plusieurs tailles de chaque modèle de four : par exemple, des capacités d’entrée de 40 000, 50 000, 60 000, 80 000 et 100 000 BTU. Choisir la bonne taille et le bon type de fournaise est le travail d’un entrepreneur ou d’un revendeur qualifié en climatisation centrale. La taille appropriée doit être basée sur des calculs de perte d’énergie calculés à partir de la taille de votre maison, des surfaces de fenêtres, des niveaux d’isolation et des caractéristiques connexes.

Un entrepreneur en chauffage qualifié utilisera généralement un manuel tel que le manuel J de l’Air Conditioning Contractors of America pour dimensionner correctement une unité. Si votre entrepreneur ne calcule pas correctement les pertes d’énergie, considérez cela comme un signal d’alarme.

Méfiez-vous de dimensionner une unité simplement sur la superficie en pieds carrés de votre maison. Sachez également que vous ne pouvez pas simplement remplacer une ancienne fournaise par une nouvelle à haut rendement de la même taille, à moins que vous ne correspondiez aux capacités de sortie. Les fournaises à haut rendement ont souvent des capacités d’entrée plus petites que leurs prédécesseurs inefficaces car elles génèrent plus de chaleur utilisable.

