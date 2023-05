Comment choisir et planter une haie

Les haies sont des murs vivants. Formés d’arbustes ou de petits arbres, ils peuvent être utilisés pour bloquer les vues, délimiter les limites, créer des salons de jardin ou servir de toile de fond à d’autres plantations. Selon les plantes que vous choisissez, les haies peuvent être formelles avec une masse de feuillage vert ou sauvagement exubérantes et couvertes de fleurs.

Le feuillage, qu’il soit fleuri ou non, définit les haies. Les plantes qui font de bonnes haies ont des branches rapprochées avec beaucoup de feuilles qui commencent au niveau du sol et continuent jusqu’au sommet de la plante.

La plupart des haies sont persistantes. Si cela ne vous dérange pas ou si vous voulez réellement des branches nues ou un dépérissement complet en hiver, vous pouvez trouver de bonnes plantes de haie à feuilles caduques.

Les haies se divisent en trois catégories : formelles, semi-formelles et informelles. Chacun a sa place dans la conception du jardin et chacun a ses propres exigences en matière d’élagage et de palissage.

Haies formelles

Les haies formelles sont les périmètres soigneusement taillés et de forme symétrique auxquels la plupart des gens pensent en premier lorsqu’ils entendent le mot « haie ». Ces haies sont créées à partir d’une seule espèce ou variété avec un port dense de petites feuilles. Ils peuvent aller de seulement un pied de haut à bien plus de 6 pieds de haut. L’impression générale est celle d’un solide bloc de verdure plutôt que d’une seule plante.

Buis (Buis) est la plante classique pour une haie formelle, mais d’autres choix incluent l’épine-vinette (Berbéris), pruche (Tsuga), houx (Chêne vert) et l’if (Taxe). Le bambou peut également être un choix formel de haie, mais vous devrez acheter une variété agglomérante et bien la contrôler.

Haies semi-formelles

Les haies semi-formelles sont aussi généralement composées d’une seule espèce ou variété de plante. La différence est que les feuilles sont généralement plus grandes et se distinguent comme des individus plutôt que comme une masse, et la forme générale de la plante est un peu moins rigide. laurier anglais (Prunus laurocerasus), épine de feu (Pyracantha), et Photinia sont tous de bons choix.

Haies informelles

Plutôt que d’avoir une forme rigide et géométrique, les haies informelles sont décontractées, créant une barrière qui peut passer de haute à courte et de large à étroite. Ce style fonctionne bien dans les jardins naturels et de cottage, en mettant l’accent sur la forme lâche et un mélange de plantes. En fait, mélanger un certain nombre de plantes de haie différentes est un bon moyen de créer une haie informelle – un bon choix pour les plantes à fleurs, car elles peuvent être taillées et façonnées de manière à ne pas inhiber la production de fleurs.

De petites haies informelles peuvent être créées à partir de lavande (lavande) ou santoline ; les haies informelles moyennes peuvent être constituées de genévriers ou de weigela; les haies plus hautes peuvent être composées de lauriers-roses (Nerium laurier-rose), osmanthus ou photinia.

Considérations d’achat de couverture

Parce que les haies sont cultivées à partir d’arbustes ou d’arbres, vous les trouverez vendues comme des plantes à racines nues, comme des plantes en boules et burplapées (ou b-and-b), avec leurs racines entourées de terre et enveloppées dans de la toile de jute ou des mailles, ou dans des conteneurs. Les deux premiers sont généralement vendus à la fin de l’automne et au début du printemps ; plantez-les dès que vous les achetez.

Gardez à l’esprit que si la combinaison des racines et du sol qui forment les boules des plantes b-and-b peut être lourde, les racines elles-mêmes sont délicates. Manipulez ces plantes avec précaution lorsque vous les déplacez. Les plantes en conteneurs peuvent être sorties à tout moment où le sol peut être travaillé, mais essayez d’éviter de planter pendant la chaleur du jour ou pendant une vague de chaleur pour éviter de stresser la plante.

Choisissez des plantes avec des tiges fortes et de bons systèmes racinaires. Pour les plantes b-and-b, dont les racines ne sont pas visibles, assurez-vous que les racines ne sont pas exposées et que la motte est ferme et humide. Les plantes en pot ne doivent pas être liées aux racines ni trop longues.

Bases de la plantation de haies

Lorsque vous plantez une haie, vous plantez plusieurs plantes. L’une des considérations les plus importantes est de savoir à quelle distance les espacer. Trop près et les plantes matures seront emmêlées et ne pousseront pas bien. Trop éloignés et vous aurez des lacunes. La règle d’or est de planter légèrement plus près que vous ne le feriez normalement. Par exemple, si vous plantez normalement à 3 pieds de distance, plantez plutôt à 1 à 2 pieds de distance. Si l’espacement est normalement de 6 pieds, optez pour 4 pieds.

Commencez par un trou deux fois plus large que les racines de la plante et légèrement moins profond que le système racinaire. Effilez légèrement les côtés du trou vers l’extérieur au fond, puis creusez plus profondément autour des bords au fond du trou pour permettre aux racines de pousser vers le bas et pour empêcher le sol de se déposer. Façonnez le sol au centre du trou en un cône arrondi, qui servira de base à la plante.

Faire tremper une plante à racines nues dans l’eau pendant quatre heures avant la plantation. Placez la plante de manière à ce que le haut de la motte soit légèrement au-dessus du sol environnant. Répartissez les racines sur le cône et vers le bas. Maintenez la plante en place, puis commencez à remplir le trou avec la terre que vous avez retirée. Assurez-vous que le sol est bien en place lorsque vous remplissez l’espace.

Lorsque le sol est à environ 4 pouces du haut, ajoutez de l’eau pour régler le sol en place. Si la plante commence à s’installer, ajoutez plus de terre en dessous jusqu’à ce qu’elle soit à nouveau à la bonne hauteur au-dessus du sol. Terminer le remplissage avec de la terre, puis arroser à nouveau. Ne pas trop arroser; le sol doit être humide mais pas détrempé.

Tailler et tailler les haies

Toutes les haies nécessiteront une taille pour éliminer le bois mort et malade et les branches capricieuses. En dehors de cela, le style de haie et les plantes elles-mêmes déterminent la façon dont vous taillez pour façonner la haie.

Pour une haie formelle, taillez les plantes à feuilles caduques à environ la moitié de leur taille à l’automne, pour favoriser la croissance dans la partie inférieure de la plante. Les conifères à croissance rapide avec de larges feuilles peuvent également être taillés à ce moment, mais pas aussi sévèrement. Les conifères à petites feuilles n’ont pas besoin d’être coupés mais peuvent être façonnés en pinçant ou en enlevant les branches qui poussent hors des limites.

Une fois établies, les haies formelles doivent être taillées pendant leur croissance au printemps. Les plantes n’ont pas besoin d’être coupées individuellement. Au lieu de cela, cisaillez les côtés et le dessus avec des taille-haies ou un taille-haie pour créer la forme finale souhaitée.

Les formes courantes sont rectangulaires, en forme de cône ou arrondies. Dans tous les cas, effilez les côtés pour qu’ils soient plus larges en bas qu’en haut. Cela permettra au soleil d’atteindre les branches inférieures et les empêchera de s’éclaircir. Les plantes à croissance rapide devront peut-être être taillées à nouveau avant le milieu de l’été, et vous voudrez toujours supprimer toutes les branches rebelles.

Les haies semi-formelles sont taillées en même temps que les haies formelles. Le cisaillement n’est pas bon pour ces plantes car il laissera des endroits dénudés et des coupures exposées. Utilisez plutôt un sécateur pour couper des branches individuelles.

Les haies informelles n’ont pas besoin d’être taillées après la plantation ; au lieu de cela, pincez périodiquement les pointes pour garder les plantes touffues. Vous devrez peut-être continuer à pincer la deuxième année également. Au-delà de cela, taillez au besoin, en suivant les recommandations régulières pour les plantes individuelles.