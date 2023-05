Comment choisir et acheter des roses

Vous pouvez trouver des roses disponibles dans des conteneurs tout au long de l’année, mais la plupart des producteurs recommandent d’acheter et de planter des roses lorsqu’elles sont en dormance, en hiver ou au début du printemps. C’est alors que vous trouverez des roses à racines nues, qui coûtent généralement moins cher et s’enracinent beaucoup plus rapidement, bien que vous ne puissiez pas voir les fleurs réelles. Vous devrez planter des rosiers à racines nues avant le début de la saison de croissance. Les rosiers en conteneurs peuvent être plantés à tout moment, bien qu’il soit préférable d’éviter les périodes de chaleur ou de froid extrêmes.

Conseils d’achat généraux Rose

L’achat de roses disponibles dans votre pépinière locale garantira généralement que les plantes se porteront bien dans votre climat (les chaînes de magasins nationales ont tendance à ne pas se spécialiser par zone dans leurs sélections). Il existe également de nombreux fournisseurs de vente par correspondance et Internet réputés qui proposeront des roses plus inhabituelles ou difficiles à localiser.

Les roses anciennes, les roses d’espèces et les roses miniatures sont presque toujours cultivées à partir de leurs propres racines. Les roses modernes, cependant, sont généralement greffées sur un porte-greffe standard. C’est ce qu’on appelle les roses bourgeonnées. Les deux poussent bien. Les roses à racines propres peuvent être un meilleur choix si votre plante est tuée au sol par le gel hivernal, car les roses bourgeonnées repousseront à partir du porte-greffe. Le problème peut être évité par une bonne protection hivernale (voir Prendre soin des roses).

Lorsque vous achetez des roses à racines nues, recherchez des plantes avec de nombreuses cannes vertes épaisses, un grand groupe de racines et une union de bourgeons d’apparence forte (l’endroit sur le tronc où la rose a été greffée sur le porte-greffe, généralement une bosse enflée) . Évitez les plantes aux racines desséchées ou faibles et aux cannes ratatinées, ou celles qui commencent à fleurir.

Les roses dans des conteneurs doivent avoir une forte croissance et une motte ferme sans racines dépassant du conteneur. Ils devraient également être dans au moins un récipient de 5 gallons; sinon, les racines ont probablement été coupées lorsque la rose a été mise en pot et la plante ne sera pas aussi forte.

Vous pouvez également trouver des notes sur vos roses. Pour les roses qui ont été greffées sur un porte-greffe ou écussonnées, les grades sont 1, 1 1/2 et 2. Les roses de grade 1 sont les meilleures. Les roses de grade 2 sont souvent faibles. Les roses cultivées sur leurs propres stocks, qui sont généralement plus petites que les roses bourgeonnées, sont classées 3X, 2X et 1X; recherchez des roses classées 3X.

Les étiquettes peuvent indiquer que la rose a remporté un prix All-America Rose Selections (www.rose.org). Ces roses ont été cultivées dans des jardins d’essai à travers les États-Unis par des membres de l’AARS, une organisation à but non lucratif de producteurs. Les meilleurs reçoivent ces récompenses.

Une autre source d’information sur les roses est l’American Rose Society (www.ars.org), un établissement d’enseignement qui évalue les roses après les avoir cultivées dans des jardins d’essai. Cependant, toutes les roses ne sont pas incluses, et certaines roses peuvent ne pas gagner très bien dans certains endroits, mais ne sont pas idéales pour tous les climats. Utilisez les recommandations comme lignes directrices, mais n’excluez pas nécessairement une rose car elle pourrait être idéale pour votre jardin.

Comment identifier et choisir les roses

Toutes les roses ont les mêmes besoins fondamentaux. Mais toutes les roses ne sont pas identiques. Certains se tiennent droits, d’autres ont tendance à être plus souples, d’autres encore grimpent ou s’étalent.

La taille de la plante peut varier de 2 pieds à plus de 20 pieds. Les types de fleurs varient également, certaines plantes arborant la rose du fleuriste classique, d’autres une forme de coupe ou de rosette, et d’autres encore des pétales plats et quelque peu clairsemés. Les fleurs peuvent s’asseoir seules sur une tige ou faire partie d’un grand groupe de fleurs.

Une autre différence importante est la saison de floraison. Certaines roses fleurissent abondamment au printemps, puis ne se fanent que pour le reste de la saison de croissance. D’autres, connus sous le nom de bloomers répétés, peuvent ne pas être aussi complets lors de la première floraison, mais continueront à produire des fleurs tout au long de l’été jusqu’à l’automne.

Trouver le type de rose que vous souhaitez, c’est connaître les caractéristiques générales des différentes catégories de roses et les termes descriptifs utilisés pour les fleurs de roses.

Les fleurs de rose sont définies par le nombre de pétales et si la fleur apparaît plate, comme on le trouve sur de nombreuses espèces de roses; est en forme de coupe, typique des roses David Austin ; ou a de longs bourgeons pointus qui s’ouvrent autour d’un centre élevé, comme on en trouve sur les roses hybrides de thé et les grandifloras.

Une seule rose a moins de 12 pétales. Une rose semi-double a entre 12 et 16 pétales. Une rose double a entre 17 et 25 pétales. Une rose complète a entre 26 et 40 pétales. Les roses très complètes ont au moins 41 pétales, et certaines peuvent avoir plus de 150 pétales.

Roses Modernes

Ce sont les roses les plus couramment disponibles. Le terme fait référence à toute rose qui a été introduite après 1867, l’année qui a vu le début de la rose thé hybride. Aujourd’hui, le moderne comprend tout, des couvre-sol aux grimpeurs.

Thés hybrides (montré à droite) sont les classiques de la roseraie et de la renommée des fleuristes. Les plantes sont raides et droites, généralement entre 2 et 6 pieds de haut. Les fleurs commencent comme des bourgeons serrés avec un centre haut et pointu, puis s’ouvrent.

Les thés hybrides fleurissent généralement tout au long de la saison de croissance, avec une seule floraison par tige. Parce qu’ils ont peu de feuillage sur la partie inférieure de la plante, les jardiniers utilisent souvent des annuelles et des vivaces à faible croissance pour remplir l’espace. Il existe des centaines de thés hybrides parmi lesquels choisir, mais certains favoris familiers incluent Double Delight, Mr. Lincoln et Peace.

Grandiflores (montré ci-dessous à droite) sont similaires aux thés hybrides en apparence, mais ils sont plus grands, atteignant jusqu’à 10 pieds de haut. Ils diffèrent également des roses de thé hybrides en ce qu’ils ont tendance à produire des grappes de fleurs au bout de leurs tiges. Queen Elizabeth et Tournament of Roses sont de parfaits exemples de grandifloras.

Comme les grandiflores, floribundas produire des grappes de fleurs tout au long de l’été. Les plantes elles-mêmes sont plus petites, allant de 2 à 4 pieds de haut, et les fleurs ont également tendance à être plus petites. Iceberg est l’un des plus grands floribundas et est un bon choix pour le long d’une clôture ou d’un mur, tandis que French Lace s’épanouira dans un pot. Les polyanthas, comme China Doll et Margo Koster, sont encore plus petits, ne dépassant généralement pas 2 pieds de haut, avec de grandes pulvérisations de petites fleurs.

D’autres roses paysagères comprennent rosiers buissons, qui comprennent des rosiers musqués hybrides tels que Cornelia et Kathleen, qui poussent bien à l’ombre partielle, et les rosiers arbustes rustiques, en particulier les hybrides Buck tels que Earth Song et Prairie Sunset, qui ont été développés pour les hivers froids du Midwest, Canada, et les Rocheuses. La plupart fleurissent continuellement et résistent aux maladies. Leurs schémas de croissance varient : certains sont très dressés, d’autres sont plus lâches et feuillus, tandis que d’autres encore grimpent.

Les autres roses populaires incluses dans cette catégorie sont les roses nommées ou roses de marque. Ce sont de nouvelles « familles » de roses aux caractéristiques spécifiques. Les roses de marque déposée incluent les roses anglaises David Austin, telles que Abraham Darby et Graham Thomas, qui combinent des couleurs modernes avec une floraison répétée, une forme de rose ancienne et un parfum puissant.

Les roses Generosa, dont Florence Delattre, sont similaires aux roses David Austin. D’autres familles incluent les roses romantiques telles que Marie Curie qui combinent des couleurs contemporaines avec des fleurs similaires à celles des thés hybrides, et les roses de la Renaissance, qui ressemblent à des floribundas et sont des fleurs fortes, résistantes aux maladies et vigoureuses.

Sont également incluses dans le groupement des roses modernes les plantes cultivées dans un but précis. Ceux-ci incluent le grimpeurs (illustré ci-dessous à droite), qui ont des cannes naturellement longues et robustes qui peuvent être attachées à un support. Certains sont des grimpeurs naturels, tels que Blaze et Joseph’s Coat, qui ont généralement de plus grandes fleurs.

D’autres grimpeurs sont des ramifications génétiques de rosiers buissons, comme Climbing Cecile Brunner et Climbing Iceberg, et ont les mêmes fleurs que leurs parents.

Rosiers couvre-sol ont été élevés pour atteindre seulement 2 à 2 1/2 pieds de haut tout en s’étendant de 3 1/2 pieds à 6 pieds ou plus. Ils sont généralement rustiques, avec des fleurs abondantes du printemps à l’automne. Les séries Flower Carpet et Meidiland sont probablement les rosiers couvre-sol les plus connus.

Roses miniatures sont de minuscules versions (1 à 1 1/2 pieds) de leurs parents hybrides de thé ou de floribunda. Ils sont idéaux à l’extérieur dans des conteneurs, des rocailles et à l’avant des bordures, et ils se portent également bien à l’intérieur. Leurs noms, tels que Child’s Play et Cupcake, indiquent souvent leur petite taille. Une ramification de ceux-ci sont les minis, de minuscules roses dans des pots de 2 à 4 pouces qui sont vendues en fleurs. Même ceux-ci, cependant, peuvent être transplantés avec succès à l’extérieur, même s’ils ne seront jamais gros.

Rosiers anciens

Les roses anciennes sont officiellement celles introduites avant 1867, mais quelques nouvelles variétés apparentées ont également trouvé leur place dans cette catégorie. Les roses anciennes couvrent toute la gamme des arbustes aux plantes grimpantes et varient dans leur résistance aux maladies et leur tolérance au froid. La plupart ne fleurissent qu’au printemps, mais elles sont toutes réputées pour leur parfum fort et sucré.

Parmi les roses anciennes les plus célèbres figurent les Rosiers d’Alba, descendant de la rose symbole de la maison d’York en Angleterre. D’autres roses anciennes familières incluent les roses de chou (centifolia), Roses de Chine (illustré à droite), et roses de Damasqui servent à fabriquer du parfum.

Les roses thé originales sont des roses anciennes. Roses Bourbon; roses perpétuelles hybrides; les roses de mousse, les roses de noisette et les roses de Portland entrent dans cette catégorie.

Espèces Roses et hybrides de roses sauvages

Ce sont les roses sauvages – des roses très anciennes qui ont poussé naturellement bien avant le début des programmes de sélection – et leurs descendants. Les espèces de roses comprennent à la fois les roses arbustives et les plantes grimpantes; beaucoup sont à la fois robustes et résistants au froid.

Certaines des espèces de roses les plus facilement disponibles sont R.banksiaela rose de Lady Banks, une plante grimpante populaire pouvant atteindre 20 pieds ou plus et résistante aux maladies; R. eglanteriaconnue sous le nom de bruyère douce ou églantine et connue pour son parfum de pommes vertes; R. x harisonii, la rose jaune de Harrison, un arbuste à feuilles caduques qui a été planté dans le Gold Country de Californie et que l’on peut encore y trouver aujourd’hui ; et R. rugosa, une floraison parfumée avec des hanches distinctives qui est très résistante et robuste. Les roses Rugosa sont souvent utilisées pour prévenir l’érosion sur les pentes.