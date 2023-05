Comment choisir et acheter des peintures de maison de qualité supérieure

Conseils d’experts sur l’achat de peintures de maison de qualité, y compris comment choisir les peintures, le latex par rapport à l’huile, les indicateurs de qualité de la peinture et l’estimation des quantités.

Que vous le fassiez vous-même ou que vous engagiez un professionnel, la peinture implique un sérieux engagement de temps, d’argent et d’efforts. Vous voulez bien faire les choses du premier coup pour ne pas être de retour sur les échelles dans quelques années. L’une des décisions les plus importantes que vous aurez à prendre est de choisir et d’acheter une peinture de qualité.

Une peinture de qualité supérieure vous aidera à garantir que votre nouveau travail de peinture sera beau et durera longtemps. Cet article vous aidera à acheter de la peinture de qualité.

Peinture au latex ou à l’huile/alkyde ?

Lors du choix de la peinture de maison, la question la plus déroutante pour les propriétaires est souvent de savoir s’il faut choisir une peinture au latex ou à l’huile/alkyde.

Cette confusion est ancrée dans l’histoire. Pendant des années, les peintres ont choisi des peintures à base de solvant (huile et alkyde) pour les boiseries, les garnitures et certaines surfaces intérieures et la plupart des surfaces extérieures, car les peintures à base de solvant coulent uniformément, ont d’excellentes caractéristiques de nivellement, adhèrent bien aux surfaces mal préparées et offrent un finition coque dure. De plus, les alkydes d’extérieur fonctionnent bien dans les climats sous le point de congélation.

Mais maintenant, les lois étatiques et fédérales sur la qualité de l’air ont restreint l’utilisation de solvants dans les peintures à l’huile/alkyde. Malheureusement, un gallon de peinture à base de solvant contient environ 2 litres d’essence minérale. Ces solvants s’évaporent dans l’air sous forme de composés organiques volatils (COV), provoquant une pollution.

Les directives d’aujourd’hui affectent considérablement la composition des peintures à base de solvants. De manière générale, les peintures à base de solvants conformes à ces directives n’ont aucun avantage par rapport aux peintures à base d’eau. En fait, ils sèchent plus lentement, sont plus difficiles à appliquer et coûtent plus cher. Bien que les peintures à base d’eau contiennent divers niveaux de solvants réglementés (dans un latex « modifié à l’alkyde », jusqu’à 1 pinte de solvant par gallon), les niveaux de solvant dans toutes les peintures à base d’eau sont bien en deçà des limites.

Ces nouvelles réglementations sont une bonne nouvelle pour la plupart des gens et pour l’environnement. Les contraintes environnementales ont imposé une meilleure technologie que jamais auparavant, et les nouvelles finitions à base d’eau sont plus variées et exceptionnelles qu’il y a cinq ans. Un latex acrylique de bonne qualité a une bien meilleure rétention de la brillance et une résistance à la décoloration qu’un alkyde. Les teintes pâles donnent de bons résultats sur les revêtements en aluminium ou en vinyle (les couleurs plus foncées absorbent davantage la chaleur et la chaleur peut déformer le revêtement).

Le seul endroit qui reste vraiment aux alkydes est la garniture, la porte d’entrée et peut-être les fenêtres. S’il y a une ancienne couche de peinture à l’huile/alkyde et que la finition s’écaille ou est mal préparée, il peut être judicieux de rechercher une peinture à l’huile/alkyde conforme à la réglementation.

Conclusion : La peinture au latex peut devenir votre seul choix lorsque vous cherchez à acheter de la peinture de qualité.

Types de peinture au latex

Les peintures au latex diffèrent considérablement. Bien que les premières peintures au latex aient été nommées d’après leur base de caoutchouc synthétique « latex », le caoutchouc synthétique n’est plus utilisé. Désormais, le terme « latex » englobe toutes les peintures à base d’eau. Mais dans cette catégorie, vous avez le choix, notamment le vinyle-acrylique, le 100% acrylique et le latex modifié à l’alkyde.

Le latex vinyle-acrylique coûte le moins cher et fait un travail équitable pour la plupart des murs intérieurs. Les peintures intérieures hautes performances ont des formules 100% acryliques. Cela signifie une meilleure rétention de la couleur, une meilleure adhérence et, dans le cas des émaux, un meilleur brillant que les vinyl-acryliques.

Les peintures extérieures de haute qualité ont des formules 100 % acrylique ou au latex modifié à l’alkyde. Les deux offrent d’excellents résultats. Si le revêtement a déjà été peint avec un alkyde ou est farinant, envisagez d’utiliser un latex modifié à l’alkyde, qui pénètre mieux et ancre le revêtement sur une surface crayeuse.

Peintures alkydes et émail

Les fabricants vendent des peintures alkydes en émail et ce qu’on appelle le plus souvent de la peinture domestique.

L’émail, disponible dans une grande variété de couleurs prêtes à mélanger, peut être utilisé sur tout type de surface, mais convient particulièrement aux zones très fréquentées qui nécessitent une finition dure et non poreuse, comme les portes et les moulures.

La peinture de maison est plus polyvalente que l’émail mais aussi plus problématique. Sa teneur en COV en fait un meilleur candidat pour la peinture extérieure, bien que plusieurs États l’aient interdit en raison des réglementations sur la qualité de l’air. Dans les États où il est disponible, il n’est généralement disponible qu’en bidons d’un litre, ce qui signifie qu’il s’agit d’un choix coûteux pour le revêtement.

La peinture alkyde est plus performante que la peinture au latex pour les surfaces brillantes ou sur lesquelles le latex a du mal à adhérer. De plus, les alkydes sèchent plus lentement que le latex, ce qui laisse le temps aux marques au pinceau et au rouleau de se lisser. Cependant, cela signifie également que la peinture appliquée trop épaisse s’affaissera.

Comprendre la qualité de la peinture

La peinture se compose principalement d’un mélange de pigment, de résine et d’un support. Le dioxyde de titane est le principal pigment blanc. Le revendeur ajoute des quantités relativement faibles d’autres pigments pour teinter la couleur. La résine fait adhérer la peinture à une surface. Un support est le liquide d’évaporation ajouté pour diluer le mélange afin que vous puissiez le brosser ou le rouler – de l’eau pour les peintures au latex ou un solvant tel que l’huile de lin ou de soja pour les peintures à l’huile/alkyde.

La peinture contient également de l’argile ou d’autres ingrédients inertes pour ajuster l’éclat de la peinture. Et il peut contenir de petites quantités de solvants secondaires qui contribuent au brillant, aux caractéristiques de séchage, etc.

La quantité et la qualité de chaque ingrédient déterminent la performance et le prix d’une peinture. Par exemple, une peinture contenant beaucoup de dioxyde de titane a de fortes caractéristiques de masquage et donc, parce que c’est l’ingrédient le plus cher, coûte plus cher. Les peintures à l’huile/alkyde qui utilisent des essences minérales inodores comme support sont plus chères que celles qui contiennent des solvants ordinaires. Dans cette optique, le prix est un bon indicateur de qualité.

Lorsque vous achetez de la peinture, optez pour des marques réputées. Il existe des différences significatives entre les peintures bon marché et de qualité, en particulier dans les caractéristiques telles que le masquage et la lavabilité. Vous êtes également plus susceptible de trouver une palette de couleurs plus étendue dans les gammes de qualité. Et n’oubliez pas de vérifier la garantie sur l’étiquette – c’est une référence qui vous donne normalement une bonne idée des différences de niveaux de qualité des différentes peintures.

La peinture peut avoir plusieurs lustres. Du mat au brillant, ils sont : plats, coquille d’œuf, nacrés, satinés, semi-brillants et brillants (au Canada, le satin se situe entre le plat et la coquille d’œuf). Chaque fabricant de peinture a de légères variations dans le niveau de brillance dans chaque catégorie.

Lustre de la peinture

Le lustre d’une peinture dépend de son mélange de pigment, de résine et d’ingrédients inertes. La peinture avec moins de pigment et plus de résine est plus brillante que l’inverse. L’émail est un terme qui désigne généralement un revêtement de surface extra-lisse et dur, résultat de l’utilisation d’une grande quantité de résine dans la formule. Plus une finition est brillante, plus elle a tendance à être durable et lavable.

La peinture mate est idéale pour masquer les irrégularités et les imperfections de surface. La perle et la coquille d’œuf sont un compromis ; ils masquent partiellement les imperfections et sont plus lavables qu’à plat. Pour peindre les intérieurs, les meilleurs choix sont souvent plats pour les plafonds, coquille d’œuf pour les murs et semi-brillants ou brillants pour les portes et les moulures. Les extérieurs nécessitent généralement des garnitures plates ou satinées et semi-brillantes. Le satin a tendance à ne pas être trop brillant et plus facile à nettoyer que plat.

Les émaux brillants très durables n’étaient auparavant disponibles que sous forme de produits à base d’huile/alkyde, mais ils sont désormais disponibles dans une finition très brillante à base d’eau qui semble presque pulvérisée. Ces finis offrent un excellent pouvoir couvrant, ne jaunissent pas et ne deviennent pas cassants et couvrent en une seule couche.

Masquage en une couche

Une autre caractéristique distinctive d’une bonne peinture est la couverture, parfois appelée « masquage ». Lorsqu’une étiquette indique «cachage en une couche», lisez les petits caractères pour vous assurer qu’une couche, lorsqu’elle est correctement appliquée, sans aucune exception, est garantie.

Une peinture qui peut couvrir en une seule couche, même à un prix élevé, vaut bien le coût supplémentaire en raison de la main-d’œuvre économisée, qui représente généralement 90 % du coût d’un travail de peinture de qualité. Lorsque vous parlez de l’extérieur d’une maison, pas seulement d’une pièce, cette économie de main-d’œuvre peut être énorme.

Le facteur déterminant pour un bon masquage est le niveau de dioxyde de titane dans le mélange – plus il en contient, meilleur est le masquage. Certaines peintures mates utilisent des charges bon marché pour obtenir un bon masquage ; malheureusement, le reste de leurs caractéristiques, telles que la récurabilité, sont insuffisantes.

Évaluations de la peinture lavable

Les peintures d’intérieur ont un indice de frottabilité, établi par des tests normalisés. C’est une bonne indication de la ténacité d’un film de peinture et de sa capacité à résister aux abus physiques. Bien que cette cote ne soit pas affichée sur la boîte, un détaillant de peinture devrait avoir des informations sur la cote. En les comparant, vous pouvez vous faire une bonne idée de la qualité d’une peinture.

Un problème avec l’utilisation d’une peinture mate sur les murs intérieurs est que bien que le mur puisse être lavé, il ne sera pas facile de le frotter. Si vous le frottez avec un chiffon humide, vous enlèverez la saleté ou les taches, mais les particules de pigment exposées deviennent brunies ou polies, ce qui ruine la finition. Pour éviter cela, mieux vaut choisir une peinture coquille d’œuf performante.

Certaines nouvelles finitions hautes performances sont incroyablement faciles à nettoyer : il vous suffit de les éponger comme si vous essuyiez un plan de travail. Ketchup, nourriture, éraflures, boue, tout cela se nettoie simplement.

Choisir une finition de peinture transparente

Pour la finition d’un bois nu ou teint, surtout si vous souhaitez que le grain ressorte, choisissez du polyuréthane, du vernis, de la gomme laque ou un enduit transparent à base d’eau. Chaque finition est disponible dans une gamme de mat à brillant.

Polyuréthane

La plus durable des finitions, le polyuréthane est le choix pour les armoires, les portes, les panneaux et autres surfaces très utilisées ou très fréquentées.

Vernis

Étant donné que le vernis n’est pas aussi durable que le polyuréthane, consultez votre revendeur de peinture pour savoir quel type conviendra le mieux à votre projet. Le vernis est dilué et nettoyé avec un diluant à peinture.

Gomme laque

Disponible en orange ou en blanc, la gomme laque n’est pas recommandée pour les surfaces qui peuvent être exposées à l’eau car le fini peut devenir taché. Les marques de pinceau visibles lors de l’application disparaissent lorsque la finition est sèche. Utilisez de l’alcool dénaturé pour diluer et nettoyer la gomme laque.

Revêtements transparents à base d’eau

Choisissez un revêtement transparent non jaunissant pour protéger une gamme de surfaces différentes, y compris la peinture.

Comment estimer les besoins en peinture

Deux facteurs entrent en jeu pour déterminer la quantité de peinture dont vous aurez besoin pour un projet donné : la superficie en pieds carrés de la zone et le taux d’étalement de la peinture. (Un gallon de peinture couvre généralement environ 400 pieds carrés, mais cette information devrait figurer sur la boîte.)

Pour calculer la superficie en pieds carrés, multipliez la largeur par la hauteur de chaque mur, puis additionnez les chiffres. Ensuite, calculez la superficie de toutes les surfaces qui ne seront pas peintes, telles que les fenêtres, les cheminées, etc. Encore une fois, multipliez la largeur par la hauteur et additionnez les chiffres. Ensuite, soustrayez ce nombre du premier nombre. Enfin, ajoutez 10 % afin qu’il vous reste de la peinture pour des retouches ou des réparations à l’avenir.

Pour calculer le nombre de pots de peinture dont vous aurez besoin, divisez votre nombre final par le taux d’étalement de la peinture. Pour calculer la quantité de peinture pour la garniture, calculez-la à environ un quart de la quantité de peinture murale.