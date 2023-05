Comment choisir des meubles d’extérieur

Conseils d’experts sur la façon d’acheter des meubles d’extérieur pour votre terrasse, votre patio ou votre jardin.

Avec un temps plus chaud bientôt sur nous, il est temps de commencer à penser à la vie en plein air. Que vous ayez une grande terrasse couverte ou un petit balcon, rien ne vaut de s’asseoir dehors avec une boisson rafraîchissante, de se détendre et de passer du temps avec vos amis et votre famille. Pour vous préparer pour ces journées de printemps et d’été, vous avez besoin des bons meubles. Voici ce qu’il faut considérer lors de la sélection de meubles de haute qualité qui constitueront le complément parfait à votre espace extérieur.

Mode de vie et espace

Lorsque vous décidez des meubles d’extérieur dont vous aurez besoin, tenez compte de votre style de vie. Aimez-vous les repas en plein air ou préférez-vous simplement vous détendre à l’extérieur par beau temps ? Cela peut aider à déterminer si vous avez besoin d’un ensemble de patio complet ou de quelques sièges, comme un canapé et/ou une chaise longue.

Ensuite, considérez votre espace extérieur. Un grand espace peut contenir un ensemble de salle à manger complet, tandis qu’un espace plus petit peut nécessiter quelque chose de plus compact, comme une table de bistrot. Si vous disposez d’un espace restreint, vous pouvez également envisager d’acheter des meubles d’extérieur faisant partie d’une plus grande collection. De cette façon, vous pouvez acheter des éléments essentiels maintenant et ajouter des pièces au besoin.

Styles de mobilier d’extérieur

Lors du choix d’un style de décoration extérieure, il peut être difficile de décider ce que vous voulez. Après tout, le mobilier d’extérieur est différent du mobilier d’intérieur, en particulier en ce qui concerne la construction et les matériaux. Tout d’abord, regardez le type de meubles que vous avez à l’intérieur. Votre style est-il ultra-moderne ou préférez-vous un look plus classique ? Laissez-vous guider par l’esthétique de votre mobilier d’intérieur lorsque vous choisissez vos pièces d’extérieur. Gardez à l’esprit que de nombreuses pièces sont si polyvalentes qu’elles peuvent facilement passer des pièces intérieures aux espaces extérieurs.

Ensuite, réfléchissez à la façon dont vous allez décorer l’espace. Pour un espace extérieur serein, vous pouvez choisir des meubles avec des coussins d’assise bleus sur une structure en résine tressée. Les meubles d’un espace contemporain peuvent inclure des pièces métalliques élégantes avec des coussins d’un blanc éclatant. Votre espace extérieur est l’endroit idéal pour prendre des risques de conception, comme ajouter des touches de couleur audacieuses avec des coussins de chaise.

Matériaux de mobilier d’extérieur

Le matériau que vous choisissez peut affecter la façon dont vos meubles résistent à Mère Nature. La plupart des options sont connues pour leur durabilité. Lorsque vous concevez votre espace, réfléchissez aux pièces qui conviennent le mieux à votre style de vie en termes d’entretien et de soins. Si un entretien régulier ne vous dérange pas, le teck peut être une excellente option pour vous. Si la facilité de nettoyage est une priorité, pensez à l’osier en métal ou en résine. Voici les options à considérer :

Métal: Que vous optiez pour l’aluminium, l’inox ou le fer forgé, les meubles en métal apportent un look moderne aux espaces extérieurs et sont à la fois pratiques et polyvalents. Les meubles en aluminium sont légers et faciles à déplacer d’un endroit à l’autre, tandis que le fer forgé peut résister aux éléments les plus durs. Les options métalliques sont résistantes à la rouille, une considération particulièrement importante pour les zones qui reçoivent des précipitations régulières tout au long de l’année.

Teck: Les meubles en bois de teck sont un favori pour une raison. Conçu pour une utilisation par tous les temps, le teck ne se plie pas et ne se déforme pas avec le temps, ce qui en fait un investissement rentable pour les meubles de patio. Bien que le teck soit conçu pour résister aux éléments, vous devrez appliquer un scellant pour teck chaque année pour conserver la couleur brune naturelle du bois et le protéger des taches d’eau. Ou optez pour une approche plus non interventionniste en laissant le teck développer sa patine argentée caractéristique et son aspect patiné naturel au fil du temps.

Résine Osier : L’osier en résine offre l’aspect intemporel de l’osier ordinaire avec une durabilité accrue pour des années d’utilisation. Alors que l’osier véritable peut être endommagé par la pluie et l’exposition au soleil, la construction de l’osier en résine le rend adapté à une utilisation toute l’année. De nombreuses pièces en résine tressée sont fabriquées à partir d’un matériau résistant aux UV, vous pouvez donc être sûr que la belle couleur ne s’estompera pas avec le temps. Pour une longévité maximale, recherchez des meubles avec des bases en aluminium résistantes aux intempéries. L’osier en résine nécessitant peu d’entretien est également facile à nettoyer.

Matériaux du coussin de siège : Quel que soit le matériau de la structure, vous voudrez ajouter des coussins aux canapés, chaises et salons d’extérieur pour plus de confort. Recherchez des coussins construits avec des matériaux durables et résistants aux intempéries qui résistent à la moisissure et à la moisissure.

Housses de meubles : Aucun ensemble de mobilier d’extérieur n’est complet sans housses de meubles appropriées. Même les pièces faites de matériaux résistants aux intempéries comme l’osier en résine peuvent bénéficier d’une protection supplémentaire pendant les mois froids et humides. Les housses aident à protéger les meubles pour assurer des années d’utilisation. Les housses de protection sont particulièrement importantes pour les meubles en bois, car le bois est plus sensible aux dégâts des eaux que les matériaux synthétiques. De nombreuses entreprises vendent des housses pour des collections spécifiques afin de s’adapter parfaitement à vos meubles d’extérieur.

Lorsque vous choisissez vos meubles de patio, pensez à la valeur. Alors que la résine ou le teck peuvent avoir un prix plus élevé, les pièces faites de ces matériaux dureront probablement plus longtemps que les options moins chères. Optez pour des meubles d’extérieur qui dureront des années et qui, selon vous, conviendront le mieux à votre vie quotidienne. Le temps que vous passerez à l’extérieur n’en sera que plus relaxant et agréable.

Sara Marie Hall crée un contenu en ligne original sur le mobilier d’extérieur pour Caisse et baril. Elle est diplômée de l’Eastern Illinois University avec un baccalauréat en journalisme. Sara réside actuellement à New York, où elle passe son temps libre à explorer son quartier avec son Shih Tzu, Kanye.